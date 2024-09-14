На эко-саммите «Сибирская перспектива» назвали причину «отравления» воздуха в Омске

Так же среди «отстающих» уже регулярно значатся Омская область и Красноярский край. В отличие от промышленных городов Урала, в Сибири очевидные тенденции улучшения экологической ситуации. Драйверами улучшений становятся крупные промышленные предприятия. По словам Пукалова, в Красноярске это серная программа Норникеля, позволившая снизить объемы частиц серы в атмосфере на 90 тыс тонн. В Омске, Пукалов отметил значимость модернизации Нефтеперерабатывающего завода.