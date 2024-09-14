На эко-саммите «Сибирская перспектива» назвали причину «отравления» воздуха в Омске

Posted 14 сентября, 07:49
Published 14 сентября, 07:49
Modified 14 сентября, 07:54
Updated 14 сентября, 07:54
Один из участников мероприятия, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», Роман Пукалов, во время своего выступления напомнил о существовании некоторых тенденций в формировании экологических рейтингов городов.
Как отметил спикер, до подведения «экологических итогов» полугодия остается совсем немного времени, чуть больше недели, но некоторые закономерности в нем уже прослеживаются.
Так, например, Роман Пукалов назвал регионы с хроническим характером экологических проблем: Челябинск, Свердловская область. Как отметил спикер, технологии предприятий, располагающихся в обозначенной местности, не менялись практически 80 лет — со времен эвакуации многих промышленных предприятий за Урал.
Так же среди «отстающих» уже регулярно значатся Омская область и Красноярский край. В отличие от промышленных городов Урала, в Сибири очевидные тенденции улучшения экологической ситуации. Драйверами улучшений становятся крупные промышленные предприятия. По словам Пукалова, в Красноярске это серная программа Норникеля, позволившая снизить объемы частиц серы в атмосфере на 90 тыс тонн. В Омске, Пукалов отметил значимость модернизации Нефтеперерабатывающего завода.
«Программа по модернизации омского НПЗ такова, что это практически новый завод — на 90% обновлено оборудование предприятия. Готовится к запуску Биосфера — это система очистки воды почти до 100%. Для предприятия — это замкнутое водопотребление, для города существенное снижение нагрузки на очистные системы», — пояснил эколог Роман Пукалов.
В результате таких усилий Омск улучшил свои позиции в экологических рейтингах, но все еще находится в нижней трети, поскольку другие предприятия, по мнению Пукалова, тормозят изменения, переносят сроки, тянут регион вниз. По Омску эксперт привел в пример «ОмскВодоканал» и «ТГК-11».
«Поставьте в любом дворе, где проходят линии водоотведения и есть канализационная насосная станция, датчик по замеру сероводорода. И вы получите превышение. Люди во дворах страдают гораздо больше от изношенных канализационных сетей. Официальная цифра — 80% изношенность сетей водоотведения по Омску», — отметил Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зеленого патруля».
По словам спикера, источник этой проблемы кроется в отсутствии обновления уже существующих сетей водоотведения и нежелании «ОмскВодоанала» вкладываться в поддержание их нормального состояния. Кроме того, Роман Пукалов отметил давнюю проблему выбросов золы с омских ТЭЦ, которую омичи прозвали «черный снег».
«Люди страдают от „черного снега“, который выпадает с „ТГК-11“. Это крупные ТЭЦ. В первую очередь речь идет о ТЭЦ-5 и топится низкокачественным экибастузским углем. Процент зольности выброса взвешенных частиц и этот самый „черный снег“ возникают в момент остановки ТЭЦ и потом перезапуска ее с помощью мазута. Огромные клубы черного дыма развеваются над городом-миллионником Омском. Уверяю, гораздо больше вреда населению доставляют эти канализационные сети и выбросы взвешенных веществ от ТЭЦ, чем огромный промышленный узел в городке нефтяников на краю города», — рассказал Роман Пукалов.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о других серьезных проблемах, связанных с объектами, подведомственными «ТГК-11»: золоотвал ТЭЦ-5 стал причиной затопления множества дачных участков, а с приближением холодов проблема становится только серьезнее — конкретные сроки ликвидации потопа неизвестны.