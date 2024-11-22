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Красноярский край

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Омская область окажется в зоне антициклона с морозами до -33 градусов
22 ноября, 06:51
Соединение разорвано. Омский интернет-провайдер столкнулся с мощной хакерской атакой
13 октября, 04:28
В Омске осудят контрабандистов, вывезших лес из Красноярского края на 150 млн рублей
22 сентября, 13:01
На эко-саммите «Сибирская перспектива» назвали причину «отравления» воздуха в Омске
14 сентября, 07:49
За первую половину 2024 года сибиряки положили на вклады в Сбер 686 млрд рублей
17 июля, 05:11
Опустились на 9 место. С начала года Омскую область покинуло почти 1,5 тысячи человек
8 июля, 08:36
Зарплата, соцвыплаты и бизнес. Омскстат рассказал, из чего складывается доход омичей
22 марта, 07:49
2023
Главный следователь России затребовал доклад о ситуации с отоплением в Омске
16 декабря 2023, 06:41
В хвосте всех рейтингов. Как в Омской области годами не решают экологические проблемы
16 ноября 2023, 03:30
Новые рейсы и сокращение старых. Что изменилось в зимнем расписании омского аэропорта
29 октября 2023, 06:11
«Норникель»: Серная программа на НМЗ стала крупнейшим в России экопроектом
25 октября 2023, 14:54
В Сибири заказали папки под документы для работы в «условиях военного времени»
23 августа 2023, 10:18
«Ассоциируется с ненормативной лексикой». Доставку суши обязали сменить название
Ранее омское УФАС признало непристойной рекламу роллов в соцсетях от компании «Ёби доёби».
10 апреля 2023, 11:36
Подделывала чеки. В Омске пойдет под суд мошенница из Красноярского края
Девушка «рисовала» чек на оплату для покупки смартфонов с рук. Омичи верили, что деньги перечислены, и расставались с техникой.
23 марта 2023, 05:45
Болеет годовалый ребенок. Туристы завезли в Сибирь опасную лихорадку
В Сибири 5 человек вернулись домой из Таиланда с лихорадкой Денге. Среди них годовалый ребенок.
13 марта 2023, 09:03
2022
На трассе смерти в Омской области столкнулись три большегруза
В результате аварии в больницу с множественными переломами госпитализирован потенциальный виновник ДТП.
27 декабря 2022, 06:24
Вслед за Омском волна пожаров накрыла Красноярский край
По предварительным данным, есть погибшие.
7 мая 2022, 10:06

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