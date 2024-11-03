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Свердловская область

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Экс-губернатор Омской области Александр Бурков готовит возвращение в большую политику
3 ноября, 11:43
Омская полиция развеяла слухи о связи с борделем Екатеринбурга
Как оказалось, местная следователь звонила коллегам из Омска с целью вызвать на допрос.
24 сентября, 03:05
На эко-саммите «Сибирская перспектива» назвали причину «отравления» воздуха в Омске
14 сентября, 07:49
Омичи смогут уехать в Екатеринбург на скоростной «Ласточке»
6 сентября, 13:45
Мэр Шелест рассказал, как в Омске прошел шахматный фестиваль «Интеллектуалы Сибири»
6 августа, 05:25
В Нижнем Тагиле после взрыва газа обрушился дом: что известно на данный момент
1 августа, 08:47
«Семейный бизнес». В Омске будут судить супругов-закладчиков из Средней Азии
11 апреля, 05:38
Срочно. В Омске, Москве и Екатеринбурге задержали еще троих причастных к теракту в «Крокусе»
4 апреля, 12:58
Грозит пожизненное. В Омске задержали наркокурьера с 500 граммами «синтетики»
Мужчина перевозил наркотики между регионами России.
21 марта, 06:18
2023
Подорлик с покусанным крылом. Омские прокуроры спасли редкую птицу
2 ноября 2023, 03:59
Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»
18 октября 2023, 07:36
Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой авиарейса Омск-Екатеринбург
Его выполняет авиакомпания «Red Wings».
29 мая 2023, 09:03
2022
С поезда пересела на вертолет. Омичку экстренно спасали врачи на чужбине
На Урале спасли омичку. Женщину ссадили с поезда, пришлось экстренно переливать кровь, чтобы транспортировать на вертолете в Екатеринбург.
1 декабря 2022, 05:48
Губернатор Бурков рассказал о будущем крупных инвестпроектов в Омской области
25 марта 2022, 04:27

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