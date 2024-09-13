Вынесли представления. В Омске потопом возле ТЭЦ-5 заинтересовалась прокуратура

Posted 13 сентября, 02:32
Published 13 сентября, 02:32
Modified 13 сентября, 03:19
Updated 13 сентября, 03:19
Как рассказали в прокуратуре по Омской области, в ведомстве следят за соблюдением прав граждан из-за подтопления в микрорайоне Осташково и селах Ульяновка и Морозовка.
Прокурорская проверка показала, что АО «ТГК-11» не предприняло меры по откачке воды с объектов ТЭЦ-5, что и привело к затоплению домовладений дачников. Руководителю Росприроднадзора было направлено представление за недостаточный контроль над работой теплогенерирующего комплекса.
Благодаря многочисленным обращениям жителей прокуратура организовала личные встречи с жителями Осташково, Ульяновки и Морозовки. Правоохранители приняли и выслушали граждан, всего 300 человек сообщили о нарушении своих прав из-за подтопления.
Эти обращения стали основанием для дополнительных проверок, в ходе которых будет оценено, как органы власти справляются с ситуацией и восстанавливают права пострадавших.
В пожарно-спасательной служба рассказали, что спасатели откачивают воду в Ульяновке и в целом по Омскому району, а также в местах, где из-за воды могут пострадать люди.