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Posted 13 сентября, 02:32

Published 13 сентября, 02:32

Modified 13 сентября, 03:19

Updated 13 сентября, 03:19

Массовым затоплением дач возле ТЭЦ-5 заинтересовалась омская прокуратура

Вынесли представления. В Омске потопом возле ТЭЦ-5 заинтересовалась прокуратура

13 сентября 2024, 02:32
Фото: 1MI

Массовым затоплением дач возле ТЭЦ-5 заинтересовалась омская прокуратура

После многочисленных обращений омичей правоохранители вмешались в ситуацию. Проводятся дополнительные проверки.

Как рассказали в прокуратуре по Омской области, в ведомстве следят за соблюдением прав граждан из-за подтопления в микрорайоне Осташково и селах Ульяновка и Морозовка.

Прокурорская проверка показала, что АО «ТГК-11» не предприняло меры по откачке воды с объектов ТЭЦ-5, что и привело к затоплению домовладений дачников. Руководителю Росприроднадзора было направлено представление за недостаточный контроль над работой теплогенерирующего комплекса.

Благодаря многочисленным обращениям жителей прокуратура организовала личные встречи с жителями Осташково, Ульяновки и Морозовки. Правоохранители приняли и выслушали граждан, всего 300 человек сообщили о нарушении своих прав из-за подтопления.

Фото: Прокуратура Омской области.

Эти обращения стали основанием для дополнительных проверок, в ходе которых будет оценено, как органы власти справляются с ситуацией и восстанавливают права пострадавших.

Фото: Пожарно-спасательная служба Омской области.

В пожарно-спасательной служба рассказали, что спасатели откачивают воду в Ульяновке и в целом по Омскому району, а также в местах, где из-за воды могут пострадать люди.

Видео: 1MI. Пожарно-спасательная служба Омской области
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