Возвращение коронавируса, удушающие запахи и урожай для капибар. Омск сегодня

В «ЭкоЦентре» устроили интересную акцию и призвали омских дачников не выкидывать избытки урожая, а привозить их в Парк Юннатов, где плоды с удовольствием съедят капибары, дикобразы и другие животные. Принимается все, кроме листьев салата и прошлогодних плодов, а лишняя рябина, как отметили в зоопарке, будет находкой.