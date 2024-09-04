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Возвращение коронавируса, удушающие запахи и урожай для капибар. Омск сегодня

4 сентября 2024, 14:17
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области резко выросло количество заболевших коронавирусом

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что на этой неделе в Омской области выявили 296 случаев заражения коронавирусом. При этом еще месяц назад количество заражений инфекцией выявляли почти в четыре раза меньше. В течение августа заболеваемость росла и сейчас продолжает набирать обороты.

Мощный скачок. Больных ковидом омичей стало почти в четыре раза больше
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Новость №2. В воздухе над Омском снова зафиксировали опасное вещество

Со вчерашнего вечера омичи начали жаловаться на неприятный запах в воздухе. О таких наблюдениях сообщали жители Левого берега и Нефтяников. При этом на сайте Обь-Иртышского УГМС было обозначено, что минувшей ночью метеорологические условия способствовали рассеиванию вредных веществ. Позже в минприроды рассказали, что 3 сентября в Омске зафиксировано превышение количества углерода в атмосфере.

«Газ, фенол и вонь». Омичи массово жалуются на удушающие запахи
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Новость №3. Омичи начали отдавать избытки дачных овощей животным

В «ЭкоЦентре» устроили интересную акцию и призвали омских дачников не выкидывать избытки урожая, а привозить их в Парк Юннатов, где плоды с удовольствием съедят капибары, дикобразы и другие животные. Принимается все, кроме листьев салата и прошлогодних плодов, а лишняя рябина, как отметили в зоопарке, будет находкой.

«Зоопарк спешит на помощь». Омичей призвали отдавать избытки урожая капибарам
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