Возвращение коронавируса, удушающие запахи и урожай для капибар. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Новость №1. В Омской области резко выросло количество заболевших коронавирусом
В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что на этой неделе в Омской области выявили 296 случаев заражения коронавирусом. При этом еще месяц назад количество заражений инфекцией выявляли почти в четыре раза меньше. В течение августа заболеваемость росла и сейчас продолжает набирать обороты.
Новость №2. В воздухе над Омском снова зафиксировали опасное вещество
Со вчерашнего вечера омичи начали жаловаться на неприятный запах в воздухе. О таких наблюдениях сообщали жители Левого берега и Нефтяников. При этом на сайте Обь-Иртышского УГМС было обозначено, что минувшей ночью метеорологические условия способствовали рассеиванию вредных веществ. Позже в минприроды рассказали, что 3 сентября в Омске зафиксировано превышение количества углерода в атмосфере.
Новость №3. Омичи начали отдавать избытки дачных овощей животным
В «ЭкоЦентре» устроили интересную акцию и призвали омских дачников не выкидывать избытки урожая, а привозить их в Парк Юннатов, где плоды с удовольствием съедят капибары, дикобразы и другие животные. Принимается все, кроме листьев салата и прошлогодних плодов, а лишняя рябина, как отметили в зоопарке, будет находкой.