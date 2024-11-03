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Вирусы

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2024
Омские школы продолжают закрываться на карантин из-за вирусов
3 ноября, 10:16
В Омске закрыли уже шесть школ. Все из-за вспышки вирусов
9 октября, 06:19
Разница есть: как омичам распознать у себя коронавирус, ОРВИ или простой грипп
23 сентября, 04:00
Возвращение коронавируса, удушающие запахи и урожай для капибар. Омск сегодня
4 сентября, 14:17
В Египте зафиксирована вспышка опасной вирусной инфекции
В Египте один за другим диагностируются случаи смертельного заболевания, которое за счет активного турпотока уже успело проникнуть на европейскую территорию. Несколько заболевших скончались.
24 июня, 16:54
До лета. В Омской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу
Такое решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с распространением новой вирусной инфекции.
27 марта, 12:47
Дело антикоррупционнеров, беззвучная сирена и смертельный вирус. Омск сегодня
7 марта, 13:50
2023
Риновирусы и парагрипп. За неделю 11 тысяч омичей заразились ОРВИ
5 декабря 2023, 04:58
Затопленные подвалы, гонконгский грипп и шутки климата. Омск сегодня
21 ноября 2023, 13:44
Коронавирус возвращается. В Омской области за неделю выявлено 673 случая COVID-19
20 ноября 2023, 12:04
В Омской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу
26 октября 2023, 12:38
Омичам рассказали, как избежать заражения в сезонный подъем заболеваемости ЭВИ
Роспотребнадзор напоминает, что пик заражения энтеровирусной инфекцией отмечается с июля каждого года.
16 августа 2023, 11:59
2022
Неожиданно и неприятно. Омичей атаковали инфекции сезонного коронавируса
При этом вируса гриппа на территории региона нет.
11 октября 2022, 09:02

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