Мощный скачок. Больных ковидом омичей стало почти в четыре раза больше

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В Омской области показатель заболеваемости COVID-19 продолжает увеличиваться. В региональном Роспотребнадзоре Городу55 предоставили данные за неделю с 26 августа по 1 сентября. За этот период в регионе зарегистрировали 296 новых случаев.
Отметим, что месяц назад количество заражений инфекцией выявляли почти в четыре раза меньше. Так, с 29 июля по 4 августа было зафиксировано 79 случаев заболевания. Еще неделей раньше было выявлено 40 новых случаев COVID-19. В течение августа заболеваемость коронавирусом росла и сейчас продолжает набирать обороты.
Добавим, что в целом в России за минувшую неделю (с 26 августа по 1 сентября) показатель заболеваемости вырос на 20 процентов. Выявили 21 324 случая инфекции. В этот период госпитализировали 2959 человек, выздоровели 17 503, а 28 пациентов спасти не удалось.
Российский иммунолог Николай Крючков рассказал корреспонденту Города55, что коронавирус уже около полутора лет находится в подострой форме. Нынешние показатели заболеваемости — очередной сильно выраженный всплеск. Ситуацию осложнил новый штамм «омикрона» FLiRT, который появился минимум два месяца назад. С возникновением нового штамма иммунная прослойка населения снизилась, соответственно, он стал лучше заражать людей. Сейчас FLiRT вызывает до 40% всей заболеваемости.
«Из-за социальных факторов заболеваемость ковидом еще больше поднимется осенью. Я думаю, что будет повтор предыдущего сезона — высокая заболеваемость. Она будет далеко не рекордной, но высокой. Однако существенных факторов для новой волны пока нет, если, конечно, вдруг не появится что-то более заразное, чем нынешний FLiRT», — рассказал Николай Крючков.
По словам эксперта, главное отличие «флирта» от других штаммов в том, что он является более заразным. В остальном — по-прежнему остаются многим известные симптомы ковида: лихорадка, кашель, головная и мышечная боли, боль в горле, потеря вкуса и обоняния.
В большинстве случаев заболевание по-прежнему протекает легко, в особенности у людей без факторов риска. К ним относятся люди без хронических заболеваний, подростки, молодые люди и пациенты среднего возраста.
Отметим, что к факторам риска врачи относят пожилой возраст и ряд хронических заболеваний. Например, диабет, бронхиальная астма, ожирение, артериальная гипертензия. Также, по информации из методических рекомендаций Минздрава, одним из факторов рисков является иммуносупрессия — это ослабление иммунитета на фоне других заболеваний или их лечения. Например, такое состояние может быть из-за лечения онкозаболеваний, трансплантации костного мозга или органов, ВИЧ-инфекции.
«Людям с факторами риска нужно не только следить за своим состоянием здоровья при появлении первых симптомов, а делать это „проактивно“. Существуют эффективные методы лечения коронавируса, в частности, аналоги препарата „паксловид“», — отметил Крючков.
Отметим, что Минздрав России зарегистрировал два таких аналога: препарат «скайвира», разработанный компанией «Промомед», и «миробивир», который производит «Фармасинтез». Об этом говорится на сайте Государственного реестра лекарственных средств.
В целом меры профилактики и лечение нового штамма не отличается от предыдущих. Людям по-прежнему советуют прикрывать рот и нос при чихании и кашле, вакцинироваться, чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты.
Иммунолог отметил, что сейчас большая доля пациентов официально не зарегистрирована, поэтому данные статистики не очень точные. К тому же люди уже не относятся к мерам профилактики и заболеванию так настороженно, как в первый год пандемии.
По оценкам Крючкова, с большой вероятностью в осенний и зимний период на смену «флирту» придет новый подвариант «омикрона». Несмотря на это, FLiRT никуда не уйдет, но перестанет быть доминирующим.
«Заболеваемость ковидом начнет расти в сентябре, а пик можно ждать к середине октября. Думаю, повторится ситуация прошлого сезона — будет высокая заболеваемость. Коллективный иммунитет снизился, а значит люди легче заражаются новым штаммом коронавируса», — подчеркнул Крючков.