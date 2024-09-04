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Омичей призвали отдавать избытки урожая животным из «ЭкоЦентра»

«Зоопарк спешит на помощь». Омичей призвали отдавать избытки урожая капибарам

4 сентября 2024, 11:59
Фото: Омский зоопарк

Омичей призвали отдавать избытки урожая животным из «ЭкоЦентра»

В «ЭкоЦентре» устроили интересную акцию и призвали омичей не выкидывать избытки урожая, а отдавать их животным. Сообщения об этом горожане стали активно рассылать в городских пабликах и чатах домов.

В омском «ЭкоЦентре» дачникам региона предложили интересный способ утилизации избытков урожая: чтобы не выкидывать плоды, их можно отвезти в Парк Юннатов, где их с удовольствием съедят капибары, дикобразы и другие животные. Сообщения с таким призывом горожане начали активно рассылать в чатах домов.

«Зоопарк спешит на помощь! Две опытных, специально обученных капибары, дикобраз и многие другие помогут вам избавиться от избытков дачной продукции. Переросшие огурцы, ненужные кабачки и тыквы, ну и что там еще бывает — употребим все!» — обратились к омичам в группе омского зоопарка в соцсети.

Овощи можно отвезти по адресу ул. Маршала Жукова, 109 («Детский ЭкоЦентр»), и оставить у двери или у ворот, время работы: с 10:30 до 19:00. Принимается все, кроме листьев салата и прошлогодних плодов, а лишняя рябина, как отметили в зоопарке, будет находкой.

Фото: Омский зоопарк
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Зоопарк#Животные#Новости#Омский зоопарк
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