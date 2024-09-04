«Зоопарк спешит на помощь». Омичей призвали отдавать избытки урожая капибарам

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В омском «ЭкоЦентре» дачникам региона предложили интересный способ утилизации избытков урожая: чтобы не выкидывать плоды, их можно отвезти в Парк Юннатов, где их с удовольствием съедят капибары, дикобразы и другие животные. Сообщения с таким призывом горожане начали активно рассылать в чатах домов.
«Зоопарк спешит на помощь! Две опытных, специально обученных капибары, дикобраз и многие другие помогут вам избавиться от избытков дачной продукции. Переросшие огурцы, ненужные кабачки и тыквы, ну и что там еще бывает — употребим все!» — обратились к омичам в группе омского зоопарка в соцсети.
Овощи можно отвезти по адресу ул. Маршала Жукова, 109 («Детский ЭкоЦентр»), и оставить у двери или у ворот, время работы: с 10:30 до 19:00. Принимается все, кроме листьев салата и прошлогодних плодов, а лишняя рябина, как отметили в зоопарке, будет находкой.