«Зоопарк спешит на помощь». Омичей призвали отдавать избытки урожая капибарам

Овощи можно отвезти по адресу ул. Маршала Жукова, 109 («Детский ЭкоЦентр»), и оставить у двери или у ворот, время работы: с 10:30 до 19:00. Принимается все, кроме листьев салата и прошлогодних плодов, а лишняя рябина, как отметили в зоопарке, будет находкой.