Самые богатые омичи, надвигающийся шторм и рыбные места. Омск в четверг

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Непогода, как наверное многие уже заметили, пришла внезапно и быстро. Однако одним вечером все может и не ограничиться — по данным синоптиков, 23 и 24 августа Омск может столкнуться с ливнями, грозами и сильным ветром. К слову, его порывы могут достигать 15-20 м/с, поэтому стоит проявлять осторожность, будучи на улице.
Новая версия ежегодного рейтинга самых богатых омичей вновь предстала перед читателями: многие данные были актуализированы и дополнены, ну, а что-то в нашем «топе» даже поменялось. И да, небольшой факт — прибыль первых десяти позиций в рейтинге, по сравнению с минувшим годом, увеличилась практически в половину:
Последнее время в социальных сетях омичи все чаще говорят о рыбалке — и мы тоже решили не отставать от этого тренда. Но — любое издание должно быть полезным, поэтому мы внимательно изучили что пишут самые удачливые рыбаки и уже готовы поделится их «секретами», которые могут серьезно увеличить улов: