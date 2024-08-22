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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

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Самые богатые омичи, надвигающийся шторм и рыбные места. Омск в четверг

22 августа 2024, 14:09
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Надвигается буря.

Непогода, как наверное многие уже заметили, пришла внезапно и быстро. Однако одним вечером все может и не ограничиться — по данным синоптиков, 23 и 24 августа Омск может столкнуться с ливнями, грозами и сильным ветром. К слову, его порывы могут достигать 15-20 м/с, поэтому стоит проявлять осторожность, будучи на улице.

Готовьтесь к шторму. На Омск надвигаются сильные ливни с грозой и ветрами
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Новость №2. Самые богатые люди Омска.

Новая версия ежегодного рейтинга самых богатых омичей вновь предстала перед читателями: многие данные были актуализированы и дополнены, ну, а что-то в нашем «топе» даже поменялось. И да, небольшой факт — прибыль первых десяти позиций в рейтинге, по сравнению с минувшим годом, увеличилась практически в половину:

ТОП-100 богатых людей Омской области-2024
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Новость №3. Трофейная рыбалка в Омской области.

Последнее время в социальных сетях омичи все чаще говорят о рыбалке — и мы тоже решили не отставать от этого тренда. Но — любое издание должно быть полезным, поэтому мы внимательно изучили что пишут самые удачливые рыбаки и уже готовы поделится их «секретами», которые могут серьезно увеличить улов:

На что и где? Омичи-рыбаки поделились своими успехами и рыбными местами региона
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