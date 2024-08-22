Самые богатые омичи, надвигающийся шторм и рыбные места. Омск в четверг

Последнее время в социальных сетях омичи все чаще говорят о рыбалке — и мы тоже решили не отставать от этого тренда. Но — любое издание должно быть полезным, поэтому мы внимательно изучили что пишут самые удачливые рыбаки и уже готовы поделится их «секретами», которые могут серьезно увеличить улов: