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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

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Готовьтесь к шторму. На Омск надвигаются сильные ливни с грозой и ветрами

22 августа 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
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Омск столкнется с опасными погодными явлениями в ближайшие сутки

Непогода придет в регион уже сегодня, но ливневые дожди скорее всего сохраняется и в пятницу.

В ближайшее время в Омске резко испортится погода. Согласно предупреждению омской мэрии, сегодня, 23 августа, а также в ночь на 24 августа Омская область столкнется с сильными ливнями, грозой и сильным ветром, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.

Жителей предупреждают, что в неустойчивую погоду могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Среди них — техногенные пожары в частном секторе, аварии на коммунальных сетях, обрыв линий электропередач и связи.

Обо всех авариях, возникших на фоне неблагоприятных погодных условий, можно сообщать в ЕДДС г. Омска по номеру 78-78-78, а также звонить 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101 (с сотового телефона).

Погода на 23–25 августаПогода на 23–25 августа
Погода на 23–25 августа
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Дожди, кстати, будут сопровождаться сильным похолоданием. Так, в воскресенье даже днем будет только +13 градусов.

Омская область окажется в эпицентре мощнейшего в России грозового циклона
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Похолодание#Новости#Гроза#Дождь#Ухудшение погоды#Ливень#Неблагоприятные условия
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