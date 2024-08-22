Готовьтесь к шторму. На Омск надвигаются сильные ливни с грозой и ветрами

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В ближайшее время в Омске резко испортится погода. Согласно предупреждению омской мэрии, сегодня, 23 августа, а также в ночь на 24 августа Омская область столкнется с сильными ливнями, грозой и сильным ветром, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.
Жителей предупреждают, что в неустойчивую погоду могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Среди них — техногенные пожары в частном секторе, аварии на коммунальных сетях, обрыв линий электропередач и связи.
Обо всех авариях, возникших на фоне неблагоприятных погодных условий, можно сообщать в ЕДДС г. Омска по номеру 78-78-78, а также звонить 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101 (с сотового телефона).
Дожди, кстати, будут сопровождаться сильным похолоданием. Так, в воскресенье даже днем будет только +13 градусов.