Готовьтесь к шторму. На Омск надвигаются сильные ливни с грозой и ветрами

В ближайшее время в Омске резко испортится погода. Согласно предупреждению омской мэрии, сегодня, 23 августа, а также в ночь на 24 августа Омская область столкнется с сильными ливнями, грозой и сильным ветром, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.