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Грозы

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2024
К Омску приближается самый мощный в России дождевой циклон
28 августа, 03:36
Самые богатые омичи, надвигающийся шторм и рыбные места. Омск в четверг
22 августа, 14:09
Омская область окажется в зоне антициклона с жарой до +29 градусов
16 августа, 16:42
Осень в августе. На Омскую область движется циклон с мощным похолоданием
13 августа, 09:48
Сумасшедшая жара и грозы. Синоптики рассказали омичам о погоде на будущую неделю
Грядущая неделя придется по вкусу любителям жаркой погоды и ясного солнца — прогнозы синоптиков обещают существенное повышение температуры. Однако внезапное тепло будет не «бесплатным»: сразу после него регион могут накрыть дожди и грозы.
28 июля, 03:48
Сюрприз в разгар лета. На Омск надвигаются дожди и резкое похолодание до +8 градусов
2 июля, 03:25
Южный гость. Омская область столкнется с чередой мощных циклонов из Казахстана
30 июня, 07:40
Духота, ливни и град. Омичам рассказали, какой погоды ожидать на предстоящих выходных
21 июня, 12:49
Прячьте машины! Омичей предупредили о мощных ливнях с грозой и крупном граде 11 июня
11 июня, 04:52
Дожди и жара. Омичей предупредили об очередном погодном сюрпризе в День России
10 июня, 09:02
Мощные ветер и дожди. Синоптики предупредили омичей о внезапном ухудшении погоды
9 июня, 12:36
Дожди на паузу. Омичам рассказали, когда они по-настоящему насладятся летним теплом
6 июня, 07:10
Капризное лето. Омичей предупредили о сильном ветре и дожде с грозой
3 июня, 03:03
Грозы, град и порывы ветра. Омская область столкнется с мощным ухудшением погоды
12 мая, 07:54
Когда идти на пляж, уход Жафярова и природные сюрпризы. Омск в субботу
27 апреля, 13:59
Омичам рассказали, когда на территории региона ожидается первая весенняя гроза
16 апреля, 13:19
2023
Возможны чрезвычайные ситуации. Синоптики предупредили омичей об ухудшении погоды
В Обь-Иртышском УГМС предупредили, что завтра, 23 августа, в регионе ожидается резкое изменение погодных условий.
22 августа 2023, 12:15
Град и ветер порывами до 22 м/с. Омичам рассказали о погоде на ближайшие дни
В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что 5 августа на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные явления.
4 августа 2023, 10:06
Снова дождь и гроза. Омичам рассказали, какую погоду ждать на День города
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на 5 августа.
2 августа 2023, 08:51
Дождь, туман и грозы. Что ждет омичей в августе
Обмеление Иртыша продолжается.
30 июля 2023, 06:42

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