Сумасшедшая жара и грозы. Синоптики рассказали омичам о погоде на будущую неделю

Грядущая неделя придется по вкусу любителям жаркой погоды и ясного солнца — прогнозы синоптиков обещают существенное повышение температуры. Однако внезапное тепло будет не «бесплатным»: сразу после него регион могут накрыть дожди и грозы.