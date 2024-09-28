gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Рыбаки

Выбрать дату
Сентябрь
«Батюшка Иртыш начал раздавать». Омские рыбаки вновь похвастались богатым уловом
28 сентября, 08:45
Щуки-гиганты, Нефтяники без света и обрушение авариного дома. Омск сегодня
16 сентября, 15:21
«Тьма тьмущая». В Омской области рыбаки поймали щук-гигантов
16 сентября, 04:36
Август
Самые богатые омичи, надвигающийся шторм и рыбные места. Омск в четверг
22 августа, 14:09
Грозит срок. В Омской области задержали четырех рыбаков, ловивших краснокнижную рыбу
9 августа, 11:46
Апрель
Омич поймал пятикилограммового сазана на набережной Оми в черте города
19 апреля, 14:23
Март
Новосибирский суд ужесточил приговор омичу по делу о гибели рыбака на Чанах
27 марта, 07:27
Лед таит угрозу. В МЧС по Омской области рассказали об опасности выхода на лед весной
Не стоит верить одному лишь внешнему виду: с теплом меняется сама структура льда.
3 марта, 10:36

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика