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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

иллюстрация

На что и где? Омичи-рыбаки поделились своими успехами и рыбными местами региона

22 августа 2024, 12:18
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омские рыбаки рассказали о своих трофеях и местах, где удалось их достать.

В Омской области начался «щучий сезон» — социальные сети просто завалены фотографиями хищных «трофеев» рыбаков разных масштабов и веса. К счастью, удачливые рыболовы делятся и секретами получения значимой добычи — Город55 «прогулялся» по соцсетям и выяснил, где и на что клюет.

За последние 7 дней в одном из тематических интернет-сообществ омских рыболовов появилось целое множество сообщений довольных любителей рыбалки, сумевших наполнить свои садки хищными обитателями местных глубин.

Итак, первая локация на которую стоит обратить внимание — это набережная Иртыша в черте Омска, неподалеку от речного порта: при некоторой доле везения и наличия нужных навыков со снаряжением — вполне себе можно выловить что-то стоящее. Пример одного из омичей, поделившегося своей добычей в социальных сетях, это только подтверждает: за несколько дней молодому человеку удалось поймать три небольших щучки на 100-250 грамм весом. Хотя, место среди рыбаков считается достаточно спорным: один из комментаторов отметил, что мало кто верит в то, что рядом с набережной есть шансы хоть на какой-то улов.

Один из «карандашей», пойманных у речного портаОдин из «карандашей», пойманных у речного порта
Один из «карандашей», пойманных у речного порта
Фото: Интернет-сообщество «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте»

Автор другой подборки трофейных фото рассказал, что за щукой ему пришлось ехать уже значительно дальше — в Усть — Ишимский район. Такая поездка требует уже более серьезной подготовки и снаряжения, но и «окупается» на все 100% — как рассказал автор сообщения, он с напарником буквально «попал на щучью раздачу»: поклевки у рыбаков случались при каждом забросе удочек, а на проводку спиннингом выходили и по 4 рыбины за раз.

По словам мужчины, на одной точке удалось поймать больше 40 хвостовПо словам мужчины, на одной точке удалось поймать больше 40 хвостов
По словам мужчины, на одной точке удалось поймать больше 40 хвостов
Фото: Интернет-сообщество «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте»

Другой подписчик рыбацкого сообщества рассказал о своей «истории успеха» уже на Омке, за пределами Омской области, в Старых Карачах. Мужчине пришлось ждать хищницу около суток — гроза рыб «поменьше» появилась только ранним утром, на второй день рыбалки, соблазнившись на «кислотную резинку», удачно закинутую в заросли. Зато таким образом мужчине удалось поймать сразу три трофея.

Приятный бонус к улову — подлещики, окунь и карасиПриятный бонус к улову — подлещики, окунь и караси
Приятный бонус к улову — подлещики, окунь и караси
Фото: Интернет-сообщество «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте»

К слову, некоторые рыбаки, стоявшие на Омке, говорят, что у этой реки есть «лимит» на щуку: как отметил герой следующего поста, ни разу ему еще не удалось вытащить больше 4-х «хвостов» — хоть и рыбачил в другом месте, в Кормиловском районе, на воблеры. Как итог: 4 реализованные атаки на наживку. Магия чисел, не иначе.

Четверка «заколдованных» щук — больше еще выловить не удавалось.Четверка «заколдованных» щук — больше еще выловить не удавалось.
Четверка «заколдованных» щук — больше еще выловить не удавалось.
Фото: Интернет-сообщество «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте»

Хотя, возможно ближе к городу эти «лимиты» и исчезают: следующий удачливый рыболов смог выловить пару вполне приличных «хвостов» уже в черте Омска. Рецепт успеха следующий: воблер и травянистые заросли у берега — автор сообщения рассказал, что чаще всего рыба «била» именно там.

Приличные «трофеи» можно поймать и в черте ОмскаПриличные «трофеи» можно поймать и в черте Омска
Приличные «трофеи» можно поймать и в черте Омска
Фото: Интернет-сообщество «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте»

Последнее сообщение, самое оперативное — от 21 августа, оказалось и самым «продуктивным»: один из рыбаков похвастался внушительным уловом: сразу 5 щук весом от полутора кг. Однако есть и по-настоящему трофейный вариант — на 4 килограмма. Как рассказал автор сообщения, за таким «кушем» он ездил куда-то за Большеречье — более точное местоположение рыбного места мужчина не рассказал. Но, судя по его словам, там есть рыба и поменьше — щучек весом меньше килограмма мужчина «топил».

Крайний справа — самый «зачетный» экземпляр на 4 кг весаКрайний справа — самый «зачетный» экземпляр на 4 кг веса
Крайний справа — самый «зачетный» экземпляр на 4 кг веса
Фото: Интернет-сообщество «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте»

Радоваться за омских рыбаков можно долго, но все же напомним — законодательство регулирует и эту сферу досуга: все-таки, рыба ценный и охраняемый природный ресурс, за нарушение обращения с которым можно оказаться за решеткой. Но — впереди осень, а значит, «дары природы» можно искать не только в воде, но и в лесах — последнее время у омичей в особенном почете облепиха, но ценятся и другие ягоды. Хотя, иногда находят и не совсем полезных представителей лесного разнообразия — а в чем-то даже и вредных. Кроме того, не стоит забывать и о собственной безопасности и тщательно готовится к каждой «тихой охоте»:

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Омская область#Рыбалка#Новости#Водоемы#Рыба#Река Иртыш
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