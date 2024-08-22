На что и где? Омичи-рыбаки поделились своими успехами и рыбными местами региона

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
За последние 7 дней в одном из тематических интернет-сообществ омских рыболовов появилось целое множество сообщений довольных любителей рыбалки, сумевших наполнить свои садки хищными обитателями местных глубин.
Итак, первая локация на которую стоит обратить внимание — это набережная Иртыша в черте Омска, неподалеку от речного порта: при некоторой доле везения и наличия нужных навыков со снаряжением — вполне себе можно выловить что-то стоящее. Пример одного из омичей, поделившегося своей добычей в социальных сетях, это только подтверждает: за несколько дней молодому человеку удалось поймать три небольших щучки на 100-250 грамм весом. Хотя, место среди рыбаков считается достаточно спорным: один из комментаторов отметил, что мало кто верит в то, что рядом с набережной есть шансы хоть на какой-то улов.
Автор другой подборки трофейных фото рассказал, что за щукой ему пришлось ехать уже значительно дальше — в Усть — Ишимский район. Такая поездка требует уже более серьезной подготовки и снаряжения, но и «окупается» на все 100% — как рассказал автор сообщения, он с напарником буквально «попал на щучью раздачу»: поклевки у рыбаков случались при каждом забросе удочек, а на проводку спиннингом выходили и по 4 рыбины за раз.
Другой подписчик рыбацкого сообщества рассказал о своей «истории успеха» уже на Омке, за пределами Омской области, в Старых Карачах. Мужчине пришлось ждать хищницу около суток — гроза рыб «поменьше» появилась только ранним утром, на второй день рыбалки, соблазнившись на «кислотную резинку», удачно закинутую в заросли. Зато таким образом мужчине удалось поймать сразу три трофея.
К слову, некоторые рыбаки, стоявшие на Омке, говорят, что у этой реки есть «лимит» на щуку: как отметил герой следующего поста, ни разу ему еще не удалось вытащить больше 4-х «хвостов» — хоть и рыбачил в другом месте, в Кормиловском районе, на воблеры. Как итог: 4 реализованные атаки на наживку. Магия чисел, не иначе.
Хотя, возможно ближе к городу эти «лимиты» и исчезают: следующий удачливый рыболов смог выловить пару вполне приличных «хвостов» уже в черте Омска. Рецепт успеха следующий: воблер и травянистые заросли у берега — автор сообщения рассказал, что чаще всего рыба «била» именно там.
Последнее сообщение, самое оперативное — от 21 августа, оказалось и самым «продуктивным»: один из рыбаков похвастался внушительным уловом: сразу 5 щук весом от полутора кг. Однако есть и по-настоящему трофейный вариант — на 4 килограмма. Как рассказал автор сообщения, за таким «кушем» он ездил куда-то за Большеречье — более точное местоположение рыбного места мужчина не рассказал. Но, судя по его словам, там есть рыба и поменьше — щучек весом меньше килограмма мужчина «топил».
Радоваться за омских рыбаков можно долго, но все же напомним — законодательство регулирует и эту сферу досуга: все-таки, рыба ценный и охраняемый природный ресурс, за нарушение обращения с которым можно оказаться за решеткой. Но — впереди осень, а значит, «дары природы» можно искать не только в воде, но и в лесах — последнее время у омичей в особенном почете облепиха, но ценятся и другие ягоды. Хотя, иногда находят и не совсем полезных представителей лесного разнообразия — а в чем-то даже и вредных. Кроме того, не стоит забывать и о собственной безопасности и тщательно готовится к каждой «тихой охоте»: