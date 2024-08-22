На что и где? Омичи-рыбаки поделились своими успехами и рыбными местами региона

Радоваться за омских рыбаков можно долго, но все же напомним — законодательство регулирует и эту сферу досуга: все-таки, рыба ценный и охраняемый природный ресурс, за нарушение обращения с которым можно оказаться за решеткой. Но — впереди осень, а значит, «дары природы» можно искать не только в воде, но и в лесах — последнее время у омичей в особенном почете облепиха, но ценятся и другие ягоды. Хотя, иногда находят и не совсем полезных представителей лесного разнообразия — а в чем-то даже и вредных. Кроме того, не стоит забывать и о собственной безопасности и тщательно готовится к каждой «тихой охоте»: