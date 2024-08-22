Ежегодно Город55 публикует свою версию рейтинга самых богатых жителей Омской области. Мы исходим из того, что деньги всегда соседствуют с властью и неформальным влиянием. В новом рейтинге рядом с известными предпринимателями и постоянными героями новостей можно увидеть людей, которые никогда прежде не становились предметом внимания СМИ. О том, кто стал богаче, а кто — беднее, кто укрепил свои позиции, а кто утратил их — в нашем спецпроекте.
Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: чистые активы, чистая прибыль и выручка.
Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.
Посчитали, сколько на эту долю приходится средств, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы. Проверили, какие ещё компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам.
Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.
Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трёх экономических показателей и выставили им баллы. Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.
Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но, само собой, со своими нюансами.
Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках не известна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому мы изучили в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии в этом статусе и так далее.
Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.
С первым местом в рейтинге не было никакой интриги: богатейшим жителем Омской области остается Темури Латария, заметно улучшивший все основные показатели. Он по-прежнему руководит группой компаний «Руском», которая производит индейку, свинину и продукцию из них в нескольких регионах России. По объему выручки Латария уступает на этот раз Михаилу Сутягинскому, но по суммарному коэффициенту все же обходит с запасом даже второй номер рейтинга.
На втором месте тоже все стабильно. Илья Фридман продолжает управлять обширной бизнес-империей, унаследованной от отца. Она включает «Евромед», гостиницу и ресторан в центре Омска, сеть заправок и множество других ценных активов. Доли в отдельных компаниях он передает сыну Марку, а вот доли, принадлежащие жене, постепенно забирает себе (у Натальи Владимировны на данный момент осталось всего три компании). В итоге стоимость активов и объем выручки за прошедший год существенно выросли.
Руководитель группы компаний «Стройбетон» и один из крупнейших застройщиков Омска поднялся с четвертой позиции на третью. Два года назад Олег Золотов был «всего лишь» шестым, так что динамика впечатляет. Бизнесмен активно застраивает Амурский поселок и развивает другие проекты, а значит вполне может закрепиться в первой тройке богатейших омичей.
Глава одноименного торгового дома продолжает развивать ритейл со своим неизменным компаньоном Дмитрием Шадриным. По выручке Виктор Шкуренко третий, а в совокупности улучшение показателей позволило ему подняться с восьмой позиции на четвертую.
Компаньонка Олега Золотова владеет уставным капиталом СМУ-5 «Восточное», прописанного в Кормиловке. Этого актива достаточно для постоянного присутствия в первой десятке рейтинга богатейших омичей и для обладания статусом богатейшей омички второй год подряд. За прошедший год «Восточное» нарастило обороты примерно на 40%, и это дало свои плоды: Евгения Золотова уже не седьмая, а пятая.
Видный представитель омской предпринимательской семьи сейчас прописан в Дорогомилово, работает на Охотном ряду, а все его активы находятся в доверительном управлении у родственников. Сути дела это не меняет: депутат Госдумы Игорь Антропенко остается омским бизнесменом, причем, учитывая масштабы, одним из богатейших. Электромеханический завод и «Основа Холдинг» вкупе с активами помельче дают ему больше полумиллиарда чистой прибыли. Это законное шестое место в нашем рейтинге.
Глава группы компаний «Ястро», два года подряд занимавший пятую позицию в списке богатейших омичей, нарастил стоимость активов и объем выручки, а вот размер прибыли несколько уменьшился. Тем не менее Максим Плетюк остается в числе богатейших жителей Омска. Именно в цехах «Ястро» выпускается легендарный сырок «Омичка». Компании Плетюка производят сырое молоко, выращивают зерно, разводят крупный рогатый скот. Их годовая выручка составляет внушительные 7,5 млрд рублей.
Первая десятка была бы трагически неполной без главы группы компаний «Титан» — одного из лидеров российской химической промышленности. Михаил Сутягинский владеет к тому же «Омским каучуком» и целым ворохом бизнес-активов помельче — вплоть до гольф-клуба в Геленджике. Все это дает годовую выручку почти в 30 млрд рублей. По этому показателю Сутягинский первый, по стоимости активов — второй.
Учредитель группы компаний «Барс» (официального дилера ряда автомобильных брендов) совместно с Вячеславом Васильевым продолжает развивать в Омске бизнес, связанный с «теплыми остановками». Стоимость активов и объем выручки компаний Виталия Ольшанского стабильно растут, только прибыль чуть-чуть просела. Однако конкуренция в первой десятке рейтинга высокая, так что предприниматель опустился на девятую позицию с шестой.
Завод модульных конструкций «Сибирь», который принадлежит Евгению Рейнгольду, поставляет продукцию для нефтегазовых гигантов («Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и др.). За год бизнесмен поднялся в первую десятку рейтинга богатейших омичей с 27-й позиции. За год у него впечатляюще улучшились все показатели: например, чистая прибыль выросла почти в четыре раза.
Владелец крупных лидеров сельхозтехники, «Агро-Мастер» и «Агро-Мастер Сибирь», которые на рынке с 1991 года, стабилен. Год назад Сергей Заболотских поднялся с 16-й позиции на 13-ю, а теперь — на 11-ю. Это движение вверх можно объяснить тем, что аграрная сфера в регионе в целом находится на подъеме. Не мешает даже тот факт, что часть семейного бизнеса уже передана сыну предпринимателя.
Компаньон Виктора Шкуренко, создатель торговой группы «Победа & Spar Омск» и один из самых успешных сибирских ритейлеров, стабилизировался после прошлогоднего падения (два года назад он был четвертым в рейтинге). Все показатели улучшились, общая выручка перевалила за 20 млрд рублей, так что Дмитрий Шадрин приподнялся с 13-й позиции на 12-ю.
Мать и бизнес-партнера Игоря Антропенко можно считать второй по богатству омичкой из-за принадлежащей ей почти половинной доли электромеханического завода. Один только этот актив дает Нине Антропенко почти 500 млн рублей чистой прибыли и место в чертовой дюжине рейтинга самых состоятельных жителей Омской области.
Ворвавшись в рейтинг самых богатых омичей год назад, Елена Свинарева не остановилась на достигнутом: теперь она поднялась с 21-й позиции на 14-ю. Предпринимательница является единственным учредителем компании «Эпак-Сервис», которая поставляет оборудование для нефтегазовой отрасли. Выручка этой фирмы за год почти удвоилась, потому и Свинарева продолжает свое движение к вершинам.
Соосновательница кондитерской империи «Сладуница» сейчас в одиночку владеет омскими компаниями «Лакоше» и «Сладуница и К», а также краснодарской фирмой «Давинчи», производящей игрушки. Стоимость активов Юлии Шестаковой выросла почти вдвое, остальные показатели тоже улучшились. В итоге улучшилось и положение в рейтинге богатейших омичей: 15-я позиция против 17-й год назад.
ЗСЖБ № 6 остается одним из крупнейших омских застройщиков, а его руководитель, соответственно, одним из самых богатых жителей региона. Юрий Гуринов реализует нескольких проектов: его компании строят панельные дома в жилых комплексах Регата и Модерн-2 в Омске, Гранатовый и Полет в Новосибирской области. Совокупные финансовые показатели за год улучшились до 50%, что обеспечило предпринимателю высокую 16-ю позицию в рейтинге.
Владелица омских компаний «Моби Дик» и «Охана Маркет» ведет бизнес еще и в Санкт-Петербурге через торговую компанию «Рея». Оксана Шевелье специализируется на производстве и оптовой продаже одежды. За год масштабы несколько сузились, но совокупная выручка все еще превышает 2 млрд рублей. Это обеспечивает предпринимательнице статус одной из самых богатых омичек.
Еще один крупный игрок на кондитерском рынке. Игорь Знаменских владеет 30% ОАО «Сладонеж», в котором к тому же занимает пост заместителя генерального директора. Ему принадлежат и 60% ООО «Мельком-Омск» — компании по производству муки. Эти активы дают предпринимателю больше 3 млрд рублей выручки. Год назад он был 50-м в рейтинге, а теперь уже 18-й.
Заместитель генерального директора по общим вопросам АО «ЗСЖБ № 6» еще и владеет существенной частью уставного капитала компании. Помимо этого актива Сергею Белому принадлежит еще несколько десятков фирм с самой разной специализацией. 24-й год назад, теперь он вошел в первую двадцатку рейтинга самых богатых омичей.
«Предоставление услуг в сфере растениеводства» может приносить неплохие деньги. Именно такая специализация у компании «Зеленый гид» Виталия Зинченко, которая за прошлый год заработала больше 500 млн рублей чистой прибыли. Еще предприниматель владеет фирмами «Мим» и «Торф и торф». Почти 2 млрд выручки, активы на 600 млн рублей — это очень достойный уровень.
Представитель старой гвардии омского бизнеса не сдает позиции. Напротив, Валерий Михайлович Кокорин поднялся за год еще на четыре строки в рейтинге, улучшив все свои финансовые показатели. Он продолжает управлять обширной империей, которую украшают «Континент», «Каскад» и «Атриум». Продолжается реализация амбициозных бизнес-проектов в Новосибирске, а зять Кокорина Сергей Дроздов по-прежнему руководит крупнейшей фракцией Омского городского совета.
Обладательница половинной доли в «Инвестиционной финансовой группе», которой, в свою очередь, принадлежит «Омское продовольствие». «ИФГ» существенно нарастила прибыль, «Омскпрод» дало почти трехмиллиардную годовую выручку. В итоге Ирина Владимировна Козлова перебралась с обидной для нее 74-й позиции на почетную 22-ю.
Владелец холдинга «Велком», зарегистрированного в Исилькуле, 20 лет управлял базой снабжения «Сибирская». С 2011 года Николай Геннадьевич Величев заседает в Законодательном собрании Омской области, с 2013 года стоит во главе Сибирской агропромышленной ассоциации. Прибыль и выручка его компаний несколько просели по сравнению с прошлым годом, отсюда и плавный спуск с 11-й строки рейтинга богатейших омичей на 23-ю.
Крупный игрок на рынке авиаперевозок на этот раз стабилен: 24-я позиция после прошлогодней 22-й, все показатели примерно на том же уровне. Андрей Юрьевич Коломоец по-прежнему владеет фирмами «Бизнес-джет техник», «Вельталь-Авиа» и одноименной авиакомпанией. По-видимому, ему удалось воспользоваться сложной ситуацией на рынке и перейти на новый уровень, на котором он теперь закрепился.
Племенной конный завод «Омский», вопреки названию, специализируется на выращивании зерновых и бобовых. Этот бизнес (вкупе с сельхозфирмой «Сибирская земля» и производителем молочной продукции «Вершина») и сделал Эльдара Халиловича Адыгезалова одним из богатейших омичей. Больше миллиарда рублей выручки, 200 млн прибыли — уровень очень достойный, обеспечивший 25-ю позицию в рейтинге.
Акционер Иртышской птицефабрики, одного из крупнейших в Омске игроков на яичном рынке. Кроме того, Вадим Васильевич Мельник владеет «Агропромом» и «Агро-центром», продающими удобрения, и компанией «Агропром-Арго», которая выращивает зерновые в Курганской области. За последний год у предпринимателя существенно просела прибыль, так что он опустился с 15-й позиции на 26-ю.
Видный представитель строительного бизнеса, который ведет дела вместе с сыном Игорем. Александр Анатольевич Галынский владеет компаниями «Меркурий» и «Омск-Трейс», с его именем связано строительство элитного жилого комплекса «Новый Пионер» и 14-этажного бизнес-центра «Бульварное кольцо». Совокупная выручка активов бизнесмена превышает 3 млрд рублей.
Учредитель ООО «Альтаир», которое занимается оптовой торговлей топливом, рудами и металлами. По объему выручки Василий Валерьевич Ткаченко занимает в рейтинге богатейших омичей седьмое место (больше 11 млрд рублей в год), по другим показателям он в седьмой десятке, а в целом — на почетном 28-м месте.
Дела владельца группы компаний «Сибград» («Сибградстрой Инвест», «Сибгазстройдеталь», «Траст Инвест»), застраивавшей когда-то омские Кузьминки, в полном порядке. Алексей Николаевич Певнев сохранил статус одного из крупнейших застройщиков региона, а прибыль его фирм увеличилась более чем вдвое, так что в рейтинге богатейших омичей он поднялся на шесть позиций.
Президент корпорации «Енисей», торгующей сельхозтехникой и запчастями, в значительной степени отыграл прошлогоднее падение в рейтинге. Тамир Алимбаевич Алимбаев опустился из первой десятки на 53-ю позицию, но теперь он 30-й. Важно уточнить, что предприниматель еще и возглавляет автономию татар Омска, участвует в благотворительности. К участию в семейном бизнесе подключается его сын Руслан.
Учредитель и генеральный директор компании «Интертехсервис», которая продает оптом технику для продажи полезных ископаемых, в прошлом владел и руководил также «Интертехстроем» и «БМС». «Интертехсервис» продолжает улучшать свои показатели, а Владимир Игоревич Асотов благодаря этому продолжает подниматься в рейтинге богатейших омичей. Год назад он шагнул вверх на 18 позиций, теперь — еще на 21.
Единственный бенефициар производственной компании «Металлинвест», «прописанной» в солнечном Сочи, является одним из богатейших людей Омска. Немудрено: годовая выручка фирмы превышает 3 млрд рублей. Кроме того, Мрату Болтаевичу Абдуалинову принадлежит ООО «Метмаркет», которое занимается оптовой торговлей в Омске. По объему выручки он 16-й, по стоимости активов — на почетном 39-м месте.
Руководитель крупнейшего в Омске поставщика запчастей для КамАЗов и другой тяжелой техники заметно опустился в рейтинге: прибыль ПСК «Омскдизель» уменьшилась с 270 млн рублей до 127. Тем не менее Александр Дмитриевич Зубрилко остается на высоких позициях, а по объему выручки он даже 27-й.
Руководитель и единственный бенефициар «Омского центра пластиковых окон» владеет в придачу к этому компаниями «Фудагро», «Сибинвест» и «Шмиц Рус», причем последняя «прописана» в Ульяновске. Фирмы Ильи Владимировича Шеделя занимаются не только пластиковыми окнами, но и оптовой торговлей зерном, семенами и кормами, а также производством муки. По сравнению с прошлым годом бизнесмен опустился в рейтинге богатейших омичей на восемь позиций, но мы уверены, что это временные трудности.
Бенефициар ООО «Омскойл», которое специализируется на продукции из рапса, совершил настоящий прорыв: за год Григорий Сергеевич Студеникин поднялся в рейтинге богатейших омичей на 60 позиций. Произошло это благодаря радикальному улучшению показателей «Омскойла». Прибыль компании выросла с символических 800 тысяч до 450 млн рублей.
Бизнесмен, специализирующийся на торговле строительными материалами, существенно просел в рейтинге. Выручка компаний Алексея Николаевича Царука уменьшилась почти вдвое, прибыль — втрое, а вот совокупная стоимость активов продолжила расти. В итоге по активам бизнесмен 20-й в рейтинге богатейших омичей, а в сумме — только 36-й, тогда как год назад замыкал первую десятку. Посмотрим через год, продолжится ли эта тенденция.
Компания «Регион 55», которая специализируется на автомобильных грузоперевозках, поднялась в прошедшем году на новый уровень. Прибыль выросла более чем в семь раз, объем выручки — более чем в полтора раза. Благодаря этому единственный учредитель фирмы Андрей Николаевич Чеченкин оказался 37-м в списке богатейших омичей. Кстати, по прибыли он занимает почетную 29-ю позицию.
Дорожник, специализирующийся на строительстве и ремонте федеральных трасс, выбыл из числа лидеров рейтинга богатейших омичей. Возможно, это самый громкий обвал в нашем топ-100: Яков Александрович Вагнер опустился с 5-й позиции на 38-ю. Все дело в том, что прибыль его компании «Стройсервис» уменьшилась в 30 с лишним раз, с 610 млн рублей до скромных 26 млн. При этом по выручке предприниматель девятый, а по суммарной стоимости активов — даже четвертый.
Единственный учредитель и директор компании «Тобол», которая специализируется на строительстве промышленных зданий и сооружений, а также ООО «Спецтехснаб», которое занимается оптовой торговлей. Первой из этих фирм случалось выполнять заказы «Омского каучука», нефтезавода, птицефабрики «Сибирская» и других крупных предприятий. Дела у Вячеслава Владимировича Ляврика идут хорошо: он поднялся в рейтинге с 62-й позиции на 39-ю.
Владелец доли в семейных предприятиях «Агро-Мастер», «Агро-Мастер Сибирь», «Агро-Лидер» и «Яромир» пока остается на втором плане, отставая от отца в рейтинге богатейших омичей позиций на 30. Кстати, год назад Роман Сергеевич Заболотских был 30-м, но теперь все его показатели заметно ниже этого уровня.
Руководитель сектора аналитики и продвижения в НПО «Мир» остается владельцем существенной доли в этой компании и в ряде других бизнес-активов. Однако в этом году Александр Владимирович Валиков оказался в числе тех предпринимателей, чьи позиции в рейтинге ухудшились: он только 41-й, хотя год назад был 19-м. Дело в том, что прибыль «Мира» уменьшилась втрое, хотя объем выручки даже подрос. Кстати, по стоимости активов Валиков на почетном 26-м месте.
Единственный учредитель омского кондитерского гиганта ООО «Сладуница». «Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий» принесло Игорю Анатольевичу за 2023 год больше 2,6 млрд рублей выручки. По этому показателю он 30-й в рейтинге богатейших омичей, а суммарно — 42-й.
Владелец 50% завода по производству промышленного электрощитового оборудования «Вэлта» и 40% одноименной компании по его оптовой продаже. Андрей Борисович Геращенко владеет еще и долями в фирмах «Партнер-Энерго» и «Эва», его партнеры — Михаил Кудинов и Олег Гончаренко. По объемам прибыли предприниматель занимает 27-ю позицию в рейтинге.
Владелица половины уставного капитала ООО «Промэнергосервис» приостановила свое восхождение к вершине рейтинга богатейших омичей. Год назад Ирина Артуровна Мелль была 28-й, сейчас она 44-я. Ее компания занимается электросетевым строительством и электромонтажом, участвует в сооружении крупных промышленных объектов в разных частях страны.
Руководитель агрохозяйства «Знамя» из Марьяновского района Омской области демонстрирует отличные показатели. По суммарной стоимости активов Павел Максимович Василик занимает 16-ю позицию в рейтинге богатейших омичей. Выручка АО «Знамя» приближается к миллиарду, что тоже гарантирует место в первой сотне. В итоге предприниматель 45-й.
Счастливая обладательница компании «Белая речка» стабильна: 48-я год назад, 46-я сейчас. В прошлом Галина Михайловна Якшина была учредителем фирм «Согдиана» и «Ориентир», а сейчас у нее только один актив, но это одна из богатейших фирм Омска. «Белая речка» торгует сельхозсырьем на 2 с лишним миллиарда рублей в год и приносит 150 млн рублей чистой прибыли. С таким имуществом место в рейтинге богатейших омичей обеспечено.
Учредитель и директор «Сибирской полимерной компании», которая производит пищевую упаковку для крупных птицефабрик, а также строительный утеплитель. В прошлом Дмитрий Александрович Брокле был партнером Темури Латарии по «Рускому», но уже давно превратился в самостоятельного игрока. По размеру прибыли он 25-й в рейтинге богатейших омичей.
Владелец ООО «Нафта», давно и с выгодой для себя работающего на рынке ГСМ. По объемам выручки Юрий Борисович Гарин один из первых в Омске (точнее, шестой), другие показатели тоже выглядят внушительно. В итоге он занимает 48-ю позицию.
Учредитель и генеральный директор компании «Артом», чья специализация — «ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии». Благодаря удвоению прибыли Елена Александровна Горбачева улучшила свои позиции в рейтинге, поднявшись за год на 20 позиций.
Единственный владелец Любинской птицефабрики, одного из крупнейших предприятий отрасли в регионе. В 2023 году прибыль фабрики увеличилась более чем втрое, с 43 до 151 млн рублей, и это обеспечило Айку Гарниковичу Калачяну статус одного из богатейших омичей.
Бывший заместитель мэра Двораковского и бывший директор департамента имущественных отношений ведет успешный бизнес совместно с семьей Триппель. Евгению Геннадьевичу Асташову принадлежат доли в ряде стоматологических клиник, в больших фирмах «Русшина» и «Планета-Центр». 44-я позиция в рейтинге богатейших омичей по прибыли, 51-я по суммарному показателю.
Учредитель двух компаний, которыми руководит Олег Золотов, — ПКЦ «Базис» и «УМ ЗСЖБ № 1». Татьяна Николаевна Золотова 39-я в рейтинге по объемам прибыли, 52-я по суммарному показателю. Это серьезный успех: год назад предпринимательница была только 77-й.
Директор и единственный учредитель ООО «Агротрейд», которое производит нерафинированные растительные масла и их фракции. Общая выручка компании превышает 2 млрд рублей, что делает Олега Викторовича Анофрикова одним из богатейших жителей Омска. Если точнее, он 53-й по уровню достатка.
Глава ООО «Снабремонт», работающего под брендом сети магазинов «Стройбат» и торгующего лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, является к тому же учредителем компаний «Исполин», «Стройгрупп», «Баупро». Алексей Николаевич Семенихин улучшил все свои финансовые показатели, но все же опустился в рейтинге богатейших омичей на восемь позиций. Ничего не поделаешь — конкуренция.
Единственный учредитель и генеральный директор компании «Зерновые линии», которая оптом торгует зерном. В 2023 году прибыль фирмы увеличилась более чем втрое, а выручка перевалила за 2 млрд рублей. В итоге Серик Абаевич Кунакбаев стал по выручке 43-м в рейтинге богатейших омичей, а по суммарному показателю занял почетную 55-ю позицию.
Компаньон Виктора Шкуренко, владеющий половиной «Регионпива» и «Агрорегиона», выращивающего зерновые, зарабатывает еще и на ритуальных агентствах Ростова и Якутии. Движением вверх в рейтинге богатейших омичей сразу на 29 позиций Денис Петрович Костылев обязан в первую очередь «Регионпиву», которое сейчас на подъеме.
Компания «Ламинпак», производящая изделия из бумаги и картона, продолжает наращивать обороты. Благодаря этому единственная учредительница фирмы Татьяна Григорьевна Тарасенко в 2023 году ворвалась в первую сотню рейтинга богатейших омичей, а теперь улучшила свои позиции: она уже не 82-я, а 57-я. Предпринимательнице принадлежит еще и ООО «Центральная клиническая больница» — тоже с положительной динамикой.
Директор и единственный учредитель ООО «Лайт» занимается автомобильными грузоперевозками. Здесь тоже продолжают улучшаться финансовые показатели: например, выручка выросла с 1,3 млрд рублей в 2022 году до 2 млрд в 2023-м. Как следствие, Владимир Викторович Сухоносов приблизился к середине первой сотни рейтинга.
Руководитель и бенефициар компании «Анда», которая продает пищевые продукты, напитки и табачные изделия. Прибыль этой фирмы за год уменьшилась примерно в полтора раза, потому и Дмитрий Николаевич Моляк сейчас не 40-й, а только 59-й.
Компания «Агропро», которая специализируется на оптовой торговле сельхозтехникой, пережила в 2023 году небывалый взлет: и выручка, и прибыль, и совокупная стоимость активов выросли в 10-11 раз. Потому владелец фирмы Александр Андреевич Сосницкий, новичок топ-100, занял сразу 60-ю позицию в рейтинге богатейших омичей.
Бенефициар и бессменный генеральный директор ООО «Востокспецтрейд», которое оптом торгует запчастями. По прибыли Денис Валерьевич Мохов 40-й в рейтинге, по суммарному показателю только 61-й. Кстати, год назад он был 47-м.
Основной актив Александра Николаевича Куприя — конструкторское бюро «Технология» со специализацией «Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий». При выручке в 620 млн рублей эта компания приносит 150 млн чистой прибыли, что обеспечивает учредителю почетное место в рейтинге богатейших омичей.
В прошлом владелец и директор строительной компании «Гриар Холдинг», Арабо Арамикович Григорян сосредоточился в последние годы на ООО «Сиброс», получая через него крупные подряды на дорожное строительство в разных районах Омской области. 42-й по выручке, он оказывается за пределами первой сотни рейтинга по объему прибыли. По итоговому показателю Григорян 63-й в списке самых богатых омичей.
Учредитель компании «Таврида Электрик Омск», продающей оптом электротехническое оборудование, прежде владел еще и «Энергоальянсом», «Энергомашснабом», фирмой «ЭТК-Омск». Василий Васильевич Черемисин занимал 66-ю позицию в рейтинге год назад, сейчас он 64-й.
Еще один компаньон семьи Триппель по компаниям «Русшина-Инвест» и «Планета-Центр», сети стоматологических клиник. Чем крупнее фирма, тем меньше доля Светланы Олеговны Табаченко, но в совокупности цифры все-таки впечатляют. Почти миллиард рублей выручки, больше 120 млн рублей прибыли — это законная 65-я позиция в списке самых богатых жителей Омской области.
Сын богатейшего омского дорожника тоже опустился в рейтинге. Евгений Яковлевич Вагнер год назад занимал 45-ю позицию, а теперь он только 66-й. Стоит отметить, что именно этот предприниматель строил в свое время мост на остров Русский, ремонтировал автомагистраль Москва — Минск. 10% «Стройсервиса» и 78% «Стройсервиса-Б» достаточно для статуса одного из богатейших омичей.
Стабильность — признак мастерства: Владимир Андреевич Хорошилов был 67-м в рейтинге 2023 года и остался 67-м в его новой версии. Деньги ему приносит торгово-производственная компания «Иртыш», производящая трубопроводную аппаратуру. По объему прибыли Хорошилов поднялся выше — на 43-ю строчку рейтинга.
Генеральный директор компании «Омск Сайдинг Инвест», крупного производителя профнастила, в последние годы вплотную занялся Зеленым островом: его парк развлечений «Вокруг света» расширяется и приносит хорошие деньги. Почти 2 млрд рублей выручки, больше 50 млн рублей прибыли. В этом году Хусайн Шемилевич Закриев занимает 68-ю строку в рейтинге самых богатых омичей, но мы понимаем, что это далеко не предел.
Главный бизнес-актив Ольги Владимировны Коробовской — ООО «Аркада», которое занимается оптовой торговлей твердым топливом. Уставный капитал фирмы обрел нового хозяина год назад. Итог — 36-я позиция Коробовской по прибыли и 69-я по суммарному показателю.
Единственный учредитель и директор ООО «Компания Ремлюкс», которое торгует оптом санитарно-техническим оборудованием. Общий оборот компании превышает 1,5 млрд рублей. К этому стоит добавить фирмы «Сириус» и «Ритейл Групп». Со всеми этими активами Евгений Викторович Мосунов занимает 70-ю строчку в рейтинге самых богатых омичей.
В ООО «Шина», занимающемся восстановлением автомобильных шин, перевозками и торговлей запчастями, за год вдвое уменьшилась выручка и в четыре с лишним раза — прибыль. Это больно ударило по единственному учредителю Дмитрию Владимировичу Пшеничникову: в прошлом году он был 18-м в рейтинге, а сейчас только 71-й. Если тенденция сохранится, предприниматель может даже оказаться за пределами топ-100 (впрочем, мы верим в лучшее).
Генеральный директор Омского завода металлоконструкций владеет почти 44% акций этого предприятия (в числе его компаньонов — Иван Сергеевич Куропаткин и Виктор Владимирович Верховин). С именем Сергея Ивановича Куропаткина связаны «Сибирская строительная компания», «КИТ-Интерьер», «Гнездо». 31-й по стоимости активов, предприниматель в этом году на 72-й строке в общем рейтинге богатейших омичей.
Бывший министр экономики, заместитель Виктора Назарова и депутат Заксобрания давно ушел в бизнес. Александр Фридрихович Триппель руководит ООО «Планета-Центр», которое производит полимерную пленку и гибкую упаковку с печатью, а также владеет сетью стоматологических клиник. Его компаньоны Евгений Асташов и Светлана Табаченко занимают более высокие позиции в текущем рейтинге. При этом Триппель по прибыли на 23-м месте, а это отличный результат.
Является совладельцем холдинга Base, куда входят сам ресторан, кейтеринг, Coffee Anytime и "Экспресс-суши". Ему с компаньонами принадлежит еще и пара строительных компаний. 46-й по выручке, Алексей Васильевич Пронников занимает 74-ю позицию в общем рейтинге самых богатых омичей.
Компаньон семьи Заболотских по «Агро-Мастеру» и «Агро-Мастеру Сибири». Тамара Петровна Ищенко владеет 15% уставного капитала этих двух фирм, торгующих оптом сельхозтехникой, но этого достаточно для статуса одной из самых богатых женщин Омска. По стоимости активов она еще выше — на 70-й строке рейтинга.
Аграрий из Павлоградского района владеет и управляет акционерным обществом с говорящим названием «Нива». Выручка главного актива Владимира Ивановича Пушкарева превышает 1 млрд рублей, а стоимость активов — 2 млрд. По активам предприниматель 28-й, а в итоге занимает 76-ю позицию в рейтинге богатейших омичей.
Владелец 80% «Тюкалинского маслосыркомбината» и «Лузинского молока» является одним из крупнейших игроков на рынке молочного производства. По объему выручки Александр Владимирович Чернявский занимает высокую 33-ю позицию в рейтинге, а вот в целом он 77-й.
Этот человек управляет НПО «Мир» вот уже больше 30 лет. Александр Николаевич Беляев создал, по его словам, «православную модель» бизнеса с учетом опыта великого русского полководца Александра Суворова. Надо признать, что в последние годы что-то идет не так: финансовые показатели «Мира» ухудшаются, а его руководитель, как следствие, опускается в рейтинге. Год назад Беляев упал на четыре позиции, а в этом сразу на 62. Сейчас он 78-й в списке самых богатых омичей.
Руководитель и единственный учредитель компании «РБ Групп», которая занимается автомобильными грузоперевозками. В 2023 году активы фирмы увеличились в 900 раз, прибыль — в 700, а выручка — «всего» в два с половиной раза. Теперь Артем Бабков, заработавший за год 130 млн рублей, занял почетную 79-ю позицию в рейтинге. Однако в апреле 2024 года суд отправил его под домашний арест по подозрению в даче взятки начальнику отдела закупок и договорных отношений АО «Омскоблводопровод» Алене Чмырь.
Владелец 50% «Завода нефтегазовых систем» и 45% «Завода комплексных технических решений» занимает в рейтинге богатейших омичей 58-е место по прибыли и 59-е по выручке. В общем рейтинге Виктор Викторович Фролов 80-й. Кстати, его компаньоны — Андрей Сельский и Артем Минаич, которые до первой сотни не дотянулись по независящим от них причинам.
Заслуженный строитель Омской области, собственник и руководитель комбината строительных материалов «Сибирский железобетон» владеет к тому же долями КСМ «Омский», компании «СПК КСМ» и еще целого ряда активов. Выручка всех этих фирм за год уменьшилась почти вдвое, из-за чего Михаил Петрович Ольшанский опустился с 32-й позиции рейтинга на 81-ю.
Владелец 75% акций «Омскметаллооптторга». Этот ценный актив дает Игорю Федоровичу Бабикову почти 2,5 млрд рублей выручки, однако финансовый баланс компании отрицательный, из-за чего предпринимателю пока не удается подняться на вершины рейтинга. 36-й по общему обороту, Бабиков только 82-й по суммарным показателям.
Учредитель ряда компаний во главе с ООО «Сибирь-Импэкс», которое занимается оптовой торговлей. С 43-й позиции в рейтинге богатейших омичей Олег Юрьевич Кириченко опустился за год на 83-ю: и стоимость активов, и объемы выручки заметно выросли, но подвела прибыль.
Компаньон Андрея Геращенко по фирмам «Партнер-Энерго», «Эва» и ПО «Вэлта». Последнее продолжает производить электроаппаратуру приблизительно на 2 млрд рублей в год, а потому и место в топ-100 для Михаила Васильевича Кудинова нашлось. Год назад он был 89-м в рейтинге богатейших омичей, а теперь — 84-й.
Генеральный директор и единственный учредитель «Сибпродцентра» владеет к тому же 75% ООО «Атлантис Логистик». Обе компании занимаются оптовой торговлей, их суммарный оборот превышает 2 млрд рублей. Благодаря этому Константин Владимирович Смирнов занимает 12-ю позицию по общей выручке. Суммарная стоимость активов выглядит более скромно, но и 85-я строка в общем рейтинге богатейших омичей — тоже прекрасный результат.
Владелец 55% уставного капитала ООО «Завод комплексных технических решений». Большая доля в солидной компании: предприятие производит строительные металлический конструкции на 2 с лишним миллиарда рублей в год. Младшим компаньоном Андрея Петровича Сельского является Виктор Викторович Фролов, который занял более высокую строку в рейтинге благодаря еще одному активу.
Еще один член богатой предпринимательской семьи. 17% «Агро-Мастера» подняли Татьяну Сергеевну Заболотских на 87-ю позицию в списке самых богатых омичей. Кстати, по стоимости активов она еще выше — 75-я.
Год назад главный акционер ЗАО «Иртышское», управляющего одноименной птицефабрикой, замыкал топ-100. Теперь Анатолий Васильевич Беззубцев отошел от края. До недавнего времени он заседал в Законодательном собрании Омской области и лично возглавлял птицефабрику, но уступил пост генерального директора сыну. На официальных доходах бизнесмена это, впрочем, не отразилось.
Владелец «Сибполипака» заработал в 2023 году на производстве гофрированной бумаги и картона 115 млн рублей. По уровню прибыли Владимир Николаевич Нестеров занимает почетную 73-ю позицию в рейтинге богатейших омичей. По суммарному показателю он тоже удерживается в первой сотне.
Младший компаньон Игоря Знаменских по сельхозпредприятию «Доволь». Валерий Николаевич Полищук получает 40% двухмиллиардной прибыли предприятия, производящего растительные и животные масла и жиры. По прибыли он 67-й в рейтинге, по выручке — 86-й, но стоимость активов тянет его вниз, на 90-ю позицию.
Учредитель трех компаний, торгующих стройматериалами: «Цемент», «Цемент-Строй» и «Актив». Сергей Антонович Владимиров еще и управляет двумя из них. Главный его актив — «Цемент-Строй» с двухмиллиардным годовым оборотом. Год назад Владимиров был 76-м в рейтинге, но сейчас приблизился к краю: он только 91-й.
Единственный учредитель и директор «Арт Ремстроя» — крупной компании, которая строит и ремонтирует автомагистрали. Но не только: в конце прошлого года она ввела в эксплуатацию бассейн на Московке. Активы компании за год выросли процентов на 70. В сочетании с определенным ростом выручки и прибыли это дало желаемый эффект: Карен Сережаевич Мартоян поднялся в первую сотню богатейших омичей. Думаем, у него есть все шансы, чтобы закрепиться в топ-100.
Бенефициар и директор ООО «АЭС» («Автоматизация энергосистем»). Эта компания занимается оптовой торговлей машинами и переживает подъем: прибыль за год удвоилась, стоимость активов и выручка увеличились более чем в полтора раза. Благодаря этому Светлана Владимировна Трофимова вошла в число самых богатых омичек: она занимает 93-ю строчку общего рейтинга.
Еще один член семьи Триппель владеет 20% «Планета-Центра» и 35% «Русшины-Инвест». Выручка и особенно прибыль этих компаний уменьшились. Из-за этого Лидия Владимировна Триппель опустилась в рейтинге с 31-й позиции на 94-ю, оказавшись в нескольких шагах от вылета из первой сотни богатейших омичей.
Владелец 10% ООО «Планета-Центр» и 62,5% ООО «Русшина-Инвест» не мог не опуститься в рейтинге. 95-я строка вместо 79-й — таковы последствия падения для Алексея Александровича Триппеля. По стоимости активов и прибыли он 92-й, что ненамного, но лучше.
Бенефициар «Управления механизации и транспорта», которое занимается автомобильными грузоперевозками. Людмиле Вячеславовне Гайдовской принадлежат почти 77% уставного капитала компании, выручка которой составляет почти 2 млрд рублей. По этому показателю предпринимательница 61-я, но в итоге — 96-я.
«Азовский строительный отдел» из села Троицкое под Омском принесло Игорю Николаевичу Брагину за прошлый год 177 млн рублей прибыли — в 120 раз больше, чем годом ранее. Вкупе с ростом стоимости активов в восемь раз и увеличением выручки более чем вдвое это обеспечило предпринимателю место в топ-100 богатейших омичей.
Единственный учредитель и гендиректор компании «Гарант Сервис», занимающейся земляными работами. По объему прибыли Владимир Александрович Пустарнаков 53-й в рейтинге богатейших омичей, по стоимости активов — 77-й. По суммарному показателю он занял в этом году 98-ю строку.
Глава крестьянского хозяйства «Тритикум» выращивает зерновые в Черлакском районе. Получается явно неплохо: выручка в 2023 году превысила 900 млн рублей. По стоимости активов Александр Николаевич Левшунов занимает 33-ю позицию, а в целом ему удалось войти в топ-100.
Завершает сотню самых богатых омичей бизнесмен из Марьяновского района, гендиректор и единственный бенефициар «Сибирского комбината хлебопродуктов». С 2021 года Илья Игоревич Баринов еще и занимает пост президента Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области. Год назад он был 96-м, а теперь балансирует на самом краю сотни.
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