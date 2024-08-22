Периодическое издание
Август 2024 года

ТОП богатых
Омской области-2024

Ежегодно Город55 публикует свою версию рейтинга самых богатых жителей Омской области. Мы исходим из того, что деньги всегда соседствуют с властью и неформальным влиянием. В новом рейтинге рядом с известными предпринимателями и постоянными героями новостей можно увидеть людей, которые никогда прежде не становились предметом внимания СМИ. О том, кто стал богаче, а кто — беднее, кто укрепил свои позиции, а кто утратил их — в нашем спецпроекте.

как считали:

Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: чистые активы, чистая прибыль и выручка.

Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.

Посчитали, сколько на эту долю приходится средств, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы. Проверили, какие ещё компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам.

Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.

Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трёх экономических показателей и выставили им баллы. Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.

Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но, само собой, со своими нюансами.

Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках не известна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому мы изучили в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии в этом статусе и так далее.

Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.

Топ богатых:

#01

темури
латария

Сумма активов, руб.
11 728 065 717
1
Сумма выручки, руб.
28 084 306 077
2
Чистая прибыль, руб.
2 661 932 227
1

С первым местом в рейтинге не было никакой интриги: богатейшим жителем Омской области остается Темури Латария, заметно улучшивший все основные показатели. Он по-прежнему руководит группой компаний «Руском», которая производит индейку, свинину и продукцию из них в нескольких регионах России. По объему выручки Латария уступает на этот раз Михаилу Сутягинскому, но по суммарному коэффициенту все же обходит с запасом даже второй номер рейтинга.

#02

илья
фридман

Сумма активов, руб.
4 589 787 512
3
Сумма выручки, руб.
15 693 170 523
5
Чистая прибыль, руб.
753 671 596
5

На втором месте тоже все стабильно. Илья Фридман продолжает управлять обширной бизнес-империей, унаследованной от отца. Она включает «Евромед», гостиницу и ресторан в центре Омска, сеть заправок и множество других ценных активов. Доли в отдельных компаниях он передает сыну Марку, а вот доли, принадлежащие жене, постепенно забирает себе (у Натальи Владимировны на данный момент осталось всего три компании). В итоге стоимость активов и объем выручки за прошедший год существенно выросли.

#03

олег
золотов

Сумма активов, руб.
2 792 806 580
6
Сумма выручки, руб.
4 989 165 200
10
Чистая прибыль, руб.
1 089 093 900
2

Руководитель группы компаний «Стройбетон» и один из крупнейших застройщиков Омска поднялся с четвертой позиции на третью. Два года назад Олег Золотов был «всего лишь» шестым, так что динамика впечатляет. Бизнесмен активно застраивает Амурский поселок и развивает другие проекты, а значит вполне может закрепиться в первой тройке богатейших омичей.

#04

виктор
шкуренко

Сумма активов, руб.
1 569 632 840
13
Сумма выручки, руб.
27 167 496 320
3
Чистая прибыль, руб.
420 607 070
11

Глава одноименного торгового дома продолжает развивать ритейл со своим неизменным компаньоном Дмитрием Шадриным. По выручке Виктор Шкуренко третий, а в совокупности улучшение показателей позволило ему подняться с восьмой позиции на четвертую.

#05

евгения
золотова

Сумма активов, руб.
2 571 829 745
7
Сумма выручки, руб.
3 581 368 685
17
Чистая прибыль, руб.
1 026 412 685
4

Компаньонка Олега Золотова владеет уставным капиталом СМУ-5 «Восточное», прописанного в Кормиловке. Этого актива достаточно для постоянного присутствия в первой десятке рейтинга богатейших омичей и для обладания статусом богатейшей омички второй год подряд. За прошедший год «Восточное» нарастило обороты примерно на 40%, и это дало свои плоды: Евгения Золотова уже не седьмая, а пятая.

#06

игорь
антропенко

Сумма активов, руб.
2 438 989 822
8
Сумма выручки, руб.
3 105 776 901
20
Чистая прибыль, руб.
569 227 522
6

Видный представитель омской предпринимательской семьи сейчас прописан в Дорогомилово, работает на Охотном ряду, а все его активы находятся в доверительном управлении у родственников. Сути дела это не меняет: депутат Госдумы Игорь Антропенко остается омским бизнесменом, причем, учитывая масштабы, одним из богатейших. Электромеханический завод и «Основа Холдинг» вкупе с активами помельче дают ему больше полумиллиарда чистой прибыли. Это законное шестое место в нашем рейтинге.

#07

максим
плетюк

Сумма активов, руб.
1 303 958 490
15
Сумма выручки, руб.
7 461 591 540
8
Чистая прибыль, руб.
347 704 060
14

Глава группы компаний «Ястро», два года подряд занимавший пятую позицию в списке богатейших омичей, нарастил стоимость активов и объем выручки, а вот размер прибыли несколько уменьшился. Тем не менее Максим Плетюк остается в числе богатейших жителей Омска. Именно в цехах «Ястро» выпускается легендарный сырок «Омичка». Компании Плетюка производят сырое молоко, выращивают зерно, разводят крупный рогатый скот. Их годовая выручка составляет внушительные 7,5 млрд рублей.

#08

михаил
сутягинский

Сумма активов, руб.
5 275 955 748
2
Сумма выручки, руб.
29 843 161 272
1
Чистая прибыль, руб.
172 897 169
38

Первая десятка была бы трагически неполной без главы группы компаний «Титан» — одного из лидеров российской химической промышленности. Михаил Сутягинский владеет к тому же «Омским каучуком» и целым ворохом бизнес-активов помельче — вплоть до гольф-клуба в Геленджике. Все это дает годовую выручку почти в 30 млрд рублей. По этому показателю Сутягинский первый, по стоимости активов — второй.

#09

виталий
ольшанский

Сумма активов, руб.
1 907 515 660
9
Сумма выручки, руб.
3 827 029 510
15
Чистая прибыль, руб.
304 323 000
21

Учредитель группы компаний «Барс» (официального дилера ряда автомобильных брендов) совместно с Вячеславом Васильевым продолжает развивать в Омске бизнес, связанный с «теплыми остановками». Стоимость активов и объем выручки компаний Виталия Ольшанского стабильно растут, только прибыль чуть-чуть просела. Однако конкуренция в первой десятке рейтинга высокая, так что предприниматель опустился на девятую позицию с шестой.

#10

евгений
рейнгольд

Сумма активов, руб.
1 279 583 000
17
Сумма выручки, руб.
2 873 068 000
26
Чистая прибыль, руб.
1 071 373 000
3

Завод модульных конструкций «Сибирь», который принадлежит Евгению Рейнгольду, поставляет продукцию для нефтегазовых гигантов («Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и др.). За год бизнесмен поднялся в первую десятку рейтинга богатейших омичей с 27-й позиции. За год у него впечатляюще улучшились все показатели: например, чистая прибыль выросла почти в четыре раза.

#11

сергей
заболотских

Сумма активов, руб.
1 305 054 900
14
Сумма выручки, руб.
2 987 297 590
23
Чистая прибыль, руб.
372 244 000
12

Владелец крупных лидеров сельхозтехники, «Агро-Мастер» и «Агро-Мастер Сибирь», которые на рынке с 1991 года, стабилен. Год назад Сергей Заболотских поднялся с 16-й позиции на 13-ю, а теперь — на 11-ю. Это движение вверх можно объяснить тем, что аграрная сфера в регионе в целом находится на подъеме. Не мешает даже тот факт, что часть семейного бизнеса уже передана сыну предпринимателя.

#12

дмитрий
шадрин

Сумма активов, руб.
1 153 440 750
25
Сумма выручки, руб.
20 400 091 500
4
Чистая прибыль, руб.
226 366 250
28

Компаньон Виктора Шкуренко, создатель торговой группы «Победа & Spar Омск» и один из самых успешных сибирских ритейлеров, стабилизировался после прошлогоднего падения (два года назад он был четвертым в рейтинге). Все показатели улучшились, общая выручка перевалила за 20 млрд рублей, так что Дмитрий Шадрин приподнялся с 13-й позиции на 12-ю.

#13

нина
антропенко

Сумма активов, руб.
915 627 675
32
Сумма выручки, руб.
2 976 630 795
24
Чистая прибыль, руб.
493 369 899
8

Мать и бизнес-партнера Игоря Антропенко можно считать второй по богатству омичкой из-за принадлежащей ей почти половинной доли электромеханического завода. Один только этот актив дает Нине Антропенко почти 500 млн рублей чистой прибыли и место в чертовой дюжине рейтинга самых состоятельных жителей Омской области.

#14

елена
свинарева

Сумма активов, руб.
1 182 126 434
23
Сумма выручки, руб.
2 663 929 350
31
Чистая прибыль, руб.
449 776 248
10

Ворвавшись в рейтинг самых богатых омичей год назад, Елена Свинарева не остановилась на достигнутом: теперь она поднялась с 21-й позиции на 14-ю. Предпринимательница является единственным учредителем компании «Эпак-Сервис», которая поставляет оборудование для нефтегазовой отрасли. Выручка этой фирмы за год почти удвоилась, потому и Свинарева продолжает свое движение к вершинам.

#15

юлия
шестакова

Сумма активов, руб.
990 046 000
30
Сумма выручки, руб.
4 872 514 000
11
Чистая прибыль, руб.
214 220 000
30

Соосновательница кондитерской империи «Сладуница» сейчас в одиночку владеет омскими компаниями «Лакоше» и «Сладуница и К», а также краснодарской фирмой «Давинчи», производящей игрушки. Стоимость активов Юлии Шестаковой выросла почти вдвое, остальные показатели тоже улучшились. В итоге улучшилось и положение в рейтинге богатейших омичей: 15-я позиция против 17-й год назад.

#16

юрий
гуринов

Сумма активов, руб.
1 863 247 118
10
Сумма выручки, руб.
1 894 855 737
50
Чистая прибыль, руб.
329 408 914
18

ЗСЖБ № 6 остается одним из крупнейших омских застройщиков, а его руководитель, соответственно, одним из самых богатых жителей региона. Юрий Гуринов реализует нескольких проектов: его компании строят панельные дома в жилых комплексах Регата и Модерн-2 в Омске, Гранатовый и Полет в Новосибирской области. Совокупные финансовые показатели за год улучшились до 50%, что обеспечило предпринимателю высокую 16-ю позицию в рейтинге.

#17

оксана
шевалье

Сумма активов, руб.
1 186 319 000
22
Сумма выручки, руб.
2 064 865 000
44
Чистая прибыль, руб.
335 972 000
17

Владелица омских компаний «Моби Дик» и «Охана Маркет» ведет бизнес еще и в Санкт-Петербурге через торговую компанию «Рея». Оксана Шевелье специализируется на производстве и оптовой продаже одежды. За год масштабы несколько сузились, но совокупная выручка все еще превышает 2 млрд рублей. Это обеспечивает предпринимательнице статус одной из самых богатых омичек.

#18

игорь
знаменских

Сумма активов, руб.
591 615 961
49
Сумма выручки, руб.
3 235 583 092
18
Чистая прибыль, руб.
298 344 298
22

Еще один крупный игрок на кондитерском рынке. Игорь Знаменских владеет 30% ОАО «Сладонеж», в котором к тому же занимает пост заместителя генерального директора. Ему принадлежат и 60% ООО «Мельком-Омск» — компании по производству муки. Эти активы дают предпринимателю больше 3 млрд рублей выручки. Год назад он был 50-м в рейтинге, а теперь уже 18-й.

#19

сергей
белых

Сумма активов, руб.
1 686 064 364
12
Сумма выручки, руб.
1 566 320 334
57
Чистая прибыль, руб.
254 329 037
24

Заместитель генерального директора по общим вопросам АО «ЗСЖБ № 6» еще и владеет существенной частью уставного капитала компании. Помимо этого актива Сергею Белому принадлежит еще несколько десятков фирм с самой разной специализацией. 24-й год назад, теперь он вошел в первую двадцатку рейтинга самых богатых омичей.

#20

виталий
зинченко

Сумма активов, руб.
658 986 000
43
Сумма выручки, руб.
1 817 210 000
52
Чистая прибыль, руб.
546 828 000
7

«Предоставление услуг в сфере растениеводства» может приносить неплохие деньги. Именно такая специализация у компании «Зеленый гид» Виталия Зинченко, которая за прошлый год заработала больше 500 млн рублей чистой прибыли. Еще предприниматель владеет фирмами «Мим» и «Торф и торф». Почти 2 млрд выручки, активы на 600 млн рублей — это очень достойный уровень.

#21

ВАЛЕРИЙ
КОКОРИН

Сумма активов, руб.
3 527 042 452
5
Сумма выручки, руб.
1 436 057 923
64
Чистая прибыль, руб.
188 816 980
35

Представитель старой гвардии омского бизнеса не сдает позиции. Напротив, Валерий Михайлович Кокорин поднялся за год еще на четыре строки в рейтинге, улучшив все свои финансовые показатели. Он продолжает управлять обширной империей, которую украшают «Континент», «Каскад» и «Атриум». Продолжается реализация амбициозных бизнес-проектов в Новосибирске, а зять Кокорина Сергей Дроздов по-прежнему руководит крупнейшей фракцией Омского городского совета.

#22

ИРИНА
КОЗЛОВА

Сумма активов, руб.
768 529 750
37
Сумма выручки, руб.
1 625 575 500
55
Чистая прибыль, руб.
365 366 750
13

Обладательница половинной доли в «Инвестиционной финансовой группе», которой, в свою очередь, принадлежит «Омское продовольствие». «ИФГ» существенно нарастила прибыль, «Омскпрод» дало почти трехмиллиардную годовую выручку. В итоге Ирина Владимировна Козлова перебралась с обидной для нее 74-й позиции на почетную 22-ю.

#23

НИКОЛАЙ
ВЕЛИЧЕВ

Сумма активов, руб.
1 024 436 814
27
Сумма выручки, руб.
2 973 814 663
25
Чистая прибыль, руб.
141 178 990
55

Владелец холдинга «Велком», зарегистрированного в Исилькуле, 20 лет управлял базой снабжения «Сибирская». С 2011 года Николай Геннадьевич Величев заседает в Законодательном собрании Омской области, с 2013 года стоит во главе Сибирской агропромышленной ассоциации. Прибыль и выручка его компаний несколько просели по сравнению с прошлым годом, отсюда и плавный спуск с 11-й строки рейтинга богатейших омичей на 23-ю.

#24

АНДРЕЙ
КОЛОМОЕЦ

Сумма активов, руб.
834 679 000
34
Сумма выручки, руб.
1 508 087 000
60
Чистая прибыль, руб.
336 102 000
15

Крупный игрок на рынке авиаперевозок на этот раз стабилен: 24-я позиция после прошлогодней 22-й, все показатели примерно на том же уровне. Андрей Юрьевич Коломоец по-прежнему владеет фирмами «Бизнес-джет техник», «Вельталь-Авиа» и одноименной авиакомпанией. По-видимому, ему удалось воспользоваться сложной ситуацией на рынке и перейти на новый уровень, на котором он теперь закрепился.

#25

ЭЛЬДАР
АДЫГЕЗАЛОВ

Сумма активов, руб.
1 277 277 000
18
Сумма выручки, руб.
1 252 193 000
70
Чистая прибыль, руб.
206 145 000
31

Племенной конный завод «Омский», вопреки названию, специализируется на выращивании зерновых и бобовых. Этот бизнес (вкупе с сельхозфирмой «Сибирская земля» и производителем молочной продукции «Вершина») и сделал Эльдара Халиловича Адыгезалова одним из богатейших омичей. Больше миллиарда рублей выручки, 200 млн прибыли — уровень очень достойный, обеспечивший 25-ю позицию в рейтинге.

#26

ВАДИМ
МЕЛЬНИК

Сумма активов, руб.
990 618 142
29
Сумма выручки, руб.
1 972 775 339
48
Чистая прибыль, руб.
165 630 842
42

Акционер Иртышской птицефабрики, одного из крупнейших в Омске игроков на яичном рынке. Кроме того, Вадим Васильевич Мельник владеет «Агропромом» и «Агро-центром», продающими удобрения, и компанией «Агропром-Арго», которая выращивает зерновые в Курганской области. За последний год у предпринимателя существенно просела прибыль, так что он опустился с 15-й позиции на 26-ю.

#27

АЛЕКСАНДР
ГАЛЫНСКИЙ

Сумма активов, руб.
280 309 500
91
Сумма выручки, руб.
3 058 285 000
22
Чистая прибыль, руб.
335 999 000
16

Видный представитель строительного бизнеса, который ведет дела вместе с сыном Игорем. Александр Анатольевич Галынский владеет компаниями «Меркурий» и «Омск-Трейс», с его именем связано строительство элитного жилого комплекса «Новый Пионер» и 14-этажного бизнес-центра «Бульварное кольцо». Совокупная выручка активов бизнесмена превышает 3 млрд рублей.

#28

ВАСИЛИЙ
ТКАЧЕНКО

Сумма активов, руб.
497 849 000
61
Сумма выручки, руб.
11 831 146 000
7
Чистая прибыль, руб.
128 981 000
62

Учредитель ООО «Альтаир», которое занимается оптовой торговлей топливом, рудами и металлами. По объему выручки Василий Валерьевич Ткаченко занимает в рейтинге богатейших омичей седьмое место (больше 11 млрд рублей в год), по другим показателям он в седьмой десятке, а в целом — на почетном 28-м месте.

#29

АЛЕКСЕЙ
ПЕВНЕВ

Сумма активов, руб.
1 751 757 666
11
Сумма выручки, руб.
752 287 000
102
Чистая прибыль, руб.
323 083 336
19

Дела владельца группы компаний «Сибград» («Сибградстрой Инвест», «Сибгазстройдеталь», «Траст Инвест»), застраивавшей когда-то омские Кузьминки, в полном порядке. Алексей Николаевич Певнев сохранил статус одного из крупнейших застройщиков региона, а прибыль его фирм увеличилась более чем вдвое, так что в рейтинге богатейших омичей он поднялся на шесть позиций.

#30

ТАМИР
АЛИМБАЕВ

Сумма активов, руб.
1 178 855 000
24
Сумма выручки, руб.
3 152 309 145
19
Чистая прибыль, руб.
77 135 090
89

Президент корпорации «Енисей», торгующей сельхозтехникой и запчастями, в значительной степени отыграл прошлогоднее падение в рейтинге. Тамир Алимбаевич Алимбаев опустился из первой десятки на 53-ю позицию, но теперь он 30-й. Важно уточнить, что предприниматель еще и возглавляет автономию татар Омска, участвует в благотворительности. К участию в семейном бизнесе подключается его сын Руслан.

#31

ВЛАДИМИР
АСОТОВ

Сумма активов, руб.
509 871 000
60
Сумма выручки, руб.
1 787 221 000
53
Чистая прибыль, руб.
322 719 000
20

Учредитель и генеральный директор компании «Интертехсервис», которая продает оптом технику для продажи полезных ископаемых, в прошлом владел и руководил также «Интертехстроем» и «БМС». «Интертехсервис» продолжает улучшать свои показатели, а Владимир Игоревич Асотов благодаря этому продолжает подниматься в рейтинге богатейших омичей. Год назад он шагнул вверх на 18 позиций, теперь — еще на 21.

#32

МРАТ
АБДУАЛИНОВ

Сумма активов, руб.
736 760 000
39
Сумма выручки, руб.
3 740 660 000
16
Чистая прибыль, руб.
102 420 000
78

Единственный бенефициар производственной компании «Металлинвест», «прописанной» в солнечном Сочи, является одним из богатейших людей Омска. Немудрено: годовая выручка фирмы превышает 3 млрд рублей. Кроме того, Мрату Болтаевичу Абдуалинову принадлежит ООО «Метмаркет», которое занимается оптовой торговлей в Омске. По объему выручки он 16-й, по стоимости активов — на почетном 39-м месте.

#33

АЛЕКСАНДР
ЗУБРИЛКО

Сумма активов, руб.
620 953 000
47
Сумма выручки, руб.
2 824 797 000
27
Чистая прибыль, руб.
127 076 000
65

Руководитель крупнейшего в Омске поставщика запчастей для КамАЗов и другой тяжелой техники заметно опустился в рейтинге: прибыль ПСК «Омскдизель» уменьшилась с 270 млн рублей до 127. Тем не менее Александр Дмитриевич Зубрилко остается на высоких позициях, а по объему выручки он даже 27-й.

#34

ИЛЬЯ
ШЕДЕЛЬ

Сумма активов, руб.
471 556 000
62
Сумма выручки, руб.
3 100 323 000
21
Чистая прибыль, руб.
135 111 000
59

Руководитель и единственный бенефициар «Омского центра пластиковых окон» владеет в придачу к этому компаниями «Фудагро», «Сибинвест» и «Шмиц Рус», причем последняя «прописана» в Ульяновске. Фирмы Ильи Владимировича Шеделя занимаются не только пластиковыми окнами, но и оптовой торговлей зерном, семенами и кормами, а также производством муки. По сравнению с прошлым годом бизнесмен опустился в рейтинге богатейших омичей на восемь позиций, но мы уверены, что это временные трудности.

#35

ГРИГОРИЙ
СТУДЕНИКИН

Сумма активов, руб.
796 246 000
36
Сумма выручки, руб.
776 754 000
100
Чистая прибыль, руб.
454 179 000
9

Бенефициар ООО «Омскойл», которое специализируется на продукции из рапса, совершил настоящий прорыв: за год Григорий Сергеевич Студеникин поднялся в рейтинге богатейших омичей на 60 позиций. Произошло это благодаря радикальному улучшению показателей «Омскойла». Прибыль компании выросла с символических 800 тысяч до 450 млн рублей.

#36

АЛЕКСЕЙ
ЦАРУК

Сумма активов, руб.
1 253 251 000
20
Сумма выручки, руб.
2 496 569 000
35
Чистая прибыль, руб.
69 341 000
90

Бизнесмен, специализирующийся на торговле строительными материалами, существенно просел в рейтинге. Выручка компаний Алексея Николаевича Царука уменьшилась почти вдвое, прибыль — втрое, а вот совокупная стоимость активов продолжила расти. В итоге по активам бизнесмен 20-й в рейтинге богатейших омичей, а в сумме — только 36-й, тогда как год назад замыкал первую десятку. Посмотрим через год, продолжится ли эта тенденция.

#37

АНДРЕЙ
ЧЕЧЕНКИН

Сумма активов, руб.
469 420 000
64
Сумма выручки, руб.
1 612 174 000
56
Чистая прибыль, руб.
223 813 000
29

Компания «Регион 55», которая специализируется на автомобильных грузоперевозках, поднялась в прошедшем году на новый уровень. Прибыль выросла более чем в семь раз, объем выручки — более чем в полтора раза. Благодаря этому единственный учредитель фирмы Андрей Николаевич Чеченкин оказался 37-м в списке богатейших омичей. Кстати, по прибыли он занимает почетную 29-ю позицию.

#38

ЯКОВ
ВАГНЕР

Сумма активов, руб.
3 690 516 500
4
Сумма выручки, руб.
5 791 158 480
9
Чистая прибыль, руб.
26 478 740
139

Дорожник, специализирующийся на строительстве и ремонте федеральных трасс, выбыл из числа лидеров рейтинга богатейших омичей. Возможно, это самый громкий обвал в нашем топ-100: Яков Александрович Вагнер опустился с 5-й позиции на 38-ю. Все дело в том, что прибыль его компании «Стройсервис» уменьшилась в 30 с лишним раз, с 610 млн рублей до скромных 26 млн. При этом по выручке предприниматель девятый, а по суммарной стоимости активов — даже четвертый.

#39

ВЯЧЕСЛАВ
ЛЯВРИК

Сумма активов, руб.
571 186 000
52
Сумма выручки, руб.
1 163 261 000
73
Чистая прибыль, руб.
199 205 000
32

Единственный учредитель и директор компании «Тобол», которая специализируется на строительстве промышленных зданий и сооружений, а также ООО «Спецтехснаб», которое занимается оптовой торговлей. Первой из этих фирм случалось выполнять заказы «Омского каучука», нефтезавода, птицефабрики «Сибирская» и других крупных предприятий. Дела у Вячеслава Владимировича Ляврика идут хорошо: он поднялся в рейтинге с 62-й позиции на 39-ю.

#40

РОМАН
ЗАБОЛОТСКИХ

Сумма активов, руб.
577 460 145
51
Сумма выручки, руб.
1 456 747 926
62
Чистая прибыль, руб.
154 822 360
46

Владелец доли в семейных предприятиях «Агро-Мастер», «Агро-Мастер Сибирь», «Агро-Лидер» и «Яромир» пока остается на втором плане, отставая от отца в рейтинге богатейших омичей позиций на 30. Кстати, год назад Роман Сергеевич Заболотских был 30-м, но теперь все его показатели заметно ниже этого уровня.

#41

алекСАНДР
ВАЛИКОВ

Сумма активов, руб.
1 051 618 911
26
Сумма выручки, руб.
1 442 742 266
63
Чистая прибыль, руб.
115 613 775
71

Руководитель сектора аналитики и продвижения в НПО «Мир» остается владельцем существенной доли в этой компании и в ряде других бизнес-активов. Однако в этом году Александр Владимирович Валиков оказался в числе тех предпринимателей, чьи позиции в рейтинге ухудшились: он только 41-й, хотя год назад был 19-м. Дело в том, что прибыль «Мира» уменьшилась втрое, хотя объем выручки даже подрос. Кстати, по стоимости активов Валиков на почетном 26-м месте.

#42

ИГОРЬ
ШЕСТАКОВ

Сумма активов, руб.
698 206 000
40
Сумма выручки, руб.
2 696 584 000
30
Чистая прибыль, руб.
68 359 000
91

Единственный учредитель омского кондитерского гиганта ООО «Сладуница». «Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий» принесло Игорю Анатольевичу за 2023 год больше 2,6 млрд рублей выручки. По этому показателю он 30-й в рейтинге богатейших омичей, а суммарно — 42-й.

#43

АНДРЕЙ
ГЕРАЩЕНКО

Сумма активов, руб.
368 761 650
72
Сумма выручки, руб.
1 387 595 450
66
Чистая прибыль, руб.
228 174 260
27

Владелец 50% завода по производству промышленного электрощитового оборудования «Вэлта» и 40% одноименной компании по его оптовой продаже. Андрей Борисович Геращенко владеет еще и долями в фирмах «Партнер-Энерго» и «Эва», его партнеры — Михаил Кудинов и Олег Гончаренко. По объемам прибыли предприниматель занимает 27-ю позицию в рейтинге.

#44

ИРИНА
МЕЛЛЬ

Сумма активов, руб.
368 072 000
73
Сумма выручки, руб.
1 328 425 000
68
Чистая прибыль, руб.
239 461 500
26

Владелица половины уставного капитала ООО «Промэнергосервис» приостановила свое восхождение к вершине рейтинга богатейших омичей. Год назад Ирина Артуровна Мелль была 28-й, сейчас она 44-я. Ее компания занимается электросетевым строительством и электромонтажом, участвует в сооружении крупных промышленных объектов в разных частях страны.

#45

ПАВЕЛ
ВАСИЛИК

Сумма активов, руб.
1 299 656 288
16
Сумма выручки, руб.
687 721 694
107
Чистая прибыль, руб.
147 961 816
51

Руководитель агрохозяйства «Знамя» из Марьяновского района Омской области демонстрирует отличные показатели. По суммарной стоимости активов Павел Максимович Василик занимает 16-ю позицию в рейтинге богатейших омичей. Выручка АО «Знамя» приближается к миллиарду, что тоже гарантирует место в первой сотне. В итоге предприниматель 45-й.

#46

ГАЛИНА
ЯКШИНА

Сумма активов, руб.
236 608 000
99
Сумма выручки, руб.
2 660 549 000
32
Чистая прибыль, руб.
154 812 000
47

Счастливая обладательница компании «Белая речка» стабильна: 48-я год назад, 46-я сейчас. В прошлом Галина Михайловна Якшина была учредителем фирм «Согдиана» и «Ориентир», а сейчас у нее только один актив, но это одна из богатейших фирм Омска. «Белая речка» торгует сельхозсырьем на 2 с лишним миллиарда рублей в год и приносит 150 млн рублей чистой прибыли. С таким имуществом место в рейтинге богатейших омичей обеспечено.

#47

ДМИТРИЙ
БРОКЛЕ

Сумма активов, руб.
823 185 489
35
Сумма выручки, руб.
549 481 685
120
Чистая прибыль, руб.
241 056 295
25

Учредитель и директор «Сибирской полимерной компании», которая производит пищевую упаковку для крупных птицефабрик, а также строительный утеплитель. В прошлом Дмитрий Александрович Брокле был партнером Темури Латарии по «Рускому», но уже давно превратился в самостоятельного игрока. По размеру прибыли он 25-й в рейтинге богатейших омичей.

#48

ЮРИЙ
ГАРИН

Сумма активов, руб.
254 254 000
95
Сумма выручки, руб.
12 843 360 000
6
Чистая прибыль, руб.
82 416 000
85

Владелец ООО «Нафта», давно и с выгодой для себя работающего на рынке ГСМ. По объемам выручки Юрий Борисович Гарин один из первых в Омске (точнее, шестой), другие показатели тоже выглядят внушительно. В итоге он занимает 48-ю позицию.

#49

ЕЛЕНА
ГОРБАЧЕВА

Сумма активов, руб.
656 538 000
44
Сумма выручки, руб.
734 406 000
104
Чистая прибыль, руб.
170 904 000
41

Учредитель и генеральный директор компании «Артом», чья специализация — «ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии». Благодаря удвоению прибыли Елена Александровна Горбачева улучшила свои позиции в рейтинге, поднявшись за год на 20 позиций.

#50

АЙК
КАЛАЧЯН

Сумма активов, руб.
457 874 000
65
Сумма выручки, руб.
1 105 860 000
74
Чистая прибыль, руб.
151 293 000
50

Единственный владелец Любинской птицефабрики, одного из крупнейших предприятий отрасли в регионе. В 2023 году прибыль фабрики увеличилась более чем втрое, с 43 до 151 млн рублей, и это обеспечило Айку Гарниковичу Калачяну статус одного из богатейших омичей.

#51

ЕВГЕНИЙ
АСТАШОВ

Сумма активов, руб.
379 291 056
71
Сумма выручки, руб.
1 091 954 006
75
Чистая прибыль, руб.
161 302 625
44

Бывший заместитель мэра Двораковского и бывший директор департамента имущественных отношений ведет успешный бизнес совместно с семьей Триппель. Евгению Геннадьевичу Асташову принадлежат доли в ряде стоматологических клиник, в больших фирмах «Русшина» и «Планета-Центр». 44-я позиция в рейтинге богатейших омичей по прибыли, 51-я по суммарному показателю.

#52

ТАТЬЯНА
ЗОЛОТОВА

Сумма активов, руб.
424 102 420
67
Сумма выручки, руб.
971 991 800
85
Чистая прибыль, руб.
172 209 600
39

Учредитель двух компаний, которыми руководит Олег Золотов, — ПКЦ «Базис» и «УМ ЗСЖБ № 1». Татьяна Николаевна Золотова 39-я в рейтинге по объемам прибыли, 52-я по суммарному показателю. Это серьезный успех: год назад предпринимательница была только 77-й.

#53

ОЛЕГ
АНОФРИКОВ

Сумма активов, руб.
282 493 000
90
Сумма выручки, руб.
2 426 825 000
37
Чистая прибыль, руб.
127 783 000
64

Директор и единственный учредитель ООО «Агротрейд», которое производит нерафинированные растительные масла и их фракции. Общая выручка компании превышает 2 млрд рублей, что делает Олега Викторовича Анофрикова одним из богатейших жителей Омска. Если точнее, он 53-й по уровню достатка.

#54

аЛЕКСЕЙ
СЕМЕНИХИН

Сумма активов, руб.
427 026 750
66
Сумма выручки, руб.
2 412 219 250
38
Чистая прибыль, руб.
79 632 750
87

Глава ООО «Снабремонт», работающего под брендом сети магазинов «Стройбат» и торгующего лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, является к тому же учредителем компаний «Исполин», «Стройгрупп», «Баупро». Алексей Николаевич Семенихин улучшил все свои финансовые показатели, но все же опустился в рейтинге богатейших омичей на восемь позиций. Ничего не поделаешь — конкуренция.

#55

СЕРИК
КУНАКБАЕВ

Сумма активов, руб.
268 773 000
93
Сумма выручки, руб.
2 167 026 000
43
Чистая прибыль, руб.
140 649 000
56

Единственный учредитель и генеральный директор компании «Зерновые линии», которая оптом торгует зерном. В 2023 году прибыль фирмы увеличилась более чем втрое, а выручка перевалила за 2 млрд рублей. В итоге Серик Абаевич Кунакбаев стал по выручке 43-м в рейтинге богатейших омичей, а по суммарному показателю занял почетную 55-ю позицию.

#56

ДЕНИС
КОСТЫЛЕВ

Сумма активов, руб.
203 191 970
113
Сумма выручки, руб.
4 051 290 330
14
Чистая прибыль, руб.
107 086 390
76

Компаньон Виктора Шкуренко, владеющий половиной «Регионпива» и «Агрорегиона», выращивающего зерновые, зарабатывает еще и на ритуальных агентствах Ростова и Якутии. Движением вверх в рейтинге богатейших омичей сразу на 29 позиций Денис Петрович Костылев обязан в первую очередь «Регионпиву», которое сейчас на подъеме.

#57

ТАТЬЯНА
ТАРАСЕНКО

Сумма активов, руб.
329 459 000
80
Сумма выручки, руб.
915 859 000
88
Чистая прибыль, руб.
174 219 000
37

Компания «Ламинпак», производящая изделия из бумаги и картона, продолжает наращивать обороты. Благодаря этому единственная учредительница фирмы Татьяна Григорьевна Тарасенко в 2023 году ворвалась в первую сотню рейтинга богатейших омичей, а теперь улучшила свои позиции: она уже не 82-я, а 57-я. Предпринимательнице принадлежит еще и ООО «Центральная клиническая больница» — тоже с положительной динамикой.

#58

ВЛАДИМИР
СУХОНОСОВ

Сумма активов, руб.
174 219 000
98
Сумма выручки, руб.
2 048 166 000
45
Чистая прибыль, руб.
115 281 000
72

Директор и единственный учредитель ООО «Лайт» занимается автомобильными грузоперевозками. Здесь тоже продолжают улучшаться финансовые показатели: например, выручка выросла с 1,3 млрд рублей в 2022 году до 2 млрд в 2023-м. Как следствие, Владимир Викторович Сухоносов приблизился к середине первой сотни рейтинга.

#59

ДМИТРИЙ
МОЛЯК

Сумма активов, руб.
412 751 000
68
Сумма выручки, руб.
1 904 846 000
49
Чистая прибыль, руб.
65 312 000
98

Руководитель и бенефициар компании «Анда», которая продает пищевые продукты, напитки и табачные изделия. Прибыль этой фирмы за год уменьшилась примерно в полтора раза, потому и Дмитрий Николаевич Моляк сейчас не 40-й, а только 59-й.

#60

АЛЕКСАНДР
СОСНИЦКИЙ

Сумма активов, руб.
209 503 000
110
Сумма выручки, руб.
1 196 224 000
72
Чистая прибыль, руб.
190 728 000
34

Компания «Агропро», которая специализируется на оптовой торговле сельхозтехникой, пережила в 2023 году небывалый взлет: и выручка, и прибыль, и совокупная стоимость активов выросли в 10-11 раз. Потому владелец фирмы Александр Андреевич Сосницкий, новичок топ-100, занял сразу 60-ю позицию в рейтинге богатейших омичей.

#61

ДЕНИС
МОХОВ

Сумма активов, руб.
207 653 000
112
Сумма выручки, руб.
1 406 158 000
65
Чистая прибыль, руб.
171 602 000
40

Бенефициар и бессменный генеральный директор ООО «Востокспецтрейд», которое оптом торгует запчастями. По прибыли Денис Валерьевич Мохов 40-й в рейтинге, по суммарному показателю только 61-й. Кстати, год назад он был 47-м.

#62

АЛЕКСАНДР
КУПРИЙ

Сумма активов, руб.
532 858 000
55
Сумма выручки, руб.
637 173 000
114
Чистая прибыль, руб.
152 471 000
49

Основной актив Александра Николаевича Куприя — конструкторское бюро «Технология» со специализацией «Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий». При выручке в 620 млн рублей эта компания приносит 150 млн чистой прибыли, что обеспечивает учредителю почетное место в рейтинге богатейших омичей.

#63

АРАБО
ГРИГОРЯН

Сумма активов, руб.
395 148 000
69
Сумма выручки, руб.
2 183 004 000
42
Чистая прибыль, руб.
53 850 000
109

В прошлом владелец и директор строительной компании «Гриар Холдинг», Арабо Арамикович Григорян сосредоточился в последние годы на ООО «Сиброс», получая через него крупные подряды на дорожное строительство в разных районах Омской области. 42-й по выручке, он оказывается за пределами первой сотни рейтинга по объему прибыли. По итоговому показателю Григорян 63-й в списке самых богатых омичей.

#64

ВАСИЛИЙ
ЧЕРЕМИСИН

Сумма активов, руб.
329 532 000
79
Сумма выручки, руб.
837 627 200
92
Чистая прибыль, руб.
142 860 000
54

Учредитель компании «Таврида Электрик Омск», продающей оптом электротехническое оборудование, прежде владел еще и «Энергоальянсом», «Энергомашснабом», фирмой «ЭТК-Омск». Василий Васильевич Черемисин занимал 66-ю позицию в рейтинге год назад, сейчас он 64-й.

#65

СВЕТЛАНА
ТАБАЧЕНКО

Сумма активов, руб.
328 740 400
81
Сумма выручки, руб.
995 392 610
81
Чистая прибыль, руб.
128 764 259
63

Еще один компаньон семьи Триппель по компаниям «Русшина-Инвест» и «Планета-Центр», сети стоматологических клиник. Чем крупнее фирма, тем меньше доля Светланы Олеговны Табаченко, но в совокупности цифры все-таки впечатляют. Почти миллиард рублей выручки, больше 120 млн рублей прибыли — это законная 65-я позиция в списке самых богатых жителей Омской области.

#66

ЕВГЕНИЙ
ВАГНЕР

Сумма активов, руб.
690 108 100
41
Сумма выручки, руб.
1 284 845 520
69
Чистая прибыль, руб.
48 326 460
116

Сын богатейшего омского дорожника тоже опустился в рейтинге. Евгений Яковлевич Вагнер год назад занимал 45-ю позицию, а теперь он только 66-й. Стоит отметить, что именно этот предприниматель строил в свое время мост на остров Русский, ремонтировал автомагистраль Москва — Минск. 10% «Стройсервиса» и 78% «Стройсервиса-Б» достаточно для статуса одного из богатейших омичей.

#67

ВЛАДИМИР
ХОРОШИЛОВ

Сумма активов, руб.
365 277 000
74
Сумма выручки, руб.
672 319 000
110
Чистая прибыль, руб.
163 597 000
43

Стабильность — признак мастерства: Владимир Андреевич Хорошилов был 67-м в рейтинге 2023 года и остался 67-м в его новой версии. Деньги ему приносит торгово-производственная компания «Иртыш», производящая трубопроводную аппаратуру. По объему прибыли Хорошилов поднялся выше — на 43-ю строчку рейтинга.

#68

ХУСАЙН
ЗАКРИЕВ

Сумма активов, руб.
354 621 000
76
Сумма выручки, руб.
1 990 927 000
47
Чистая прибыль, руб.
56 481 000
107

Генеральный директор компании «Омск Сайдинг Инвест», крупного производителя профнастила, в последние годы вплотную занялся Зеленым островом: его парк развлечений «Вокруг света» расширяется и приносит хорошие деньги. Почти 2 млрд рублей выручки, больше 50 млн рублей прибыли. В этом году Хусайн Шемилевич Закриев занимает 68-ю строку в рейтинге самых богатых омичей, но мы понимаем, что это далеко не предел.

#69

ОЛЬГА
КОРОБОВСКАЯ

Сумма активов, руб.
339 989 388
78
Сумма выручки, руб.
587 986 775
118
Чистая прибыль, руб.
182 226 977
36

Главный бизнес-актив Ольги Владимировны Коробовской — ООО «Аркада», которое занимается оптовой торговлей твердым топливом. Уставный капитал фирмы обрел нового хозяина год назад. Итог — 36-я позиция Коробовской по прибыли и 69-я по суммарному показателю.

#70

ЕВГЕНИЙ
МОСУНОВ

Сумма активов, руб.
319 845 000
83
Сумма выручки, руб.
1 673 277 000
54
Чистая прибыль, руб.
66 420 200
95

Единственный учредитель и директор ООО «Компания Ремлюкс», которое торгует оптом санитарно-техническим оборудованием. Общий оборот компании превышает 1,5 млрд рублей. К этому стоит добавить фирмы «Сириус» и «Ритейл Групп». Со всеми этими активами Евгений Викторович Мосунов занимает 70-ю строчку в рейтинге самых богатых омичей.

#71

ДМИТРИЙ
ПШЕНИЧНИКОВ

Сумма активов, руб.
653 716 000
45
Сумма выручки, руб.
1 080 642 000
77
Чистая прибыль, руб.
51 226 000
111

В ООО «Шина», занимающемся восстановлением автомобильных шин, перевозками и торговлей запчастями, за год вдвое уменьшилась выручка и в четыре с лишним раза — прибыль. Это больно ударило по единственному учредителю Дмитрию Владимировичу Пшеничникову: в прошлом году он был 18-м в рейтинге, а сейчас только 71-й. Если тенденция сохранится, предприниматель может даже оказаться за пределами топ-100 (впрочем, мы верим в лучшее).

#72

СЕРГЕЙ
КУРОПАТКИН

Сумма активов, руб.
929 919 753
31
Сумма выручки, руб.
1 031 327 074
80
Чистая прибыль, руб.
39 352 159
122

Генеральный директор Омского завода металлоконструкций владеет почти 44% акций этого предприятия (в числе его компаньонов — Иван Сергеевич Куропаткин и Виктор Владимирович Верховин). С именем Сергея Ивановича Куропаткина связаны «Сибирская строительная компания», «КИТ-Интерьер», «Гнездо». 31-й по стоимости активов, предприниматель в этом году на 72-й строке в общем рейтинге богатейших омичей.

#73

АЛЕКСАНДР
ТРИППЕЛЬ

Сумма активов, руб.
62 234 276
160
Сумма выручки, руб.
1 833 256 991
51
Чистая прибыль, руб.
264 643 247
23

Бывший министр экономики, заместитель Виктора Назарова и депутат Заксобрания давно ушел в бизнес. Александр Фридрихович Триппель руководит ООО «Планета-Центр», которое производит полимерную пленку и гибкую упаковку с печатью, а также владеет сетью стоматологических клиник. Его компаньоны Евгений Асташов и Светлана Табаченко занимают более высокие позиции в текущем рейтинге. При этом Триппель по прибыли на 23-м месте, а это отличный результат.

#74

АЛЕКСЕЙ
ПРОННИКОВ

Сумма активов, руб.
284 846 330
89
Сумма выручки, руб.
2 047 024 986
46
Чистая прибыль, руб.
63 919 008
99

Является совладельцем холдинга Base, куда входят сам ресторан, кейтеринг, Coffee Anytime и "Экспресс-суши". Ему с компаньонами принадлежит еще и пара строительных компаний. 46-й по выручке, Алексей Васильевич Пронников занимает 74-ю позицию в общем рейтинге самых богатых омичей.

#75

ТАМАРА
ИЩЕНКО

Сумма активов, руб.
388 700 400
70
Сумма выручки, руб.
872 661 150
89
Чистая прибыль, руб.
102 592 500
77

Компаньон семьи Заболотских по «Агро-Мастеру» и «Агро-Мастеру Сибири». Тамара Петровна Ищенко владеет 15% уставного капитала этих двух фирм, торгующих оптом сельхозтехникой, но этого достаточно для статуса одной из самых богатых женщин Омска. По стоимости активов она еще выше — на 70-й строке рейтинга.

#76

ВЛАДИМИР
ПУШКАРЕВ

Сумма активов, руб.
993 523 702
28
Сумма выручки, руб.
444 830 718
129
Чистая прибыль, руб.
86 512 494
81

Аграрий из Павлоградского района владеет и управляет акционерным обществом с говорящим названием «Нива». Выручка главного актива Владимира Ивановича Пушкарева превышает 1 млрд рублей, а стоимость активов — 2 млрд. По активам предприниматель 28-й, а в итоге занимает 76-ю позицию в рейтинге богатейших омичей.

#77

АЛЕКСАНДР
ЧЕРНЯВСКИЙ

Сумма активов, руб.
320 658 100
82
Сумма выручки, руб.
2 659 305 950
33
Чистая прибыль, руб.
38 348 100
123

Владелец 80% «Тюкалинского маслосыркомбината» и «Лузинского молока» является одним из крупнейших игроков на рынке молочного производства. По объему выручки Александр Владимирович Чернявский занимает высокую 33-ю позицию в рейтинге, а вот в целом он 77-й.

#78

АЛЕКСАНДР
БЕЛЯЕВ

Сумма активов, руб.
1 254 470 076
19
Сумма выручки, руб.
172 852 489
164
Чистая прибыль, руб.
137 719 959
57

Этот человек управляет НПО «Мир» вот уже больше 30 лет. Александр Николаевич Беляев создал, по его словам, «православную модель» бизнеса с учетом опыта великого русского полководца Александра Суворова. Надо признать, что в последние годы что-то идет не так: финансовые показатели «Мира» ухудшаются, а его руководитель, как следствие, опускается в рейтинге. Год назад Беляев упал на четыре позиции, а в этом сразу на 62. Сейчас он 78-й в списке самых богатых омичей.

#79

АРТЕМ
БАБКОВ

Сумма активов, руб.
200 528 000
114
Сумма выручки, руб.
1 345 501 000
67
Чистая прибыль, руб.
134 422 000
60

Руководитель и единственный учредитель компании «РБ Групп», которая занимается автомобильными грузоперевозками. В 2023 году активы фирмы увеличились в 900 раз, прибыль — в 700, а выручка — «всего» в два с половиной раза. Теперь Артем Бабков, заработавший за год 130 млн рублей, занял почетную 79-ю позицию в рейтинге. Однако в апреле 2024 года суд отправил его под домашний арест по подозрению в даче взятки начальнику отдела закупок и договорных отношений АО «Омскоблводопровод» Алене Чмырь.

#80

ВИКТОР
ФРОЛОВ

Сумма активов, руб.
152 043 550
127
Сумма выручки, руб.
1 539 770 750
59
Чистая прибыль, руб.
137 311 550
58

Владелец 50% «Завода нефтегазовых систем» и 45% «Завода комплексных технических решений» занимает в рейтинге богатейших омичей 58-е место по прибыли и 59-е по выручке. В общем рейтинге Виктор Викторович Фролов 80-й. Кстати, его компаньоны — Андрей Сельский и Артем Минаич, которые до первой сотни не дотянулись по независящим от них причинам.

#81

МИХАИЛ
ОЛЬШАНСКИЙ

Сумма активов, руб.
744 888 740
38
Сумма выручки, руб.
445 840 490
127
Чистая прибыль, руб.
84 582 400
83

Заслуженный строитель Омской области, собственник и руководитель комбината строительных материалов «Сибирский железобетон» владеет к тому же долями КСМ «Омский», компании «СПК КСМ» и еще целого ряда активов. Выручка всех этих фирм за год уменьшилась почти вдвое, из-за чего Михаил Петрович Ольшанский опустился с 32-й позиции рейтинга на 81-ю.

#82

ИГОРЬ
БАБИКОВ

Сумма активов, руб.
681 738 750
42
Сумма выручки, руб.
2 446 055 250
36
Чистая прибыль, руб.
-43 962 000
175

Владелец 75% акций «Омскметаллооптторга». Этот ценный актив дает Игорю Федоровичу Бабикову почти 2,5 млрд рублей выручки, однако финансовый баланс компании отрицательный, из-за чего предпринимателю пока не удается подняться на вершины рейтинга. 36-й по общему обороту, Бабиков только 82-й по суммарным показателям.

#83

ОЛЕГ
КИРИЧЕНКО

Сумма активов, руб.
219 270 000
109
Сумма выручки, руб.
4 244 460 000
13
Чистая прибыль, руб.
27 380 000
138

Учредитель ряда компаний во главе с ООО «Сибирь-Импэкс», которое занимается оптовой торговлей. С 43-й позиции в рейтинге богатейших омичей Олег Юрьевич Кириченко опустился за год на 83-ю: и стоимость активов, и объемы выручки заметно выросли, но подвела прибыль.

#84

МИХАИЛ
КУДИНОВ

Сумма активов, руб.
227 765 890
101
Сумма выручки, руб.
983 882 800
84
Чистая прибыль, руб.
101 169 020
79

Компаньон Андрея Геращенко по фирмам «Партнер-Энерго», «Эва» и ПО «Вэлта». Последнее продолжает производить электроаппаратуру приблизительно на 2 млрд рублей в год, а потому и место в топ-100 для Михаила Васильевича Кудинова нашлось. Год назад он был 89-м в рейтинге богатейших омичей, а теперь — 84-й.

#85

КОНСТАНТИН
СМИРНОВ

Сумма активов, руб.
104 637 500
138
Сумма выручки, руб.
4 810 801 500
12
Чистая прибыль, руб.
41 380 000
119

Генеральный директор и единственный учредитель «Сибпродцентра» владеет к тому же 75% ООО «Атлантис Логистик». Обе компании занимаются оптовой торговлей, их суммарный оборот превышает 2 млрд рублей. Благодаря этому Константин Владимирович Смирнов занимает 12-ю позицию по общей выручке. Суммарная стоимость активов выглядит более скромно, но и 85-я строка в общем рейтинге богатейших омичей — тоже прекрасный результат.

#86

АНДРЕЙ
СЕЛЬСКИЙ

Сумма активов, руб.
103 338 950
139
Сумма выручки, руб.
1 241 693 750
71
Чистая прибыль, руб.
130 833 450
61

Владелец 55% уставного капитала ООО «Завод комплексных технических решений». Большая доля в солидной компании: предприятие производит строительные металлический конструкции на 2 с лишним миллиарда рублей в год. Младшим компаньоном Андрея Петровича Сельского является Виктор Викторович Фролов, который занял более высокую строку в рейтинге благодаря еще одному активу.

#87

ТАТЬЯНА
ЗАБОЛОТСКИХ

Сумма активов, руб.
359 033 554
75
Сумма выручки, руб.
749 911 834
103
Чистая прибыль, руб.
66 716 640
94

Еще один член богатой предпринимательской семьи. 17% «Агро-Мастера» подняли Татьяну Сергеевну Заболотских на 87-ю позицию в списке самых богатых омичей. Кстати, по стоимости активов она еще выше — 75-я.

#88

АНАТОЛИЙ
БЕЗЗУБЦЕВ

Сумма активов, руб.
585 717 702
50
Сумма выручки, руб.
416 774 137
133
Чистая прибыль, руб.
66 929 719
93

Год назад главный акционер ЗАО «Иртышское», управляющего одноименной птицефабрикой, замыкал топ-100. Теперь Анатолий Васильевич Беззубцев отошел от края. До недавнего времени он заседал в Законодательном собрании Омской области и лично возглавлял птицефабрику, но уступил пост генерального директора сыну. На официальных доходах бизнесмена это, впрочем, не отразилось.

#89

владимир
НЕСТЕРОВ

Сумма активов, руб.
311 624 000
88
Сумма выручки, руб.
614 687 000
116
Чистая прибыль, руб.
115 274 000
73

Владелец «Сибполипака» заработал в 2023 году на производстве гофрированной бумаги и картона 115 млн рублей. По уровню прибыли Владимир Николаевич Нестеров занимает почетную 73-ю позицию в рейтинге богатейших омичей. По суммарному показателю он тоже удерживается в первой сотне.

#90

ВАЛЕРИЙ
ПОЛИЩУК

Сумма активов, руб.
159 909 600
125
Сумма выручки, руб.
960 092 800
86
Чистая прибыль, руб.
126 532 400
67

Младший компаньон Игоря Знаменских по сельхозпредприятию «Доволь». Валерий Николаевич Полищук получает 40% двухмиллиардной прибыли предприятия, производящего растительные и животные масла и жиры. По прибыли он 67-й в рейтинге, по выручке — 86-й, но стоимость активов тянет его вниз, на 90-ю позицию.

#91

СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВ

Сумма активов, руб.
227 882 910
100
Сумма выручки, руб.
1 550 684 376
58
Чистая прибыль, руб.
40 623 866
120

Учредитель трех компаний, торгующих стройматериалами: «Цемент», «Цемент-Строй» и «Актив». Сергей Антонович Владимиров еще и управляет двумя из них. Главный его актив — «Цемент-Строй» с двухмиллиардным годовым оборотом. Год назад Владимиров был 76-м в рейтинге, но сейчас приблизился к краю: он только 91-й.

#92

КАРЕН
МАРТОЯН

Сумма активов, руб.
140 183 700
131
Сумма выручки, руб.
2 639 699 000
34
Чистая прибыль, руб.
48 151 000
117

Единственный учредитель и директор «Арт Ремстроя» — крупной компании, которая строит и ремонтирует автомагистрали. Но не только: в конце прошлого года она ввела в эксплуатацию бассейн на Московке. Активы компании за год выросли процентов на 70. В сочетании с определенным ростом выручки и прибыли это дало желаемый эффект: Карен Сережаевич Мартоян поднялся в первую сотню богатейших омичей. Думаем, у него есть все шансы, чтобы закрепиться в топ-100.

#93

СВЕТЛАНА
ТРОФИМОВА

Сумма активов, руб.
130 726 000
134
Сумма выручки, руб.
774 754 000
101
Чистая прибыль, руб.
153 477 000
48

Бенефициар и директор ООО «АЭС» («Автоматизация энергосистем»). Эта компания занимается оптовой торговлей машинами и переживает подъем: прибыль за год удвоилась, стоимость активов и выручка увеличились более чем в полтора раза. Благодаря этому Светлана Владимировна Трофимова вошла в число самых богатых омичек: она занимает 93-ю строчку общего рейтинга.

#94

ЛИДИЯ
ТРИППЕЛЬ

Сумма активов, руб.
469 850 950
63
Сумма выручки, руб.
122 267 200
168
Чистая прибыль, руб.
144 937 350
52

Еще один член семьи Триппель владеет 20% «Планета-Центра» и 35% «Русшины-Инвест». Выручка и особенно прибыль этих компаний уменьшились. Из-за этого Лидия Владимировна Триппель опустилась в рейтинге с 31-й позиции на 94-ю, оказавшись в нескольких шагах от вылета из первой сотни богатейших омичей.

#95

АЛЕКСЕЙ
ТРИППЕЛЬ

Сумма активов, руб.
269 606 546
92
Сумма выручки, руб.
796 610 017
99
Чистая прибыль, руб.
68 222 750
92

Владелец 10% ООО «Планета-Центр» и 62,5% ООО «Русшина-Инвест» не мог не опуститься в рейтинге. 95-я строка вместо 79-й — таковы последствия падения для Алексея Александровича Триппеля. По стоимости активов и прибыли он 92-й, что ненамного, но лучше.

#96

ЛЮДМИЛА
ГАЙДОВСКАЯ

Сумма активов, руб.
256 988 181
94
Сумма выручки, руб.
1 486 218 241
61
Чистая прибыль, руб.
36 565 460
128

Бенефициар «Управления механизации и транспорта», которое занимается автомобильными грузоперевозками. Людмиле Вячеславовне Гайдовской принадлежат почти 77% уставного капитала компании, выручка которой составляет почти 2 млрд рублей. По этому показателю предпринимательница 61-я, но в итоге — 96-я.

#97

ИГОРЬ
БРАГИН

Сумма активов, руб.
219 628 000
108
Сумма выручки, руб.
351 154 000
143
Чистая прибыль, руб.
193 188 000
33

«Азовский строительный отдел» из села Троицкое под Омском принесло Игорю Николаевичу Брагину за прошлый год 177 млн рублей прибыли — в 120 раз больше, чем годом ранее. Вкупе с ростом стоимости активов в восемь раз и увеличением выручки более чем вдвое это обеспечило предпринимателю место в топ-100 богатейших омичей.

#98

ВЛАДИМИР
ПУСТАРНАКОВ

Сумма активов, руб.
342 293 000
77
Сумма выручки, руб.
244 563 000
156
Чистая прибыль, руб.
143 493 000
53

Единственный учредитель и гендиректор компании «Гарант Сервис», занимающейся земляными работами. По объему прибыли Владимир Александрович Пустарнаков 53-й в рейтинге богатейших омичей, по стоимости активов — 77-й. По суммарному показателю он занял в этом году 98-ю строку.

#99

АЛЕКСАНДР
ЛЕВШУНОВ

Сумма активов, руб.
882 867 000
33
Сумма выручки, руб.
916 385 000
87
Чистая прибыль, руб.
4 634 000
169

Глава крестьянского хозяйства «Тритикум» выращивает зерновые в Черлакском районе. Получается явно неплохо: выручка в 2023 году превысила 900 млн рублей. По стоимости активов Александр Николаевич Левшунов занимает 33-ю позицию, а в целом ему удалось войти в топ-100.

#100

ИЛЬЯ
БАРИНОВ

Сумма активов, руб.
517 306 876
59
Сумма выручки, руб.
1 047 731 871
79
Чистая прибыль, руб.
18 175 506
152

Завершает сотню самых богатых омичей бизнесмен из Марьяновского района, гендиректор и единственный бенефициар «Сибирского комбината хлебопродуктов». С 2021 года Илья Игоревич Баринов еще и занимает пост президента Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области. Год назад он был 96-м, а теперь балансирует на самом краю сотни.

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