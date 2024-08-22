В топ-100 богатейших омичей не вошли Павлов, Васильев и Фридман-младший

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:40
Город55 составил очередную версию рейтинга самых богатых людей Омской области. В него вошли самые известные и успешные предприниматели региона. При этом отдельные бизнесмены, которые регулярно упоминаются в СМИ и обладают большим влиянием, оказались за пределами топа-100.
В числе таких аутсайдеров, например, Вячеслав Васильев — видный представитель строительного бизнеса, чье имя связано с кинотеатрами «Первомайский» и «Слава». Он занял 54-ю позицию по суммарной стоимости активов, но вот по выручке он 139-й, а по прибыли 156-й, и в итоге занимает 127-ю строку в общем рейтинге. Отчасти виной тому уменьшение годовой выручки ООО «Русвентпром» с 338 до 298 млн рублей.
Дмитрия Павлова, известного как учредитель «Омских кабельных сетей» и «Рекламного агентства „Слово“», тянут вниз активы ООО «Перспектива», которые стоят минус 246 миллионов рублей. По стоимости активов Павлов всего лишь 176-й, тогда как по объемам прибыли (93 млн рублей в год) он на почетном 80-м месте.
В текущем году можно было рассчитывать на появление в топе-100 нового персонажа — представителя младшего поколения семьи Фридманов Марка. Отец регулярно переписывает на него разные семейные активы, но пока этого недостаточно (отметим, что и доли разных компаний, от которых отказывались в этом году Геннадий Шмерельевич и Наталья Владимировна, неизмено переходили именно Илье Геннадьевичу, а не Марку Ильичу). На данный момент у Фридмана-младшего есть активы более чем на 300 млн рублей (по этому показателю он 85-й), но вот прибыли нет совсем. Есть только убытки в 57 млн рублей за год.
Напомним: редакция Города55 ежегодно составляет версию рейтинга самых богатых омичей. В оценочный список входят владельцы крупнейших компаний, зарегистрированных в Омской области (за исключением организаций с госучастием, федеральных холдингов и компаний с иногородними собственниками). Во внимание принимается доля участия собственника в том или ином бизнесе и финансовые показатели компаний (используются данные ЕГРЮЛ, отчетность компаний, опубликованная в отрытых реестрах). В частности, чистые активы, чистая прибыль и выручка. Далее получившийся список выстраивается по каждому экономическому показателю. А итоговый рейтинг выводится по среднему значению всех индикаторов.