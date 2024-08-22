В топ-100 богатейших омичей не вошли Павлов, Васильев и Фридман-младший

В текущем году можно было рассчитывать на появление в топе-100 нового персонажа — представителя младшего поколения семьи Фридманов Марка. Отец регулярно переписывает на него разные семейные активы, но пока этого недостаточно (отметим, что и доли разных компаний, от которых отказывались в этом году Геннадий Шмерельевич и Наталья Владимировна, неизмено переходили именно Илье Геннадьевичу, а не Марку Ильичу). На данный момент у Фридмана-младшего есть активы более чем на 300 млн рублей (по этому показателю он 85-й), но вот прибыли нет совсем. Есть только убытки в 57 млн рублей за год.