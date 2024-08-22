Названы самые богатые люди Омской области

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
10 самых богатых омских бизнесменов стали еще богаче в течение 2023 года. Это следует из новой версии рейтинга богатейших омичей, составленной Городом55. Год назад на топ-10 приходилось в общей сложности 5,63 млрд рублей прибыли. Сейчас это уже 8,41 млрд, то есть почти в полтора раза больше.
Отметим, что совокупная выручка первой десятки составляет 126,6 млрд рублей против прошлогодних 90 млрд. Безусловным лидером уже не первый год остается Темури Латария, чьи компании производят мясо и мясные продукты. В течение 2023 года этот бизнесмен улучшил все свои показатели: одна только суммарная прибыль его компаний выросла почти на 50%, с 1,8 до 2,66 млрд рублей. Кроме того, в топе-10 есть представители ритейла, строители, предприниматели, специализирующиеся на медицинском бизнесе и работающие в химической промышленности.
Напомним: редакция Города55 ежегодно составляет версию рейтинга самых богатых омичей. В оценочный список входят владельцы крупнейших компаний, зарегистрированных в Омской области (за исключением организаций с госучастием, федеральных холдингов и компаний с иногородними собственниками). Во внимание принимается доля участия собственника в том или ином бизнесе и финансовые показатели компаний (используются данные ЕГРЮЛ, отчетность компаний, опубликованная в отрытых реестрах). В частности, чистые активы, чистая прибыль и выручка. Далее получившийся список выстраивается по каждому экономическому показателю. А итоговый рейтинг выводится по среднему значению всех индикаторов.