Названы самые богатые люди Омской области

Отметим, что совокупная выручка первой десятки составляет 126,6 млрд рублей против прошлогодних 90 млрд. Безусловным лидером уже не первый год остается Темури Латария, чьи компании производят мясо и мясные продукты. В течение 2023 года этот бизнесмен улучшил все свои показатели: одна только суммарная прибыль его компаний выросла почти на 50%, с 1,8 до 2,66 млрд рублей. Кроме того, в топе-10 есть представители ритейла, строители, предприниматели, специализирующиеся на медицинском бизнесе и работающие в химической промышленности.