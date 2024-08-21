Опасное заболевание, причина потопа в СНТ и сбой Telegram. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Сегодня стали известны новые причины затопления дачных участков омичей: как оказалось, всему виной может быть недостаточная «высота» золоотвала ТЭЦ-5. Согласно всем нормативам, между грунтовыми водами и сооружением должно быть примерно 20 метров различных земельных пород, однако этот «критерий» в ТГК-11 не выдержали, сократив его примерно в половину. Ну, а потом законы физики доделали все остальное: уровень воды в сооружении был больше, чем расстояние до грунтовых вод, из-за чего их начало «выдавливать» на поверхность вокруг сооружения.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. И, чтобы избежать ее неприятных проявлений, стоит вспомнить уже известные меры безопасности: осторожно контактируем с людьми, приехавшими из экзотических стран, соблюдаем правила личной гигиены и пользуемся масками. Ну, а более подробно ознакомиться с этим вопросом можно в нашем материале:
Сегодня омичи застали, кажется, один из самых масштабных сбоев интернет-сети. И, как оказалось, одним только Telegram все не обошлось: как позже рассказали в Роскомнадзоре, внезапная DDoS-атака на операторов связи обернулась массовым «падением» сервисов и приложений.