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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Опасное заболевание, причина потопа в СНТ и сбой Telegram. Омск сегодня

Опасное заболевание, причина потопа в СНТ и сбой Telegram. Омск сегодня

21 августа 2024, 13:59
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Физика и грунтовые воды «утопили» омские СНТ.

Сегодня стали известны новые причины затопления дачных участков омичей: как оказалось, всему виной может быть недостаточная «высота» золоотвала ТЭЦ-5. Согласно всем нормативам, между грунтовыми водами и сооружением должно быть примерно 20 метров различных земельных пород, однако этот «критерий» в ТГК-11 не выдержали, сократив его примерно в половину. Ну, а потом законы физики доделали все остальное: уровень воды в сооружении был больше, чем расстояние до грунтовых вод, из-за чего их начало «выдавливать» на поверхность вокруг сооружения.

Из глубин. Природоохранный прокурор назвал еще одну причину затопления дач омичей
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Новость №2. Что нужно знать об оспе обезьян?

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. И, чтобы избежать ее неприятных проявлений, стоит вспомнить уже известные меры безопасности: осторожно контактируем с людьми, приехавшими из экзотических стран, соблюдаем правила личной гигиены и пользуемся масками. Ну, а более подробно ознакомиться с этим вопросом можно в нашем материале:

Вспышка оспы обезьян: что известно о болезни и грозит ли она омичам
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Новость №3. Масштабный сбой в «сетях».

Сегодня омичи застали, кажется, один из самых масштабных сбоев интернет-сети. И, как оказалось, одним только Telegram все не обошлось: как позже рассказали в Роскомнадзоре, внезапная DDoS-атака на операторов связи обернулась массовым «падением» сервисов и приложений.

Не «грузит». Омичи пожаловались на серьезный сбой в работе мессенджера Telegram
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#Илья Скобин#Интернет#Омск#Роскомнадзор#Безопасность#Итоги дня#Оспа обезьян#Сбой#Затопление#Telegram#Вспышка
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Из глубин. Природоохранный прокурор назвал еще одну причину затопления дач омичей
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