Опасное заболевание, причина потопа в СНТ и сбой Telegram. Омск сегодня

Сегодня стали известны новые причины затопления дачных участков омичей: как оказалось, всему виной может быть недостаточная «высота» золоотвала ТЭЦ-5. Согласно всем нормативам, между грунтовыми водами и сооружением должно быть примерно 20 метров различных земельных пород, однако этот «критерий» в ТГК-11 не выдержали, сократив его примерно в половину. Ну, а потом законы физики доделали все остальное: уровень воды в сооружении был больше, чем расстояние до грунтовых вод, из-за чего их начало «выдавливать» на поверхность вокруг сооружения.