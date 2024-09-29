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2024
Депутат Смолин назвал «перебором» идею поощрения молодых матерей баллами ЕГЭ
29 сентября, 05:52
Правление «Движения первых» возглавил Артур Орлов — участник программы «Время героев»
Программа «Время героев» направлена на подготовку высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников спецоперации: после завершения обучения в рамках программы им предстоит работа в государственных компаниях, а также органах государственной и муниципальной власти.
15 сентября, 03:30
Объявления на стене. Омичи разыскивают Павла Дурова
28 августа, 02:25
Чиновникам рекомендовали удалить переписки в Telegram. Узнали, что будет в Омске
26 августа, 04:54
Аномальные холода, задержание Павла Дурова и юный водитель. Омск в воскресенье
25 августа, 13:58
Во Франции задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова: что известно
25 августа, 03:40
Опасное заболевание, причина потопа в СНТ и сбой Telegram. Омск сегодня
21 августа, 13:59
Не «грузит». Омичи пожаловались на серьезный сбой в работе мессенджера Telegram
21 августа, 11:24
В еще одной стране хотят заблокировать Telegram: называем причину
Пользователями мессенджера в этой стране являются примерно 8 млн человек.
13 августа, 11:08
После праздника. В мэрии рассказали, сколько мусора оставили омичи на Дне города
Омск продолжает оправляться от праздников. Вслед за горожанами, посещавшими мероприятия по случаю Дня города, на улицы вышли работники УДХБ: убирать и вывозить мусор и очищать самые популярные маршруты.
4 августа, 08:21
В минэнерго Омской области сообщили о возвращении воды и света в дома на 19-й Линии
Владимир Шнипко рассказал о работе ресурсоснабжающих организаций на месте пожара по улице 19-я Линия: вернуть электричество и воду в дома омичей удалось в течение суток.
23 июля, 08:01
Пять причин считать Hamster Combat обманом
Игра в мессенджере Telegram взбудоражила весь интернет. Пользователи верят, что с ее помощью можно заработать на токенах $HMSTR. Но так ли это? Подробности — в материале Города55.
20 июня, 11:56
Срочно. Омичи сообщили об эвакуации торгового дома «Любинский»
Сообщение об эвакуации посетителей появилось в одном из популярных региональных Telegram-каналов города.
16 июня, 12:25
Секреты Hamster Combat: личный опыт омички по «кликанию» хомяка
Игра Hamster Combat (16+) паразитировала интернет. Пользователи Telegram активно кликают на хомяка в надежде получить в скором времени деньги. Но насколько это реально? Омичка поделилась опытом игры и рассказала, как быстрее собрать монеты. Подробности — в материале Города55.
13 июня, 15:29
Hamster Kombat: что это за игра и можно ли в ней заработать
В мессенджере Telegram набрала популярность бесплатная веб-игра Hamster Kombat. Что она из себя представляет, есть ли обман и как пользователям обещают деньги? Подробности — в материале Города55.
6 июня, 14:38
Омичи сообщили о неполадках в работе Telegram
18 февраля, 12:01
Жители России массово жалуются на сбой в работе мессенджеров
Неполадки в приложениях зафиксировали в Омской области, Якутии, в Башкирии, Татарстане, в Краснодарском крае, Челябинской области, в Новосибирской области.
24 января, 04:32
2023
В Омске коммунальщики замуровали собаку с чипом во время прокладки трубы
Благодаря неравнодушным гражданам, пса удалось спасти. По поручению мэра города, подвал, в котором ведётся ремонт, будет осмотрен на наличие других животных.
30 ноября 2023, 19:15
Омичи рассказали о сбоях в Telegram. Рассказываем, что произошло
22 сентября 2023, 06:05

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