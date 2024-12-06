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Оспа обезьян

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2024
Новый вирус-мутант оспы обезьян стремительно подбирается к российской границе
6 декабря, 07:14
Опасное заболевание, причина потопа в СНТ и сбой Telegram. Омск сегодня
21 августа, 13:59
Вспышка оспы обезьян: что известно о болезни и грозит ли она омичам
21 августа, 03:06
Вспышку оспы обезьян признали ЧС. Дойдет ли болезнь до Омской области
16 августа, 05:54
2022
ВОЗ предупредила о скором появлении оспы обезьян на территории России
Риск завоза инфекции достиг пика.
2 июля 2022, 10:52

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