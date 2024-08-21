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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

иллюстрация

Не «грузит». Омичи пожаловались на серьезный сбой в работе мессенджера Telegram

21 августа 2024, 11:24
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи рассказали о сбоях в работе мессенджера Telegram

Бесконечное соединение и «серые картинки» — примерно так сейчас обстоят дела в популярном мессенджере. Что стало тому причиной — неизвестно, но количество жалоб только растет.

По данным сервиса Downdetector, по состоянию на 17:00 уже зарегистрировано больше 5 тысяч жалоб на работу мессенджера. Наиболее серьезные неполадки в функционировании наблюдаются в Москве и Московской области, а также в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Немногим меньшее количество жалоб отмечается в Нижегородской и Новосибирской областях.

График роста количества сообщений о неполадкахГрафик роста количества сообщений о неполадках
График роста количества сообщений о неполадках
Фото: Downdetector

С чем именно может быть связан сегодняшний сбой — неизвестно. Напомним, ранее Город55 сообщал о проблемах в работе популярного мессенджера 19 августа: тогда воспользоваться приложением можно было только с помощью VPN. Отметим, что аналогичная проблема сохраняется и в работе видеохостинга YouTube.

Работает со сбоями. Пользователи Telegram столкнулись с проблемой
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Москва#Санкт-Петербург#Новости#Новосибирская область#Сбой#Нижегородская область#Telegram#Ленинградская область#VPN
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