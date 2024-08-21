Не «грузит». Омичи пожаловались на серьезный сбой в работе мессенджера Telegram

По данным сервиса Downdetector, по состоянию на 17:00 уже зарегистрировано больше 5 тысяч жалоб на работу мессенджера. Наиболее серьезные неполадки в функционировании наблюдаются в Москве и Московской области, а также в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Немногим меньшее количество жалоб отмечается в Нижегородской и Новосибирской областях.