Не «грузит». Омичи пожаловались на серьезный сбой в работе мессенджера Telegram

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
По данным сервиса Downdetector, по состоянию на 17:00 уже зарегистрировано больше 5 тысяч жалоб на работу мессенджера. Наиболее серьезные неполадки в функционировании наблюдаются в Москве и Московской области, а также в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Немногим меньшее количество жалоб отмечается в Нижегородской и Новосибирской областях.
С чем именно может быть связан сегодняшний сбой — неизвестно. Напомним, ранее Город55 сообщал о проблемах в работе популярного мессенджера 19 августа: тогда воспользоваться приложением можно было только с помощью VPN. Отметим, что аналогичная проблема сохраняется и в работе видеохостинга YouTube.