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Вспышка

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Сентябрь
Ученые ждут мощную магнитную бурю: как она повлияет на омичей
9 сентября, 05:21
Август
Снова пандемия? Омичам назвали мрачные прогнозы по коронавирусу на осень
28 августа, 06:06
Опасное заболевание, причина потопа в СНТ и сбой Telegram. Омск сегодня
21 августа, 13:59
Вспышка оспы обезьян: что известно о болезни и грозит ли она омичам
21 августа, 03:06
Март
Правда, красиво? Полярное сияние запечатлели в небе над Омской областью
25 марта, 06:55
Декабрь 2023
На Солнце произошла самая крупная вспышка в этом году. Омичей ждет магнитная буря
15 декабря 2023, 03:29

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