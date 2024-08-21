Вспышка оспы обезьян: что известно о болезни и грозит ли она омичам

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
14 августа из-за резкого подъема заболеваемости оспой обезьян (monkey pox) в Демократической Республике Конго ВОЗ объявила ЧС международного значения. Об этом заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
В этом году в Конго обнаружили новый, более смертоносный штамм вируса — Clade Ib. Кроме того, оспа распространилась на соседние страны. Ответы на главные вопросы об этом вирусе — в нашем материале.
Это редкое вирусное заболевание, которое больше всего опасно для людей с ослабленным иммунитетом. К главным симптомам инфекции относятся: лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов. Затем по телу распространяется сыпь, сначала — в виде пятен, которые превращаются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, а после их заживления — корочки. Когда они отпадают, то остаются рубцы.
В Роспотребнадзоре рассказали, что при легком течении болезнь проходит сама по себе и продолжается от 14 до 21 дня. На течение вируса влияют его степень воздействия, состояние здоровья человека, а также насколько тяжелыми являются осложнения. По статистике ВОЗ, тяжелые случаи чаще происходят среди детей.
Кроме того, до 11% случаев заражения людей оспой обезьян заканчивались летальным исходом. Об этом рассказывали в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
В основном вирус передается человеку от диких животных — грызунов и приматов. Однако в ВОЗ говорится, что болезнь может передаваться и другими способами:
Впервые заболевание обнаружили у группы обезьян, которые предназначались для исследований, еще в 1958 году. Такие данные приводит CDC (Centers for Disease Control and Prevention). А первый случай заражения человека зафиксировали в 1970 в Конго.
Раньше оспа обезьян почти не выходила за пределы Африки. Однако весной 2022 года ВОЗ сообщила о вспышке этой болезни в Европе. После этого зараженные были зафиксировали во многих странах: в Германии, Франции, Бельгии, Италии, Швеции, Испании, Португалии, США, Канаде, Австралии. В июле того же года ВОЗ объявила ЧС международного значения. Это продлилось до мая 2023 года. Спустя год ситуация повторилась. Напомним, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 14 августа объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в нашей стране нет угрозы распространения оспы обезьян. В течение двух лет ведомство постоянно контролирует ситуацию. Однако несколько случаев заражения в России все-таки есть. Первый выявили в июле 2022 года у человека, который вернулся из Португалии. К счастью, после этого оспа не распространилась.
После этого два случая выявили у туристов, которые приехали из Китая. Это произошло в январе текущего года. О заболевших сообщали в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу.
Вирус могут выявить специальные тест-системы центра «Вектор». Кроме того, Роспотребнадзор настоятельно рекомендует россиянам, которые ездят за границу, избегать контакта с животными, особенно с грызунами и приматами. Также нужно пользоваться маской и соблюдать правила личной гигиены при контактах с людьми, которые вернулись из стран, где есть зараженные оспой.
Специальной вакцины или специфического лечения от оспы обезьян. Однако вакцина от натуральной осны обеспечивает эффективную профилактику оспы обезьян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Отметим, что человечество одержало победу на вирусом натуральной оспы в 1980 году.
По данным ВОЗ, для профилактики оспы обезьян используют две вакцины. Препараты зарегистрированы рядом «эталонных» национальных регулирующих органов из перечня ВОЗ, а также отдельными странами, включая Нигерию и ДРК.
Ранее Город55 обращался в региональный Роспотребнадзор, чтобы узнать, угрожает ли оспа обезьян жителям Омской области. Какие прогнозы дали в ведомстве, читайте в нашем материале.
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