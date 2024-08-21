Вспышка оспы обезьян: что известно о болезни и грозит ли она омичам

Раньше оспа обезьян почти не выходила за пределы Африки. Однако весной 2022 года ВОЗ сообщила о вспышке этой болезни в Европе. После этого зараженные были зафиксировали во многих странах: в Германии, Франции, Бельгии, Италии, Швеции, Испании, Португалии, США, Канаде, Австралии. В июле того же года ВОЗ объявила ЧС международного значения. Это продлилось до мая 2023 года. Спустя год ситуация повторилась. Напомним, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 14 августа объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией.