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Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

Вспышка оспы обезьян: что известно о болезни и грозит ли она омичам

Вспышка оспы обезьян: что известно о болезни и грозит ли она омичам

21 августа 2024, 03:06
Фото: Изображение Midjourney
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайно ситуацией международного значения. Что известно о болезни, какими симптомами обладает заболевание, затронет ли инфекция омичей, как не заразиться и нужно ли вакцинироваться — разбираемся в материале Города55.

14 августа из-за резкого подъема заболеваемости оспой обезьян (monkey pox) в Демократической Республике Конго ВОЗ объявила ЧС международного значения. Об этом заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

В этом году в Конго обнаружили новый, более смертоносный штамм вируса — Clade Ib. Кроме того, оспа распространилась на соседние страны. Ответы на главные вопросы об этом вирусе — в нашем материале.

Симптомы оспы обезьян

Это редкое вирусное заболевание, которое больше всего опасно для людей с ослабленным иммунитетом. К главным симптомам инфекции относятся: лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов. Затем по телу распространяется сыпь, сначала — в виде пятен, которые превращаются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, а после их заживления — корочки. Когда они отпадают, то остаются рубцы.

Насколько опасна оспа обезьян

В Роспотребнадзоре рассказали, что при легком течении болезнь проходит сама по себе и продолжается от 14 до 21 дня. На течение вируса влияют его степень воздействия, состояние здоровья человека, а также насколько тяжелыми являются осложнения. По статистике ВОЗ, тяжелые случаи чаще происходят среди детей.

Кроме того, до 11% случаев заражения людей оспой обезьян заканчивались летальным исходом. Об этом рассказывали в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Фото: Изображение Midjourney

Как передается оспа обезьян

В основном вирус передается человеку от диких животных — грызунов и приматов. Однако в ВОЗ говорится, что болезнь может передаваться и другими способами:

  • при контакте с зараженным человеком или инфицированными животными;
  • через половой контакт
  • одежду или постельное белье, на которых остался вирус
  • воздушно-капельным путем (при долгом личном контакте).

В каких странах зафиксировали вспышки оспы обезьян

Впервые заболевание обнаружили у группы обезьян, которые предназначались для исследований, еще в 1958 году. Такие данные приводит CDC (Centers for Disease Control and Prevention). А первый случай заражения человека зафиксировали в 1970 в Конго.

Раньше оспа обезьян почти не выходила за пределы Африки. Однако весной 2022 года ВОЗ сообщила о вспышке этой болезни в Европе. После этого зараженные были зафиксировали во многих странах: в Германии, Франции, Бельгии, Италии, Швеции, Испании, Португалии, США, Канаде, Австралии. В июле того же года ВОЗ объявила ЧС международного значения. Это продлилось до мая 2023 года. Спустя год ситуация повторилась. Напомним, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 14 августа объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией.

Фото: 1MI

Есть ли оспа обезьян в России

В Роспотребнадзоре сообщили, что в нашей стране нет угрозы распространения оспы обезьян. В течение двух лет ведомство постоянно контролирует ситуацию. Однако несколько случаев заражения в России все-таки есть. Первый выявили в июле 2022 года у человека, который вернулся из Португалии. К счастью, после этого оспа не распространилась.

После этого два случая выявили у туристов, которые приехали из Китая. Это произошло в январе текущего года. О заболевших сообщали в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу.

Как защититься от оспы

Вирус могут выявить специальные тест-системы центра «Вектор». Кроме того, Роспотребнадзор настоятельно рекомендует россиянам, которые ездят за границу, избегать контакта с животными, особенно с грызунами и приматами. Также нужно пользоваться маской и соблюдать правила личной гигиены при контактах с людьми, которые вернулись из стран, где есть зараженные оспой.

Фото: 1MI

Вакцина от оспы обезьян

Специальной вакцины или специфического лечения от оспы обезьян. Однако вакцина от натуральной осны обеспечивает эффективную профилактику оспы обезьян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отметим, что человечество одержало победу на вирусом натуральной оспы в 1980 году.

По данным ВОЗ, для профилактики оспы обезьян используют две вакцины. Препараты зарегистрированы рядом «эталонных» национальных регулирующих органов из перечня ВОЗ, а также отдельными странами, включая Нигерию и ДРК.

Ранее Город55 обращался в региональный Роспотребнадзор, чтобы узнать, угрожает ли оспа обезьян жителям Омской области. Какие прогнозы дали в ведомстве, читайте в нашем материале.

Источники:

Вспышку оспы обезьян признали ЧС. Дойдет ли болезнь до Омской области
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#Ольга Скворцова#Коронавирус#Общество#Омск#Здравоохранение#Новости#Оспа обезьян#ВОЗ#Все материалы авторов#Вспышка
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