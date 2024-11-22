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Роскомнадзор

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VPN под запретом: Роскомнадзор ограничит информацию о сервисах обхода блокировок
Роскомнадзор запретил упоминания VPN с 30 ноября.
22 ноября, 03:21
Блокировки и альтернативы: как наши операторы связи справляются с замедлением YouTube
5 сентября, 08:10
Опасное заболевание, причина потопа в СНТ и сбой Telegram. Омск сегодня
21 августа, 13:59
Роскомнадзор потребовал у Google разблокировать аккаунты РФ на YouTube
На видеохостинге недоступны каналы, которые поддерживали спецоперацию и действия властей России.
16 июля, 12:42
Жители России массово жалуются на сбой в работе мессенджеров
Неполадки в приложениях зафиксировали в Омской области, Якутии, в Башкирии, Татарстане, в Краснодарском крае, Челябинской области, в Новосибирской области.
24 января, 04:32
2022
«Фейсбук» – все. Роскомнадзор заблокировал социальную сеть в России
4 марта 2022, 18:43

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