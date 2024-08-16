Вспышку оспы обезьян признали ЧС. Дойдет ли болезнь до Омской области

В региональном Роспотребнадзоре корреспонденту Города55 сообщили, что в России приняты все необходимые меры, чтобы своевременно выявить инфекцию. Жителей успокоили, отметив, что ситуация находится на постоянном контроле и угрозы распространения нет. Напомним, что в нашей стране первый случай оспы обезьян выявили в июле 2022 года. Зараженный вернулся из Португалии, после этого болезнь не распространилась. Позже сообщалось еще о нескольких случаях заболевания в РФ.