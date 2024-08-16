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Published Сегодня, 05:54

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Updated Сегодня, 06:11

В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения оспы обезьян в Омске

Вспышку оспы обезьян признали ЧС. Дойдет ли болезнь до Омской области

16 августа 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney

В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения оспы обезьян в Омске

Два дня назад из-за резкого роста числа заражений ВОЗ объявила эпидемию чрезвычайной ситуацией. В Роспотребнадзоре сделали заявление для омичей.

14 августа из-за резкого подъема заболеваемости оспой обезьян (monkey pox) в Демократической Республике Конго Всемирная организация здравоохранения объявила ЧС международного значения. Об этом заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

Оспа распространилась и на соседние страны: Бурунди, Кению, Руанду и Уганду. В июле там зафиксировали 90 случаев болезни. К тому же, в 2024 году в Конго обнаружили новый, более смертоносный штамм вируса — Clade Ib.

В региональном Роспотребнадзоре корреспонденту Города55 сообщили, что в России приняты все необходимые меры, чтобы своевременно выявить инфекцию. Жителей успокоили, отметив, что ситуация находится на постоянном контроле и угрозы распространения нет. Напомним, что в нашей стране первый случай оспы обезьян выявили в июле 2022 года. Зараженный вернулся из Португалии, после этого болезнь не распространилась. Позже сообщалось еще о нескольких случаях заболевания в РФ.

«Вспышка заболевания наблюдается в течение двух лет, и с этого времени Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг и контроль ситуации.
Управление Роспотребнадзора по Омской области рекомендует гражданам, осуществляющим поездки за границу быть бдительными: избегать контакта с животными, особенно с грызунами и приматами. Необходимо также помнить о правилах личной гигиены», — отметили в ведомстве.

Добавим, что оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы.

Вернемся к маскам? Все больше омичей страдают от коронавируса
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#Ольга Скворцова#Омск#Роспотребнадзор#Инфекция#Иммунитет#Профилактика#Оспа обезьян#Мониторинг#ВОЗ
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