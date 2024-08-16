Вспышку оспы обезьян признали ЧС. Дойдет ли болезнь до Омской области

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
14 августа из-за резкого подъема заболеваемости оспой обезьян (monkey pox) в Демократической Республике Конго Всемирная организация здравоохранения объявила ЧС международного значения. Об этом заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Оспа распространилась и на соседние страны: Бурунди, Кению, Руанду и Уганду. В июле там зафиксировали 90 случаев болезни. К тому же, в 2024 году в Конго обнаружили новый, более смертоносный штамм вируса — Clade Ib.
В региональном Роспотребнадзоре корреспонденту Города55 сообщили, что в России приняты все необходимые меры, чтобы своевременно выявить инфекцию. Жителей успокоили, отметив, что ситуация находится на постоянном контроле и угрозы распространения нет. Напомним, что в нашей стране первый случай оспы обезьян выявили в июле 2022 года. Зараженный вернулся из Португалии, после этого болезнь не распространилась. Позже сообщалось еще о нескольких случаях заболевания в РФ.
«Вспышка заболевания наблюдается в течение двух лет, и с этого времени Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг и контроль ситуации.
Управление Роспотребнадзора по Омской области рекомендует гражданам, осуществляющим поездки за границу быть бдительными: избегать контакта с животными, особенно с грызунами и приматами. Необходимо также помнить о правилах личной гигиены», — отметили в ведомстве.
Добавим, что оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы.