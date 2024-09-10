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Приговоры

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Сентябрь
Омский областной суд рассмотрел апелляцию по делу лидера группы вымогателей
10 сентября, 13:50
Август
Голубая луна, мощное потепление и наказание за смерть ребенка. Омск сегодня
19 августа, 15:22
Суд вынес приговор мошеннице, которая обманула омский телеканал на 2,9 млн рублей
Центральный районный суд вынес приговор по делу омички, которая похитила 2,9 млн рублей, предназначенных для контракта с местным телеканалом.
8 августа, 11:31
Июль
Омский суд вынес приговор экс-невестке Полежаева за неуплату зарплаты работникам
Мировой судья вынес приговор по уголовному делу руководителя ООО «Центр реабилитации Рассвет» и ООО «Парк Отель Рассвет» Нателы Полежаевой, она признана виновной в неуплате зарплаты работникам.
30 июля, 11:31
Май
85 тысяч бутылок. В Омске «накрыли» склад с контрафактным алкоголем на 24 млн рублей
18 мая, 13:36

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