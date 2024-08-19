Омичку, убившую «нежелательного» ребенка, отправили на два года в колонию-поселение

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:37
В Омске сегодня, 19 августа, вынесли приговор 30-летней женщине, убившей в декабре 2023 года своего новорожденного ребенка. Собранных следователями доказательств оказалось достаточно, поэтому омичку признали виновной. Ближайшие два года ей придется провести в колонии-поселении.
Напомним, что женщина, у которой уже было два сына, скрывала от всех свою беременность. Родив нежелательного ребенка — девочку, омичка выкинула пакет с безжизненным телом на «помойку» возле домов на Малиновского.
Тело ребенка случайные прохожие нашли 18 декабря 2023 года. Затем удалось установить личность матери ребенка и доказать родство с погибшей девочкой. Причиной гибели новорожденной стала наступившая асфиксия.