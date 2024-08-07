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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

иллюстрация

После Кубка Блинова омичей бесплатно развезут по домам на автобусах-шаттлах

7 августа 2024, 11:32
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Автобусы будут следовать по специальным маршрутам № 501–520.

С 20 по 25 августа в Омске состоится XXX юбилейный Кубок Блинова по хоккею, который пройдет на ледовой площадке G-Drive Арены. После завершения хоккейных матчей болельщиков будут развозить по домам на бесплатных автобусах-шаттлах по специальным маршрутам № 501–520.

Отметим, что в дептрансе предупредили омичей об изменениях в маршрутах некоторых автобусов, курсирующих по Левобережью. Изменения связаны с реконструкцией бульвара Архитекторов.

измененные схемы движенияизмененные схемы движения
измененные схемы движения
Фото: Омский Дептранс

Отправление шаттлов от стадиона «G-Drive Арена» после завершения матчей будет происходить с учетом заполненности автобусов.

Ранее Город55 рассказывал, что с этой недели популярный автобус №17 изменил свой путь. Теперь он идет до конечной остановки «Поселок Магистральный», минуя Ново-Кировское кладбище. Изменения в маршруте произошли по многочисленным просьбам жителей. На линии работают 13 автобусов средней вместимости. В будние дни выполняется 123 рейса, а в выходные и праздничные дни — 78 рейсов.

В Омске продлили маршрут популярного автобуса: новая схема
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