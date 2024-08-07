После Кубка Блинова омичей бесплатно развезут по домам на автобусах-шаттлах

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
С 20 по 25 августа в Омске состоится XXX юбилейный Кубок Блинова по хоккею, который пройдет на ледовой площадке G-Drive Арены. После завершения хоккейных матчей болельщиков будут развозить по домам на бесплатных автобусах-шаттлах по специальным маршрутам № 501–520.
Отметим, что в дептрансе предупредили омичей об изменениях в маршрутах некоторых автобусов, курсирующих по Левобережью. Изменения связаны с реконструкцией бульвара Архитекторов.
Отправление шаттлов от стадиона «G-Drive Арена» после завершения матчей будет происходить с учетом заполненности автобусов.
Ранее Город55 рассказывал, что с этой недели популярный автобус №17 изменил свой путь. Теперь он идет до конечной остановки «Поселок Магистральный», минуя Ново-Кировское кладбище. Изменения в маршруте произошли по многочисленным просьбам жителей. На линии работают 13 автобусов средней вместимости. В будние дни выполняется 123 рейса, а в выходные и праздничные дни — 78 рейсов.