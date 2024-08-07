После Кубка Блинова омичей бесплатно развезут по домам на автобусах-шаттлах

Ранее Город55 рассказывал, что с этой недели популярный автобус №17 изменил свой путь. Теперь он идет до конечной остановки «Поселок Магистральный», минуя Ново-Кировское кладбище. Изменения в маршруте произошли по многочисленным просьбам жителей. На линии работают 13 автобусов средней вместимости. В будние дни выполняется 123 рейса, а в выходные и праздничные дни — 78 рейсов.