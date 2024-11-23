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Департамент транспорта

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2024
В Омске на Левобережье откроется движение на перекрестке Ватутина — Архитекторов
23 ноября, 04:44
Гололед и пробки. Омичей предупредили об опасных явлениях на дорогах
Всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать максимальную безопасность.
11 октября, 06:30
Свободны 150 мест. Омичей зовут работать водителями автобусов
Кормилец поделился первыми результатами. Но предприятиям нужны еще водители.
27 сентября, 04:13
По просьбе горожан. В Омске поменяют схему движения автобуса №88
5 сентября, 09:30
Штраф и эвакуация. Еще на одной улице в центре Омска запретят оставлять автомобили
27 августа, 13:46
После Кубка Блинова омичей бесплатно развезут по домам на автобусах-шаттлах
7 августа, 11:32
Путь затоплен. Маршрут омского трамвая №7 вновь изменили из-за дождя
Департамент транспорта в очередной раз уменьшил длину маршрута трамвая №7 — ночные осадки затопили рельсовое полотно.
24 июля, 03:11
Пожар и заводские дефекты. Какие «сюрпризы» таят в себе автобусы Volgabus в Омске
Три года назад 20 машин поступили в город по проекту «Безопасные качественные дороги». На закупку автобусов потратили почти 150 млн рублей.
17 июля, 09:42
Мэр Омска объяснил, почему необходимо поднять цену проезда в городском транспорте
30 мая, 05:10
Люди и деньги. В мэрии Омска рассказали, почему в городе не ходят ночные автобусы
Три причины, описанные Департаментом транспорта, объединяет дефицит.
28 апреля, 13:48
Вносят коррективы. В мэрии Омска рассказали об изменениях в трафике Левобережья
Первая неделя перекрытия бульвара Архитекторов показала необходимость внесения изменений в пешеходный и транспортный поток.
31 марта, 03:47
2023
Омичам рассказали, как изменится работа общественного транспорта из-за морозов
6 декабря 2023, 06:06
Омск встал. На улицах города с утра образовались 10-балльные пробки
5 декабря 2023, 02:39
Работал в тестовом режиме. Омичи пожаловались на светофор возле Горбатого моста
29 ноября 2023, 06:45
«Не под силу тягаться с хамами». В Омске водитель маршрутки довел до слез пенсионерку
16 октября 2023, 05:45
Компенсируют стоимость обучения. В Омске приглашают на работу водителей автобусов
14 октября 2023, 03:13
Четыре специалиста и начальник отдела. В мэрию Омска ищут сотрудников
2 октября 2023, 05:36
«Чувствую себя пилотом болида». В Омске водитель трамвая пожаловался на расписание
7 апреля 2023, 09:25
Вниманию автомобилистов. В Омске в Нефтяниках изменилась схема движения
За игнорирование нового дорожного знака ждет штраф 1500 рублей.
16 марта 2023, 06:43
В центре Омска на улице Певцова сохранят двухстороннее движение
В конце февраля поступило предложение сделать движение односторонним, чтобы успокоить трафик в сторону центра.
9 марта 2023, 05:01

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