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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Омская администрация возобновила поиски перевозчика для кольцевого маршрута №206

Омская администрация возобновила поиски перевозчика для кольцевого маршрута №206

5 августа 2024, 13:23
Фото: 1MI
На сайте городской администрации появилась информация о поиске перевозчика, который займется обслуживанием маршрута №206, в прошлый раз торги не состоялись.

На сайте омской администрации появились информация о поисках перевозчика, который будет обслуживать кольцевой маршрут №206 («Ул. 1-я Учхозная — Академия транспорта»). Желающие могут подать заявку на участие в конкурсе до 3 сентября.

Согласно документам, транспорт по маршруту будет ходить с интервалом в 15 минут с 6:00 до 23:00. В салон должно помещаться не менее 18 пассажиров.

Напомним, что изначально идея создания маршрута принадлежала руководителям предприятий, расположенных в промзоне. Однако в прошлый раз поиски перевозчика признали несостоявшимися.

Везти некому. Для кольцевого маршрута №206 до омской промзоны не нашли перевозчика
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Новости#Поиск#Пассажирский транспорт#Транспортная сеть
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