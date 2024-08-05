Омская администрация возобновила поиски перевозчика для кольцевого маршрута №206

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
На сайте омской администрации появились информация о поисках перевозчика, который будет обслуживать кольцевой маршрут №206 («Ул. 1-я Учхозная — Академия транспорта»). Желающие могут подать заявку на участие в конкурсе до 3 сентября.
Согласно документам, транспорт по маршруту будет ходить с интервалом в 15 минут с 6:00 до 23:00. В салон должно помещаться не менее 18 пассажиров.
Напомним, что изначально идея создания маршрута принадлежала руководителям предприятий, расположенных в промзоне. Однако в прошлый раз поиски перевозчика признали несостоявшимися.