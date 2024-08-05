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Published Сегодня, 04:47

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Updated Сегодня, 04:49

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В Омске продлили маршрут популярного автобуса: новая схема

5 августа 2024, 04:47
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске популярный автобус №17 поедет по новому маршруту

По многочисленным просьбам пассажиров, с 5 августа автобус №17 продлен до поселка Магистральный. Его обслуживают 13 автобусов.

В омской администрации рассказали, что с 5 августа изменится автобусный маршрут №17. Он продлен до конечной остановки «Поселок Магистральный», исключается заезд к Ново-Кировскому кладбищу. Уточняется, что маршрут изменен в связи с многочисленными просьбами жителей.

На маршруте №17 курсируют 13 автобусов среднего класса. В будние дни выполняется 123 рейса, на выходных и в праздничные дни — 78 рейсов.

Схема движения маршрута №17Схема движения маршрута №17
Схема движения маршрута №17
Фото: Департамент транспорта омской мэрии

Как уже писал Город55, на одном из самых популярных в Омске маршрутов стали брать по 60 рублей за одну поездку вне города. Речь идет об автобусах №910 («Площадь Победы — Поселок Ростовка»).

В Омске на популярном автобусном маршруте стоимость проезда поднялась до 60 рублей
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#Общество#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Автобус#Пассажиры#Маршруты#Новости#Схема движения
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