В Омске продлили маршрут популярного автобуса: новая схема

В омской администрации рассказали, что с 5 августа изменится автобусный маршрут №17. Он продлен до конечной остановки «Поселок Магистральный», исключается заезд к Ново-Кировскому кладбищу. Уточняется, что маршрут изменен в связи с многочисленными просьбами жителей.