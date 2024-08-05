В Омске продлили маршрут популярного автобуса: новая схема

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
В омской администрации рассказали, что с 5 августа изменится автобусный маршрут №17. Он продлен до конечной остановки «Поселок Магистральный», исключается заезд к Ново-Кировскому кладбищу. Уточняется, что маршрут изменен в связи с многочисленными просьбами жителей.
На маршруте №17 курсируют 13 автобусов среднего класса. В будние дни выполняется 123 рейса, на выходных и в праздничные дни — 78 рейсов.
Как уже писал Город55, на одном из самых популярных в Омске маршрутов стали брать по 60 рублей за одну поездку вне города. Речь идет об автобусах №910 («Площадь Победы — Поселок Ростовка»).