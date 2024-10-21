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Кубок Блинова

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2024
Пока что только слухи: в омском «Авангарде» решили обменять Макеева
21 октября, 07:05
Спорт добрых дел. Омский «Авангард» поможет расширить базу доноров костного мозга
9 августа, 08:10
После Кубка Блинова омичей бесплатно развезут по домам на автобусах-шаттлах
7 августа, 11:32
2023
На матч с «Салават Юлаевым» омский «Авангард» выставит оптимальный состав
Новички команды, — Райан Спунер и Иван Николишин, по заверениям главного тренера, также будут в игре.
23 августа 2023, 21:20
Наставник омского «Авангарда» о проигрыше «Барысу»: «Удаления загнали нас в угол»
За эту игру «ястребы» насобирали 18 штрафных минут, 8 из которых пришлись на третий период.
23 августа 2023, 20:38
Омский «Авангард» мужественно одолел «Нефтехимик» на Кубке Блинова
21 августа 2023, 16:02
Главный тренер «Авангарда» рассказал, когда канадец Райан Спунер выйдет на омский лед
20 августа 2023, 18:03
Наставник омского «Авангарда» о проигрыше «Локомотиву»: «Сейчас победы не важны»
20 августа 2023, 17:36

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