В Омской области пришлось срочно искать нового перевозчика на популярный маршрут

В областном минтранспорта сообщили, что перевозчик ООО «Черлакавтотранс» с 1 августа больше не будет обслуживать маршрут №1681, который соединяет Седельниково, Муромцево и Омск. Тем не менее, жителей региона просят не паниковать, ведь представители ведомства уже подыскали нового перевозчика.