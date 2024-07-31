В Омской области пришлось срочно искать нового перевозчика на популярный маршрут

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
В областном минтранспорта сообщили, что перевозчик ООО «Черлакавтотранс» с 1 августа больше не будет обслуживать маршрут №1681, который соединяет Седельниково, Муромцево и Омск. Тем не менее, жителей региона просят не паниковать, ведь представители ведомства уже подыскали нового перевозчика.
Он приступает к обязанностям с понедельника, 5 августа. Кроме того, продолжит курсировать маршрут №1103, который также проходит через Муромцево и обслуживается АО «Омскоблавтотранс».
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