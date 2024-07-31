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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

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В Омской области пришлось срочно искать нового перевозчика на популярный маршрут

31 июля 2024, 07:57
Фото: 1MI
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Речь идет об автобусе, который соединяет Седельниково, Муромцево и Омск. Предыдущий перевозчик не захотел продолжать работать на маршруте.

В областном минтранспорта сообщили, что перевозчик ООО «Черлакавтотранс» с 1 августа больше не будет обслуживать маршрут №1681, который соединяет Седельниково, Муромцево и Омск. Тем не менее, жителей региона просят не паниковать, ведь представители ведомства уже подыскали нового перевозчика.

Он приступает к обязанностям с понедельника, 5 августа. Кроме того, продолжит курсировать маршрут №1103, который также проходит через Муромцево и обслуживается АО «Омскоблавтотранс».

Город55 уже рассказывал про новые тарифы на электронные проездные. Стоимость повысится на все категории транспортных карт.

Новые тарифы на электронные проездные: что нужно знать омичам
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#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Перевозчики#Общественный транспорт#Новости#Муромцевский район#Седельниковский район#Маршрут#Минтранс
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