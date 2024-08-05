Новый перевозчик приступил к работе на межмуниципальном маршруте Омск-Седельниково

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В АО «Омскоблавтотранс» сообщили, что с сегодняшнего дня обслуживанием межмуниципального маршрута «Седельниково — Омск» будет заниматься ИП Лисин А.Н.
Автобусы будут ежедневно отправляться от Омского автовокзала и Седельниковской автостанции. По вторникам и пятницам из Омска можно будет уехать в 12:00, по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям — в 14:20, ежедневно автобус будет отправляться в 17:00.
Из Седельниково транспорт будет ходить ежедневно в 9:20 и 11:00. Стоимость проезда составит 802 рубля.
Напомним, что предыдущий перевозчик ООО «Черлакавтотранс» отказался от маршрута в конце прошлого месяца, тогда региональному министерству транспорта пришлось оперативно искать нового.