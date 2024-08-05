Новый перевозчик приступил к работе на межмуниципальном маршруте Омск-Седельниково

Автобусы будут ежедневно отправляться от Омского автовокзала и Седельниковской автостанции. По вторникам и пятницам из Омска можно будет уехать в 12:00, по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям — в 14:20, ежедневно автобус будет отправляться в 17:00.