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Новый перевозчик приступил к работе на межмуниципальном маршруте Омск-Седельниково

Новый перевозчик приступил к работе на межмуниципальном маршруте Омск-Седельниково

5 августа 2024, 13:35
Фото: 1MI
С 5 августа межмуниципальный маршрут «Седельниково — Омск» обслуживает ИП Лисин А.Н., автобусы будут ежедневно отправляться от Омского автовокзала и Седельниковской автостанции.

В АО «Омскоблавтотранс» сообщили, что с сегодняшнего дня обслуживанием межмуниципального маршрута «Седельниково — Омск» будет заниматься ИП Лисин А.Н.

Автобусы будут ежедневно отправляться от Омского автовокзала и Седельниковской автостанции. По вторникам и пятницам из Омска можно будет уехать в 12:00, по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям — в 14:20, ежедневно автобус будет отправляться в 17:00.

Из Седельниково транспорт будет ходить ежедневно в 9:20 и 11:00. Стоимость проезда составит 802 рубля.

Напомним, что предыдущий перевозчик ООО «Черлакавтотранс» отказался от маршрута в конце прошлого месяца, тогда региональному министерству транспорта пришлось оперативно искать нового.

В Омской области пришлось срочно искать нового перевозчика на популярный маршрут
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Маршрутки#Маршруты#Новости#Маршрут#Пассажирский транспорт#Транспортная сеть
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