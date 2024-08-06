ДТП с прицепом для пони, пропажа самолета и жизнь без газа. Омск сегодня

19-летний пьяный омич без прав стал виновником ДТП на улице 9-й Заозерной. Он врезался в иномарку, в прицепе которой находились пони. К счастью, обошлось без пострадавших. Юный нарушитель попытался скрыться с места аварии, но его задержал очевидец. Позже выяснилось, что парень уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.