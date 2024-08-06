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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

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ДТП с прицепом для пони, пропажа самолета и жизнь без газа. Омск сегодня

6 августа 2024, 14:29
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Пьяный омич без прав влетел в машину с перевозкой для пони

19-летний пьяный омич без прав стал виновником ДТП на улице 9-й Заозерной. Он врезался в иномарку, в прицепе которой находились пони. К счастью, обошлось без пострадавших. Юный нарушитель попытался скрыться с места аварии, но его задержал очевидец. Позже выяснилось, что парень уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Сбежать не удалось. Пьяный омич без прав устроил ДТП с иномаркой, перевозившей пони
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Новость №2. В сети появилось последнее видео омских путешественников, пропавших с радаров на самолете

В сети появилось последнее видео с омскими путешественниками перед вылетом по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край. После этого самолет пропал с радаров, не долетев до точки назначения. По информации телеграм-канала 112, диспетчеры воинской части ПВО видели момент крушения судна, однако официальной информации и гибели туристов пока нет, обстоятельства происшествия устанавливает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Пропали с радаров. В сети появилось последнее видео омских путешественников
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Новость №3. После пожара на 19-й Линии жители близлежащих домов до сих пор живут без газа

Министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко рассказал, как обстоят дела с возвращением газа в дома омичей на улице 19-я Линия. После крупного пожара доступ к ресурсу пришлось закрыть для 800 абонентов, сейчас в дома большинства из них газ уже вернулся. Однако в некоторых постройках быстро решить проблему не получится: необходима реконструкция газопровода высокого давления.

Необходима реконструкция. В сотне домов на 19-й Линии до сих пор не восстановили газ
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