Необходима реконструкция. В сотне домов на 19-й Линии до сих пор не восстановили газ

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко рассказал о ситуации с газоснабжением домов на улице 19 Линия. Напомним, что 20 июля там случился пожар, предварительной причиной возгорания стала разгерметизация подземного газопровода.
После происшествия без газа остались 800 абонентов, также было ограничено электроснабжение почти ста домов. Сейчас в большинстве построек неполадки удалось устранить, однако в некоторых случаях ситуация оказалась сложнее.
Министр сообщил, что еще в 150 домах восстановить газ быстро не получится, так как необходима реконструкция газопровода высокого давления.
«На совещании поручил собственнику газопровода — представителю Федерального государственного унитарного предприятия „Дирекция по инвестиционной деятельности“ совместно с предприятиями „Омскгоргаз“ и „Омскгазстройэксплуатация“ оперативно выполнять работы по восстановлению объекта и подключению абонентов», — написал Шнипко в своем телеграм-канале.
Напомним, что после пожара некоторые постройки на 19-й Линии начало топить, в воде оказалась и яма, образовавшаяся из-за хлопка газа.