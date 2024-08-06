Сбежать не удалось. Пьяный омич без прав устроил ДТП с иномаркой, перевозившей пони

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В омской полиции сообщили, что накануне вечером произошло ДТП по вине пьяного водителя. Оказалось, что 19-летний водитель ВАЗ-2107 на улице 9-й Заозерной наехал на бордюр, а затем врезался в иномарку Mitsubishi, в прицепе которого перевозились пони. К счастью, в результате этого ДТП никто не пострадал.
Но на этом все не закончилось: после столкновения водитель ВАЗа попытался сбежать. Однако рядом оказался очевидец, который заметил, в каком направлении побежал парень, и даже помог в его задержании.
Затем молодой человек отказался пройти медосвидетельствование. Оказалось, что ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. За повторное нарушение он будет привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 264.1 УК РФ.
Также в отношении него были возбуждены административные дела из-за отсутствия водительских прав, регистрации автомобиля и страхового полиса. В настоящее время задержанный находится в суде.
Ранее Город55 рассказывал о серьезном ДТП, которое произошло у здания Главпочтамта. Автомобиль перевернулся из-за ошибки водителя. 57-летний мужчина не смог справиться с управлением и допустил переворот авто.