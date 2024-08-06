Сбежать не удалось. Пьяный омич без прав устроил ДТП с иномаркой, перевозившей пони

В омской полиции сообщили, что накануне вечером произошло ДТП по вине пьяного водителя. Оказалось, что 19-летний водитель ВАЗ-2107 на улице 9-й Заозерной наехал на бордюр, а затем врезался в иномарку Mitsubishi, в прицепе которого перевозились пони. К счастью, в результате этого ДТП никто не пострадал.