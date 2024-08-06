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Крушение самолета

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Август
ДТП с прицепом для пони, пропажа самолета и жизнь без газа. Омск сегодня
6 августа, 14:29
Июль
Срочно. Трое погибли. В Подмосковье разбился пассажирский «Superjet 100»
12 июля, 13:39
Январь
Самолетом, который разбился в Афганистане, управляли пилоты с поддельными документами
Кроме того, самолет не проходил обязательное техобслуживание и незаконно получил удостоверение летной годности.
29 января, 13:23
Самолет, разбившийся в Афганистане, принадлежал омской модели Екатерине Агаповой
23 января, 11:34
Август 2023
Пассажиром разбившегося самолета в Тверской области значился Евгений Пригожин
В МЧС представили данные о количестве погибших.
24 августа 2023, 02:39

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