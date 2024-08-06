Пропали с радаров. В сети появилось последнее видео омских путешественников

В телеграм-канале «Крылья Сахалина» появилось последнее видео с омскими путешественниками перед вылетом по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край. После этого самолет с омичами пропал с радаров. Он должен был приземлиться на аэродроме «Новороссия» в 8 часов утра, но этого не произошло.