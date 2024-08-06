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Published Сегодня, 12:39

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Updated Сегодня, 12:41

В сети появилось последнее видео омских путешественников перед вылетом

Пропали с радаров. В сети появилось последнее видео омских путешественников

6 августа 2024, 12:39
Фото: 1MI

В сети появилось последнее видео омских путешественников перед вылетом

В телеграм-канале «Крылья Сахалина» появилось последнее видео с омскими путешественниками, которые вылетели по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край и пропали с радаров. Поиски омичей продолжаются.

В телеграм-канале «Крылья Сахалина» появилось последнее видео с омскими путешественниками перед вылетом по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край. После этого самолет с омичами пропал с радаров. Он должен был приземлиться на аэродроме «Новороссия» в 8 часов утра, но этого не произошло.

«Всегда немножко грустно, когда хорошие люди улетают. Но какой плюс в расставании: за расставанием всегда будет встреча», — сказал авто видео.
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СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Крылья Сахалина

По информации телеграм-канала «112», диспетчеры воинской части ПВО видели момент крушения самолета. Они же сообщили, что самолет разбился на Лысой горе, в районе Серебряного перевала. Официальной информации и гибели омских туристов пока нет, обстоятельства происшествия устанавливает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Поиски на ночь приостановили. Все силы готовы с утра приступить к работе. Есть шанс небольшой найти по сигналу сотового телефона», — добавили в «Крыльях Сахалина».
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#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Россия#Самолеты#Новости#Авиарейсы#Авиа#Катастрофа самолета#Авиаперелеты#Авиация
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