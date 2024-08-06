Пропали с радаров. В сети появилось последнее видео омских путешественников

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В телеграм-канале «Крылья Сахалина» появилось последнее видео с омскими путешественниками перед вылетом по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край. После этого самолет с омичами пропал с радаров. Он должен был приземлиться на аэродроме «Новороссия» в 8 часов утра, но этого не произошло.
«Всегда немножко грустно, когда хорошие люди улетают. Но какой плюс в расставании: за расставанием всегда будет встреча», — сказал авто видео.
По информации телеграм-канала «112», диспетчеры воинской части ПВО видели момент крушения самолета. Они же сообщили, что самолет разбился на Лысой горе, в районе Серебряного перевала. Официальной информации и гибели омских туристов пока нет, обстоятельства происшествия устанавливает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Поиски на ночь приостановили. Все силы готовы с утра приступить к работе. Есть шанс небольшой найти по сигналу сотового телефона», — добавили в «Крыльях Сахалина».