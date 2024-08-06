gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Катастрофа самолета

Выбрать дату
2024
ДТП с прицепом для пони, пропажа самолета и жизнь без газа. Омск сегодня
6 августа, 14:29
Пропали с радаров. В сети появилось последнее видео омских путешественников
6 августа, 12:39
Срочно. Трое погибли. В Подмосковье разбился пассажирский «Superjet 100»
12 июля, 13:39
Самолетом, который разбился в Афганистане, управляли пилоты с поддельными документами
Кроме того, самолет не проходил обязательное техобслуживание и незаконно получил удостоверение летной годности.
29 января, 13:23
2023
За испуг. Пассажирам севшего в поле самолета Сочи — Омск выплатят компенсацию
Об этом заявил генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалиний», который и принадлежал Airbus A320.
12 сентября 2023, 16:18
Евгений Пригожин погиб при крушении самолета под Тверью — Росавиация
Вместе с ним на борту бизнес-джета, по неофициальным данным, находился и его правая рука Дмитрий Уткин.
23 августа 2023, 22:22
2022
В Иркутске на жилой дом упал военный самолет Су-30
Поломка на воздушном судне произошла во время испытательного полета.
23 октября 2022, 11:44
Из-за падения самолета Су-34 на жилой дом в Ейске погибло 6 человек
Еще 27 человек получили различные травмы и повреждения, несколько жильцов дома числятся пропавшими без вести.
17 октября 2022, 19:26
Падение самолета СУ-34 на жилой дом в Ейске. Что известно к данному часу
17 октября 2022, 17:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика