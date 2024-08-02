Пожар из-за самоката, утки в канализации и магнитные бури в День города. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Новость №1. В пожаре в омском частном доме погибла 13-летняя девочка
Вчера вечером на улице 23-я Северная сгорел большой частный дом, пожар тушили в течение 3 часов. В момент возгорания в строении находилась 13-летняя девочка, к сожалению, ее спасти не удалось. Омские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Предварительно установлено, что пожар начался из-за замыкания АКБ электрического самоката.
Новость №2. В огромной канализационной луже на Левобережье Омска поселилось семейство уток
В «водоеме» из канализационных стоков на улице Суворова поселились утки, необычных жителей здесь заметили местные. Как выяснилось, в администрации Кировского округа обещали убрать засор на участке канализации до 4 июля, однако проблема так и не решилась. На ситуацию отреагировали в мэрии Омска, уверив, что участок осушат до конца следующей недели.
Новость №3. В День города Омск накроет магнитная буря
Завтра во второй половине дня Омскую область накроет магнитная буря. Она продлится до полудня воскресенья. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря достигнет значения G2 (средняя буря). Такие же явления ожидают жителей региона с 25 по 27 августа.