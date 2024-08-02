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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

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Пожар из-за самоката, утки в канализации и магнитные бури в День города. Омск сегодня

2 августа 2024, 14:26
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В пожаре в омском частном доме погибла 13-летняя девочка

Вчера вечером на улице 23-я Северная сгорел большой частный дом, пожар тушили в течение 3 часов. В момент возгорания в строении находилась 13-летняя девочка, к сожалению, ее спасти не удалось. Омские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Предварительно установлено, что пожар начался из-за замыкания АКБ электрического самоката.

Загорелся из-за самоката. В страшном пожаре на 23-й Северной погибла юная омичка
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Новость №2. В огромной канализационной луже на Левобережье Омска поселилось семейство уток

В «водоеме» из канализационных стоков на улице Суворова поселились утки, необычных жителей здесь заметили местные. Как выяснилось, в администрации Кировского округа обещали убрать засор на участке канализации до 4 июля, однако проблема так и не решилась. На ситуацию отреагировали в мэрии Омска, уверив, что участок осушат до конца следующей недели.

Живут себе и не тужат. В Омске в «озере» из канализации поселилось семейство уток
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Новость №3. В День города Омск накроет магнитная буря

Завтра во второй половине дня Омскую область накроет магнитная буря. Она продлится до полудня воскресенья. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря достигнет значения G2 (средняя буря). Такие же явления ожидают жителей региона с 25 по 27 августа.

В День города по Омску ударит мощная магнитная буря
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