Пожар из-за самоката, утки в канализации и магнитные бури в День города. Омск сегодня

В «водоеме» из канализационных стоков на улице Суворова поселились утки, необычных жителей здесь заметили местные. Как выяснилось, в администрации Кировского округа обещали убрать засор на участке канализации до 4 июля, однако проблема так и не решилась. На ситуацию отреагировали в мэрии Омска, уверив, что участок осушат до конца следующей недели.