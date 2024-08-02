Загорелся из-за самоката. В страшном пожаре на 23-й Северной погибла юная омичка

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Как уже сообщал Город55, вчера вечером на улице 23-я Северная сгорел большой частный дом. Пожар тушили в течение 3 часов.
Выяснилось, что в доме была 13-летняя девочка, которая погибла. Омские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Предварительно установлено, что пожар начался из-за замыкания АКБ электрического самоката.
Где находились родители девочки, не уточняется.
Назначены экспертизы для установки более детальных причин случившегося, проводятся допросы и другие следственные мероприятия.