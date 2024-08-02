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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

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Загорелся из-за самоката. В страшном пожаре на 23-й Северной погибла юная омичка

2 августа 2024, 06:04
Фото: Изображение Midjourney
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В сгоревшем омском доме на 23-й Северной была девочка — она погибла

Следователи установили причину страшного пожара. Он начался из-за неисправной батарейки в электросамокате.

Как уже сообщал Город55, вчера вечером на улице 23-я Северная сгорел большой частный дом. Пожар тушили в течение 3 часов.

Выяснилось, что в доме была 13-летняя девочка, которая погибла. Омские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Предварительно установлено, что пожар начался из-за замыкания АКБ электрического самоката.

Где находились родители девочки, не уточняется.

Назначены экспертизы для установки более детальных причин случившегося, проводятся допросы и другие следственные мероприятия.

В Омске ночью дотла сгорел большой частный дом на Северных
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#Происшествия#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Уголовное дело#Следователи#Новости#Погибшие#Погиб ребенок
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