gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Иллюстрация

Живут себе и не тужат. В Омске в «озере» из канализации поселилось семейство уток

2 августа 2024, 12:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

В огромной канализационной луже на Левобережье Омска поселилось семейство уток

«Ароматный» водоем образовался на улице Суворова еще в марте. С тех пор лужа разрастается, а ответственные так и не найдены.

В одном из омских пабликов появилось видео с незапланированным водоемом по улице Суворова напротив Омского завода гражданской авиации. Как рассказал автор, зловонные воды здесь собираются с марта. Однако найти ответственных в прорыве канализации не удается, собственника сетей не выходит отыскать.

«Озеро Вонючка никуда не делось. Тут даже утки живут. Живет себе и не тужит. Жаль, что видео не передает всех ароматов этого чудесного водоема», — поделился омич за кадром.

Как выяснилось, в администрации Кировского округа еще в июне заверили, что засор на участке канализации уберут до 4 июля. Однако озеро никуда не делось, собственник сетей так и не найден.

Канализационная лужа на СувороваКанализационная лужа на Суворова
Канализационная лужа на Суворова
Фото: Скриншот паблика «ЧП Омск»

В пресс-службе омской мэрии Городу55 сообщили, что на данном участке находится ведомственный коллектор. Недавно его вместе с работниками «Омскводоканала» очистили от засора.

«На данный момент выхода воды нет, однако глинистая почва не позволяет уходить воде естественным путем. До конца следующей недели участок планируют осушить с помощью специальной техники», — пояснили в администрации.

После этого бесхозные сети собираются передать на баланс города, а затем — на обслуживание ресурсникам.

«Чем мы дышим». Пустырь у реконструируемого бульвара Архитекторов затопило фекалиями
Узнать подробнее
#Эксклюзивы#Общество#Омск#Водоканал#Прорыв трубы#Канализация#Новости#Утки#Канализационные сети#Прорыв
Подпишитесь
Семейная «Флора». Большой фоторепортаж из центра Омска, украшенного цветами
Сегодня, 07:17
В Омской области военные при заключении контракта получат 800 тысяч рублей
Сегодня, 04:24
Не продам картину — с голоду не умру: история омского комплектовщика в мире искусства
Сегодня, 04:33
В День города по Омску ударит мощная магнитная буря
Сегодня, 05:42
РЭК Омской области установила предельный тариф на перелеты в Усть-Ишим из Омска
Сегодня, 12:10
Зарплаты до 200 тысяч. На омские оборонные заводы набирают 1800 рабочих
Сегодня, 11:30