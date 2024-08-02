Живут себе и не тужат. В Омске в «озере» из канализации поселилось семейство уток

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В одном из омских пабликов появилось видео с незапланированным водоемом по улице Суворова напротив Омского завода гражданской авиации. Как рассказал автор, зловонные воды здесь собираются с марта. Однако найти ответственных в прорыве канализации не удается, собственника сетей не выходит отыскать.
«Озеро Вонючка никуда не делось. Тут даже утки живут. Живет себе и не тужит. Жаль, что видео не передает всех ароматов этого чудесного водоема», — поделился омич за кадром.
Как выяснилось, в администрации Кировского округа еще в июне заверили, что засор на участке канализации уберут до 4 июля. Однако озеро никуда не делось, собственник сетей так и не найден.
В пресс-службе омской мэрии Городу55 сообщили, что на данном участке находится ведомственный коллектор. Недавно его вместе с работниками «Омскводоканала» очистили от засора.
«На данный момент выхода воды нет, однако глинистая почва не позволяет уходить воде естественным путем. До конца следующей недели участок планируют осушить с помощью специальной техники», — пояснили в администрации.
После этого бесхозные сети собираются передать на баланс города, а затем — на обслуживание ресурсникам.