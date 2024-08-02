В День города по Омску ударит мощная магнитная буря

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
В субботу, 3 августа, во второй половине дня на Омскую область обрушится магнитная буря. Она продлится до полудня воскресенья. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря достигнет значения G2 (средняя буря).
Также магнитные бури ожидаются с 25 по 27 августа.
Повышенная магнитная активность может негативно сказываться на здоровье. Так, у метеозависимых людей во время магнитных бурь возможны головные боли и повышение артериального давления. Ранее профессор Омского медицинского университета Вадим Ахмедов рассказал, как справиться с недомоганием: