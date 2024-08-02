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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

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В День города по Омску ударит мощная магнитная буря

2 августа 2024, 05:42
Фото: Изображение Midjourney
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Также магнитные бури ожидаются в конце августа.

В субботу, 3 августа, во второй половине дня на Омскую область обрушится магнитная буря. Она продлится до полудня воскресенья. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря достигнет значения G2 (средняя буря).

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Также магнитные бури ожидаются с 25 по 27 августа.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Повышенная магнитная активность может негативно сказываться на здоровье. Так, у метеозависимых людей во время магнитных бурь возможны головные боли и повышение артериального давления. Ранее профессор Омского медицинского университета Вадим Ахмедов рассказал, как справиться с недомоганием:

Как справиться с головной болью и высоким давлением: омский врач — о магнитных бурях
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#Евгений Игишев#Наука#Здоровье#Погода#Омск#День города#Магнитная буря#Профессор
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