В День города по Омску ударит мощная магнитная буря

Повышенная магнитная активность может негативно сказываться на здоровье. Так, у метеозависимых людей во время магнитных бурь возможны головные боли и повышение артериального давления. Ранее профессор Омского медицинского университета Вадим Ахмедов рассказал, как справиться с недомоганием: