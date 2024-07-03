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Published Сегодня, 09:46

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Updated Сегодня, 09:48

Прокуратура осталась недовольна капремонтом школы в Омской области

Сроки сорваны. Прокуратура осталась недовольна капремонтом школы в Омской области

3 июля 2024, 09:46
Фото: прокуратура Омской области

Прокуратура осталась недовольна капремонтом школы в Омской области

Сотрудники ведомства объявили предостережение подрядчику, который занимается реконструкцией здания.

В Колосовском районе состоялась проверка прокуратуры. Сотрудники ведомства оценили, как проходит капитальный ремонт местной школы.

На место выезжал исполняющий обязанности районного прокурора Дмитрий Шалюк. В региональном ведомстве отметили, что работы проходят в рамках национального проекта «Образование».

Как оказалось, подрядная организация ООО «РОСТПРОМСТРОЙ» отстает от графика работ. Поэтому Шалюк предостерег компанию. Еще он оценил качество стройматериалов, которые используются при строительстве.

В пресс-центре ведомства добавили, что следят за тем, как идут работы на площадке.

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#Алина Ясинская#Общество#Город#Омск#Омская область#Школа#Россия#Капремонт#Новости#Проверка прокуратуры
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