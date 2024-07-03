Сроки сорваны. Прокуратура осталась недовольна капремонтом школы в Омской области

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В Колосовском районе состоялась проверка прокуратуры. Сотрудники ведомства оценили, как проходит капитальный ремонт местной школы.
На место выезжал исполняющий обязанности районного прокурора Дмитрий Шалюк. В региональном ведомстве отметили, что работы проходят в рамках национального проекта «Образование».
Как оказалось, подрядная организация ООО «РОСТПРОМСТРОЙ» отстает от графика работ. Поэтому Шалюк предостерег компанию. Еще он оценил качество стройматериалов, которые используются при строительстве.
В пресс-центре ведомства добавили, что следят за тем, как идут работы на площадке.