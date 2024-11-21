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Восстановление

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Ноябрь
«Будет попа, как орех»: показываем топ самых эффективных упражнений на ягодицы
21 ноября, 07:09
Стало известно, когда лидер омского «Авангарда» Ткачев выйдет на лед после травмы
2 ноября, 06:12
Сентябрь
После вмешательства прокуратуры в домах на 19-й Линии в Омске восстановили газ
30 сентября, 03:42
Два месяца после пожара. Когда в Омске построят новый газопровод на 19-й Линии
16 сентября, 11:32
Август
Стройка займет пять месяцев. В Омске построят новый газопровод на 19-й Линии
31 августа, 10:00
Нападающий «Авангарда» Буше рассказал, как проходит восстановление после травмы
21 августа, 05:30
Июль
На проект по восстановлению затопленных объектов ЖКХ в Омской области выделят 16 млн
29 июля, 07:41
Экс-глава Омской области Полежаев получил от патриарха орден за восстановление храма
19 июля, 10:39
Выбиты окна и сорвана кровля. В Омской области отремонтируют школу за 1,2 млн
12 июля, 04:09
В омском саду «Сибирь» при покосе травы снесли семь молодых деревьев
3 июля, 10:29
Май
Ущерб пока не оценить. В Усть-Ишиме от затопления пострадали дома, дороги и две школы
20 мая, 09:03
Владимир Путин поручил восстановить пострадавшие в паводке дома Омской области
Президент Российской Федерации отметил необходимость завершить все работы в летнее время.
19 мая, 04:40
Апрель
Прокуратура в деле. В селе под Омском 360 местных жителей остались без воды
24 апреля, 04:23
Раритет с 66-летней историей. В Омске продают «Победу» за 750 тысяч рублей
18 апреля, 10:42
Спас двух человек. Омича, выжившего в ДТП на «трассе смерти», выписали из больницы
11 апреля, 04:17
Март
Владельцы «Крокус сити холла» восстановят концертный зал после теракта
«Крокус Интернешнл» заявили о готовности восстановить концертный зал, носящий имя Муслима Магомаева.
24 марта, 04:41
Декабрь 2023
«Побежала крыша в группах». В Омске с лета не могут отремонтировать детский сад
30 декабря 2023, 04:42
Доставили в коме. Врачи за один день спасли двух омичек с инсультом
16 декабря 2023, 04:44
Запустили первый котел. Когда батареи в квартирах омичей станут горячими
8 декабря 2023, 03:52
«Устраняют дефекты». Когда тепло вернется в квартиры омичей
7 декабря 2023, 05:09

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