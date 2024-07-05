В школах Омска для первоклассников осталось меньше 4 тысяч свободных мест

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В Омске завершился первый этап приема заявлений на прием в 1-й класс от родителей или законных представителей детей. Как сообщили в депобразования, с 1 апреля по 30 июня омичи оставили 10932 заявления. Вот только далеко не всем первоклассникам хватило мест в школах у дома.
«По итогам зачисления в школы по месту жительства первоклассниками стали 10 253 юных омича», — заявили в депобре.
И. о. директора профильного департамента Лариса Жукова подтвердила, что не все смогут пойти в школы рядом с домом. Причина проста — места в 1-х классах ограничены. Родителям посоветовали присмотреться к другим образовательным учреждениям, где есть свободные места.
Всего же для первоклашек в 2024 году подготовили 14 345 мест, то есть после первого этапа свободными осталось менее 4 тысяч мест.
Добавим, что на втором этапе заявления на прием в 1-й класс принимают до 5 сентября. По всем вопросам можно обратиться в депобразования (Карла Либкнехта, 33) либо позвонить по телефонам: ЦАО, КАО — 20-20-05; ЛАО, САО — 20-02-72; ОАО — 20-20-04. Звонки принимают с 14.00 до 16.00 по вторникам и четвергам.
Ранее Город55 рассказывал, в каких омских школах готовят больше всего 100-балльников по ЕГЭ. Всего же в регионе в этом году 53 человека сдали ЕГЭ на 100 баллов.