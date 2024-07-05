В школах Омска для первоклассников осталось меньше 4 тысяч свободных мест

В Омске завершился первый этап приема заявлений на прием в 1-й класс от родителей или законных представителей детей. Как сообщили в депобразования, с 1 апреля по 30 июня омичи оставили 10932 заявления. Вот только далеко не всем первоклассникам хватило мест в школах у дома.