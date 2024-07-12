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Иван Евстифеев

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2024
Выбиты окна и сорвана кровля. В Омской области отремонтируют школу за 1,2 млн
12 июля, 04:09
«Жуткая трагедия». Первые лица Омской области высказались о теракте в Подмосковье
23 марта, 12:25
Виталий Хоценко дал старт финалу кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение»
16 февраля, 06:02
2023
«Страшное время позади»: что думают омские политики о сериале «Слово пацана»
12 декабря 2023, 04:00
Подросток жестко сбил ребенка, в школах ввели карантин, Хоценко стал губернатором
24 сентября 2023, 09:58
Место Мизулиной в Совете Федерации официально занял Иван Евстифеев
Соответствующий указ 22 сентября подписал губернатор Виталий Хоценко.
22 сентября 2023, 11:14
Претендент на кресло сенатора в Совфеде стал главой омского кадрового проекта
7 сентября 2023, 06:34
Стали известны кандидаты на пост Мизулиной в Совфеде от Омской области
18 июля 2023, 07:15
Инсайд: место Мизулиной в Совете Федерации займет Иван Евстифеев
В прошлом он был федеральным инспектором по Омской области.
10 июля 2023, 04:56

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