Омские следователи проверят ДТП, в котором пострадала юная пассажирка автобуса

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Омские следователи проверят детали ДТП между автобусом и троллейбусом, в котором 16-летняя девушка получила травму. Авария произошла в пятницу, 5 июля, в вечерний час пик.
По предварительным данным, автобус «ПАЗ», ехавший по маршруту №20, врезался в троллейбус. В салонах в общей сложности в момент аварии находились больше сотни пассажиров. Девочке-подростку потребовалась помощь медиков.
Следователи выяснят причины ДТП и проверят безопасность пассажирских перевозок.