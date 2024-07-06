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Омские следователи проверят ДТП, в котором пострадала юная пассажирка автобуса

Омские следователи проверят ДТП, в котором пострадала юная пассажирка автобуса

6 июля 2024, 07:12
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Авария произошла в пятницу в вечерний час пик. На Красном Пути автобус врезался в троллейбус.

Омские следователи проверят детали ДТП между автобусом и троллейбусом, в котором 16-летняя девушка получила травму. Авария произошла в пятницу, 5 июля, в вечерний час пик.

По предварительным данным, автобус «ПАЗ», ехавший по маршруту №20, врезался в троллейбус. В салонах в общей сложности в момент аварии находились больше сотни пассажиров. Девочке-подростку потребовалась помощь медиков.

Следователи выяснят причины ДТП и проверят безопасность пассажирских перевозок.

В омских Нефтяниках автобус врезался в троллейбус, пассажирке понадобилась помощь
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#Евгений Игишев#Происшествия#ДТП#Омск#Безопасность#Пассажиры#Следствие#Дорожно-транспортное происшествие
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