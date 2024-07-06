В омских Нефтяниках автобус врезался в троллейбус, пассажирке понадобилась помощь

Posted Сегодня, 02:08
Published Сегодня, 02:08
Modified Сегодня, 02:10
Updated Сегодня, 02:10
В пятницу, 5 июля, около 18 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии на улице Красный Путь. По предварительной информации, 21-летний водитель на рулем пассажирского автобуса «ПАЗ» въехал в троллейбус, которым управлял 38-летний мужчина.
Автобус следовал по маршруту № 20, в салоне находилось 50 человек. В результате его пассажирке, 16-летней девушке, понадобилась помощь врачей.
В троллейбусе ехали 86 пассажиров, из них никто не пострадал. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.