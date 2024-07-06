В омских Нефтяниках автобус врезался в троллейбус, пассажирке понадобилась помощь

В пятницу, 5 июля, около 18 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии на улице Красный Путь. По предварительной информации, 21-летний водитель на рулем пассажирского автобуса «ПАЗ» въехал в троллейбус, которым управлял 38-летний мужчина.