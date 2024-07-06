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В Омске 16-летняя пассажирка пострадала в ДТП с автобусом и троллейбусом

В омских Нефтяниках автобус врезался в троллейбус, пассажирке понадобилась помощь

6 июля 2024, 02:08
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске 16-летняя пассажирка пострадала в ДТП с автобусом и троллейбусом

Авария произошла в пятницу вечером на Красном Пути.

В пятницу, 5 июля, около 18 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии на улице Красный Путь. По предварительной информации, 21-летний водитель на рулем пассажирского автобуса «ПАЗ» въехал в троллейбус, которым управлял 38-летний мужчина.

Автобус следовал по маршруту № 20, в салоне находилось 50 человек. В результате его пассажирке, 16-летней девушке, понадобилась помощь врачей.

В троллейбусе ехали 86 пассажиров, из них никто не пострадал. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.

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#Евгений Игишев#Происшествия#ДТП#Омск#Автобус#Пассажиры#Проверка#Происшествие#Столкновение#Госавтоинспекция
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