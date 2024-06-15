Отставка министра, первый утонувший и замкнувшая проводка в ресторане. Омск за день

14 июня был его последним рабочим днем. Наркевич после семи месяцев руководства региональным минздравом переходит на новую работу в Москве. Городу55 стало известно, что кандидат на пост министра пока не найден. В качестве возможных претендентов рассматривались Вадим Бережной и Дмитрий Маркелов. И. о. министра здравоохранения поочередно будут первые заместители: следующую неделю до 24 июня Елена Шипилова, а затем — после выхода из отпуска — Андрей Сухарев.