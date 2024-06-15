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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

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Отставка министра, первый утонувший и замкнувшая проводка в ресторане. Омск за день

15 июня 2024, 13:30
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Артем Наркевич покинул пост министра здравоохранения Омской области

14 июня был его последним рабочим днем. Наркевич после семи месяцев руководства региональным минздравом переходит на новую работу в Москве. Городу55 стало известно, что кандидат на пост министра пока не найден. В качестве возможных претендентов рассматривались Вадим Бережной и Дмитрий Маркелов. И. о. министра здравоохранения поочередно будут первые заместители: следующую неделю до 24 июня Елена Шипилова, а затем — после выхода из отпуска — Андрей Сухарев.

В статусе и. о. После отставки Наркевича омский минздрав возглавит его первый зам
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Новость №2. 40-летний мужчина пошел купаться пьяным в котлован и утонул

Трагедия произошла в Кормиловском районе. Мужчина, по предварительной информации полицейских, распивал алкоголь со своим другом возле искусственного котлована в 3 км от деревни Станкеевка. Спустя время, 40-летний сельчанин решил искупаться, но выбраться из котлована уже не смог. Рядом с котлованом, кстати, была установлена табличка о запрете купания.

Не смог выбраться из котлована. В Омской области утонул 40-летний мужчина
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Новость №3. В ресторане «Где же кролик» в центре Омска замкнуло проводку

В субботу днем к ресторану на Ленина выезжали пожарные. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12.39. Прибыв на место, сотрудники выяснили, что произошло короткое замыкание без горения. Никто из сотрудников и персонала не пострадал. Еще до прибытия пожарных самостоятельно выбраться из ресторана смогли 35 человек.

Обошлось без пострадавших. В омском ресторане на Ленина замкнуло проводку
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